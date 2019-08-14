Культовый переводчик — это эксклюзив для абонентов «Ростелекома»

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений и известный переводчик Дмитрий Пучков (известный по псевдониму Гоблин) подписали договор об эксклюзивном сотрудничестве. На первом этапе по заказу «Ростелекома» Гоблин сделает и запишет переводы 11 фильмов, которые будут доступны только на площадках компании — в сервисе Wink и видеотеке «Интерактивного ТВ». Такой формат совместной работы Гоблина и оператора услуг платного телевидения или ОТТ-сервисов появился в РФ впервые.

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В настоящее время абоненты видеосервисов «Ростелекома» уже могут посмотреть картину «Зелёная книга» с правильным переводом Гоблина. В дальнейшем возможно размещение в специальном именном разделе Гоблина его видеообзоров кино и исторических программ.



«Мы рады началу сотрудничества с человеком, чей голос и стиль перевода известны и любимы миллионами кинозрителей в России. Обладая яркой индивидуальностью Гоблин всегда очень бережно относится к оригиналу, к настоящему языку и стилю авторов кино, что позволяет максимально точно раскрыть дух и малейшие детали картины для русскоязычного зрителя.



Это всегда честный перевод — он никогда не сглаживает углы, точно передавая смысл того, что сказано. С удовольствием приглашаем всех поклонников творчества Гоблина смотреть кино в высоком качестве и в правильном переводе в сервисе Wink», — сказал директор по контентной политике компании «Ростелеком» Александр Косарим.



Для г-на Пучкова это выход на новый уровень работы с любимой аудиторией. «Принял решение возобновить массовый выпуск фильмов в правильном переводе. Добротные фильмы появляются регулярно, но их непросто найти в потоках информационного шума вокруг "блокбастеров".



Не случайно наше сотрудничество началось с "Зелёной книги" — это редкий фильм, в отношении которого сошлись во мнениях и рядовые зрители, и высоколобые критики, две премии "Оскар" тому подтверждение. Смотрите хорошее кино только в правильном переводе на ресурсах компании "Ростелеком"», — прокомментировал Дмитрий Пучков.



Напомним, что «Интерактивное ТВ» — это цифровая витрина с телевизионным и видеоконтентом отличного качества. Абонбаза превышает 5,4 млн семей по всей России. Всего транслируется более 250 телеканалов.



«Интерактивное ТВ» обеспечивает новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально. Подписчикам доступно множество сервисов, в том числе:



— «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу.



— «Видеопрокат» предлагает около 20 тыс. лицензионных, а значит с гарантированным качеством картинки и звука, художественных фильмов и эпизодов сериалов различных жанров, в том числе в форматах HD и 3D.



— «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (умные и обычные телеприёмники, а также компьютеры и гаджеты).



— «Родительский контроль» обеспечивает ограничение телепросмотра для детей в зависимости от возраста.



— Wink — мультимедийная ОТТ-платформа, которая объединяет мобильные приложения (Android, iOS), приложения для Smart TV, видеопортал wink.rt.ru. На конец первого полугодия 2019 года приложения Wink установили 2,7 млн клиентов.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Полностью согласен с Гоблином. Сейчас очень трудно найти фильм без моря спецэффектов, безудержного экшена — и со свежим взглядом на мир. Зачастую на поиск названия уходит больше времени, чем на просмотр :))



Поэтому, если культовый переводчик будет советовать интересный контент абонентам «Ростелекома», данное сотрудничество окажется максимально продуктивным.