Чтобы «цифра» принесла деньги, бизнесмену нужно пройти курсы

Становление цифровой экономики в России стимулирует даже консервативных предпринимателей задуматься о бизнесе в Интернете. Действительно, массовая популярность смартфонов, онлайн-платежей и консультаций делает Всемирную Паутину одним из самых эффективных каналов продаж. Однако, запустить интернет-магазин — непростая задача! Ведь, помимо современного, надёжно защищённого от хакеров, требуется его постоянная «раскрутка» среди целевой аудитории, — а ещё тщательное планирование бизнес-процессов и логистики, соблюдение законодательства в области защиты персональных данных и фискального учёта. С чего же начать? И как правильно организовать работу интернет-магазина? Ответы на эти вопросы призван дать новый онлайн-курс «Цифровизация бизнеса», подготовленный специалистами «Южного IT-парка» в Ростове-на-Дону. На протяжении 12 часов желающие смогут узнать об основных принципах интернет-предпринимательства, возникающих сложностях и способах их решения. При этом принять участие в занятиях можно в любое время, — а сам курс доступен бизнесменам совершенно бесплатно!

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Программа «Цифровизация бизнеса» представляет собой полностью автономный курс, который можно проходить в удобное время без связи с экспертами. При этом она включает как теоретическую так и практическую составляющие.



Слушателям бесплатно предоставляются видеолекции, материал для самостоятельного изучения, тесты и вопросы для самопроверки, — а по итогам выдаётся сертификат об окончании курса.



Запись на обучение и все материалы онлайн-курса «Цифровизация бизнеса» уже доступны на портале онлайн-образования «Южного IT-парка». По опыту экспертов TechnoDrive, для успешной регистрации — и изучения представленных материалов, — в вашем браузере должен быть отключён блокировщик рекламы (он ведь блокирует не только рекламу, но нередко и полезный функционал — БЗ).



«Многие начинающие предприниматели хотят знать, даёт ли цифровизация новые возможности для бизнеса, — говорит заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Сергей Бондаренко. — В сфере ИКТ происходят кардинальные изменения, которые не могут не отражаться на разных направлениях функционирования компаний.



Так, путём онлайн-обучения оцифрованный опыт экспертов становится доступен каждому желающему, — а благодаря сети Интернет, даже новые и небольшие кампании могут реализовать собственную продукцию по всему миру».



Программа обучения охватывает все этапы развития бизнеса: от формирования идеи до продвижения и продаж своего продукта. Фактически, это практический гид по формированию продукта, исходя не из своих фантазий, а отталкиваясь от желаний и нужд своего клиента (т.е. по Филипу Котлеру et al*). Этот курс подойдёт как начинающим предпринимателям, так и более опытным.



Методология, лежащая в основе курса «Цифровизация бизнеса», апробирована на площадке «Южного IT-парка». В создании курса приняли участие региональные и федеральные эксперты, — а также представители Юго-Западного банка «Сбербанка России». Эксперты взяли за основу популярный подход Customer development и подстроили под реалии российского бизнеса.



Насколько эффективным получился предложенный подход может узнать любой предприниматель. Повышайте свою квалификацию — и открывайте новые горизонты эффективности бизнеса!



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Такие курсы необходимы, поскольку новые способы решения проблем бизнеса появляются регулярно. И многие из них действительно эффективны. Чат-боты, к примеру, даже рекламируют по телевизору, а специалисты-аналитики Big Data стали массово востребованными.



Другой пример: можно считать 5G избыточным на данный момент, но необходимо быть готовым к новым возможностям, которые даст бизнесу информация из огромного нового Интернета вещей.



Поэтому лучше пройти курсы, чем изобретать велосипед самому.



* et al. — по опыту бесчисленных предпринимателей, предшественников Котлера