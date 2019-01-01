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«Ростелеком.Здоровье» — это круглосуточный доступ к врачам-профессионалам
Как известно, чтобы ходить по врачам, нужно хорошее здоровье — и время. Однако цифровые технологии реально облегчают жизнь пациентам и трудности остались в прошлом. Сегодня жителям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов доступен новый цифровой сервис «Ростелеком.Здоровье». Мобильное приложение и сайт обеспечивают круглосуточный доступ к онлайн-консультациям терапевтов и по записи — профильных специалистов. Проект реализуется совместно с ведущим российским разработчиком онлайн проектов в области здравоохранения и телемедицины ООО «Мобильные Медицинские Технологии».
Консультации оказывают лучшие высококвалифицированные врачи крупнейших клиник Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, ГНЦ «Институт иммунологии и аллергологии», ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления делами Президента РФ, Медицинского научного центра «МедБиоСпектр», Медико-генетического центра Genotek и др. Сервис доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю из любой точки мира, где есть Интернет. Клиентам предлагается задать вопрос по телефону, в чате или посредством видеосвязи. Дежурный врач отвечает в течение нескольких минут.
«Ростелеком.Здоровье» — следующий шаг в развитии экосистемных продуктов для всей семьи. Благодаря ему наши клиенты без поездок в поликлинику, очередей и стрессов, в удобном для них формате могут получать высококвалифицированную медицинскую помощь, причем по доступным ценам.
Сервис предлагает индивидуальные или семейные программы, в зависимости от потребностей обратившегося. Теперь у наших клиентов появляется выбор — либо идти в поликлинику, где сосредоточено большое количество уже заболевших людей, или получить оперативную консультацию, не выходя из дома и тут же приступить к лечению», — рассказала директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Анна Роднова.
Сегодня клиентам доступны три программы: «Домашний доктор», «Семейный доктор» и «Личный эксперт». Первые две рассчитаны на одного или трех человек, включают неограниченное количество обращений к дежурному врачу и ряд консультаций узкопрофильных специалистов. Подписка «Личный эксперт» подразумевает индивидуальную углубленную работу с профильными врачами.
В качестве опции имеется расшифровка результатов анализов и соответствующие консультации.
«Я уже успела воспользоваться консультацией для своего ребенка и осталась очень довольна. Ночью у сына поднялась температура и я обратилась за консультацией по видеосвязи. Описала симптомы, перечислила болезни, которыми он болел раньше и получила развернутый ответ с подробными рекомендациями.
Раньше я бы перевернула весь Интернет, перечитала бы все форумы молодых мам, и в итоге всё-равно вызвала бы скорую или врача на дом, так как доверяю только квалифицированным специалистам. Теперь я спокойна, потому что медицинская помощь всегда под рукой», — поделилась Валентина Егорова, подписчик сервиса «Ростелеком. Здоровье».
Подробную информацию о сервисе «Ростелеком.Здоровье», его возможностях и условиях подписки можно узнать на сайте или в мобильном приложении сервиса (Google Play и App Store).
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Понятно, что не каждая медицинская проблема может быть решена прямо в Интернете. К примеру, даже при сравнительно незначительной травме вам потребуется пальпация у хирурга, а то и визит на компьютерный томограф. Также вы не вылечите зубы онлайн, и не сможете передать врачу УЗИ-снимки внутренних органов (хотя портативные сканеры, которые подключаются к смартфону — это реальность наших дней).
Однако, этот сервис незаменим при внезапной эскалации болезни, когда яркие симптомы налицо, а на улице пробки или зашкаливает градусник. Ночь — ещё один неблагоприятный фактор. Не говоря о том, что скорая может ехать очень долго. Есть и такой вариант — вы за границей, но плохо знаете язык, и не уверены, что именно вам предлагают местные эскулапы.
Таким образом, сервис «Ростелеком.Здоровье» сможет успокоить, посоветовать первые меры, — которые точно не нарушат Клятву Гиппократа, — то есть пациенту и родным сразу станет комфортнее.
Другими словами, вы сможете получить первую неотложную экспертную помощь, которая даст правильный совет, как действовать дальше.
И, даже если придётся обратиться к обычному доктору, вы будете гораздо лучше информированы.
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Смартфоны, планшеты
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За последнее десятилетие смартфоны заменили множество специализированных гаджетов: медиаплееры, диктофоны, электронные книги, навигаторы, бюджетные игровые ПК, калькуляторы... и, конечно, фотоаппараты.
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— и вряд ли получится в обозримом будущем. Ведь компактность последних затрудняет, например, полноценное использование оптического зума. Не говоря уже про отсутствие видоискателя, незаменимого при съёмке на ярком солнечном свете. Впрочем, «специализированные» фотоаппараты тоже бывают разными — и выбрать нужный бывает непросто. Помочь в этом вопросе призван рейтинг фотоаппаратов 2019 года,
составленный «Роскачеством» и международными экспертами ICRT. Хотя и в данном рейтинге многое зависит от потребностей будущего владельца.
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) или экскаватор (2
). И это лишь один из множества примеров.
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