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Чтобы «цифра» принесла деньги, бизнесмену нужно пройти курсы
Становление цифровой экономики в России стимулирует даже консервативных предпринимателей задуматься о бизнесе в Интернете. Действительно, массовая популярность смартфонов, онлайн-платежей и консультаций делает Всемирную Паутину одним из самых эффективных каналов продаж. Однако, запустить интернет-магазин — непростая задача! Ведь, помимо современного, надёжно защищённого от хакеров, требуется его постоянная «раскрутка» среди целевой аудитории, — а ещё тщательное планирование бизнес-процессов и логистики, соблюдение законодательства в области защиты персональных данных и фискального учёта. С чего же начать? И как правильно организовать работу интернет-магазина? Ответы на эти вопросы призван дать новый онлайн-курс «Цифровизация бизнеса», подготовленный специалистами «Южного IT-парка» в Ростове-на-Дону. На протяжении 12 часов желающие смогут узнать об основных принципах интернет-предпринимательства, возникающих сложностях и способах их решения. При этом принять участие в занятиях можно в любое время, — а сам курс доступен бизнесменам совершенно бесплатно!
Программа «Цифровизация бизнеса» представляет собой полностью автономный курс, который можно проходить в удобное время без связи с экспертами. При этом она включает как теоретическую так и практическую составляющие.
Слушателям бесплатно предоставляются видеолекции, материал для самостоятельного изучения, тесты и вопросы для самопроверки, — а по итогам выдаётся сертификат об окончании курса.
Запись на обучение и все материалы онлайн-курса «Цифровизация бизнеса» уже доступны на портале онлайн-образования «Южного IT-парка». По опыту экспертов TechnoDrive, для успешной регистрации — и изучения представленных материалов, — в вашем браузере должен быть отключён блокировщик рекламы (он ведь блокирует не только рекламу, но нередко и полезный функционал — БЗ).
«Многие начинающие предприниматели хотят знать, даёт ли цифровизация новые возможности для бизнеса, — говорит заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Сергей Бондаренко. — В сфере ИКТ происходят кардинальные изменения, которые не могут не отражаться на разных направлениях функционирования компаний.
Так, путём онлайн-обучения оцифрованный опыт экспертов становится доступен каждому желающему, — а благодаря сети Интернет, даже новые и небольшие кампании могут реализовать собственную продукцию по всему миру».
Программа обучения охватывает все этапы развития бизнеса: от формирования идеи до продвижения и продаж своего продукта. Фактически, это практический гид по формированию продукта, исходя не из своих фантазий, а отталкиваясь от желаний и нужд своего клиента (т.е. по Филипу Котлеру et al*). Этот курс подойдёт как начинающим предпринимателям, так и более опытным.
Методология, лежащая в основе курса «Цифровизация бизнеса», апробирована на площадке «Южного IT-парка». В создании курса приняли участие региональные и федеральные эксперты, — а также представители Юго-Западного банка «Сбербанка России». Эксперты взяли за основу популярный подход Customer development и подстроили под реалии российского бизнеса.
Насколько эффективным получился предложенный подход может узнать любой предприниматель. Повышайте свою квалификацию — и открывайте новые горизонты эффективности бизнеса!
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Такие курсы необходимы, поскольку новые способы решения проблем бизнеса появляются регулярно. И многие из них действительно эффективны. Чат-боты, к примеру, даже рекламируют по телевизору, а специалисты-аналитики Big Data стали массово востребованными.
Другой пример: можно считать 5G избыточным на данный момент, но необходимо быть готовым к новым возможностям, которые даст бизнесу информация из огромного нового Интернета вещей.
Поэтому лучше пройти курсы, чем изобретать велосипед самому.
* et al. — по опыту бесчисленных предпринимателей, предшественников Котлера
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
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Автоматизация бизнеса
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Компания «Ростелеком
» подвела итоги всероссийского соревнования по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень»,
проходившего среди студентов 1-4 курсов российских вузов. В интеллектуальных состязаниях принял участие 2381 обучающийся из 269 городов России. При этом из 415 участников, решивших хотя бы одну задачу, до финала дошли 60 человек. По окончании онлайн-соревнования студенты, набравшие наибольшее количество баллов, прошли собеседование с экспертами «Ростелеком-Солар
». В результате были определены 40 призёров, которые поедут грядущей осенью в образовательный центр «Сириус» (Сочи) на обучающую программу по кибербезопасности.
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Компания Elittech
успешно внедрила комплексную систему видеоотображения в фитнес-центре BALANCE FITNESS FAMILY & SPA (Краснодар).
Благодаря ей, гости самого посещаемого спорт-клуба города могут узнавать графики работы секций, смотреть развлекательный контент — и получать другую необходимую информацию.
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Компания «Гэндальф
», специализирующаяся на поставках продуктов «1С», обратила внимание заказчиков и партнёров на другой конкурентоспособный софт российских разработчиков.
По мнению экспертов, отечественные операционные системы, СУБД, САПР, — а также решения в области ИТ-безопасности и обработки данных, — являются достойной альтернативой импортным продуктам. А по ряду параметров даже выигрывают у них. На какое же ПО стоит ориентироваться современным российским компаниям?.. Попробуем разобраться!
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Недавно генеральный директор Orange Business Services
Гельмут Райзингер сообщил о новых кадровых назначениях и изменениях в структуре компании.
По информации TechnoDrive, изменения коснулись пяти постов в топ-менеджменте оператора, — что позволит Orange укрепить позиции в сегменте «Интернета предприятий». В частности, компания планирует сфокусироваться на IIoT в автомобилестроении, цифровой промышленности и умных городах
. А приоритетными направлениями деятельности Orange станут искусственный интеллект, анализ данных, интеграция программного обеспечения и электронное здравоохранение.
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Ещё информация !!! Автоматизация бизнеса
Основой современного Интернета являются высоконагруженные системы.
Госуслуги, социальные сети, популярные онлайн-магазины, видеохостинги, «поисковики», сайты банков и авиакомпаний ежесекундно обрабатывают до десятков тысяч запросов, — сохраняя работоспособность и целостность данных. При этом на физическом уровне highload-системы часто объединяют десятки тысяч серверов по всему миру, работающие как единый организм (а у Google количество физических серверов превысило миллион ещё в далёком 2010 году — ред.).
Конечно, разработка «софта» для таких систем имеет существенные отличия от обычных десктопных приложений — и под силу лишь опытным программистам. Именно для них 11 июля в Ростове состоится митап RndTech Talks.Architecture
с участием спикеров из Ижевска и Сингапура.
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