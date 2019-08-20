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На Госуслугах появятся полезные «суперсервисы»
Портал госуслуг продолжает экономить нам время, нервы и деньги. По официальной информации, ежегодно данный сервис предоставляет 800 миллионов электронных услуг, на оказание которых при личном посещении ведомств ушло бы более 92 веков!.. И это не предел — по инициативе Минкомсвязи России на портале госуслуг вскоре появятся суперсервисы, объединяющие десятки услуг, связанных с тем или иным жизненным событием. Чтобы получить необходимый пакет электронных документов, — например, при рождении ребёнка, поступлении в ВУЗ или переезде в другой город, — гражданину потребуется лишь один клик и минимум времени. Более того, ещё до запуска суперсервисов разработчики предлагают россиянам высказать свои предложения по их улучшению.
В соответствии с планами Минкомсвязи России, на портале госуслуг будут реализованы 25 суперсервисов, связанных с распространёнными жизненными ситуациями. Их прототипы будут представлены на широкое обсуждение до конца текущего года.
На текущий момент граждане могут изучить первую пятёрку суперсервисов, связанных с рождением ребёнка, поступлением в ВУЗ онлайн, оформлением европортокола при ДТП, исполнительным производством и переездом в другой регион.
В частности, суперсервис «Рождение ребёнка» позволяет родителям получить все необходимые документы и выплаты, не выходя из дома. Причём оказание данного комплекса услуг займёт всего 15 минут — вместо 12 личных визитов в госорганы, 10 заявлений на бумаге и более 1,5 часов личного времени (не считая ожидания в очередях).
Также суперсервис «Рождение ребёнка» позволяет за несколько месяцев до появления малыша на свет записаться в родильный дом. А, в нужный момент, автоматически сформирует справку о рождении в профиле мамы и предложит заказать комплект документов: свидетельство о рождении, СНИЛС, медицинский полис, ИНН, справку о регистрации. Родителям потребуется лишь ввести имя ребёнка, место планируемой прописки и выбрать страховую компанию — и забрать все документы в одном месте, получив электронное уведомление.
Аналогичным образом построены и другие суперсервисы, — главной идеей которых является комплексное оказание всех услуг связанных с конкретной жизненной ситуацией.
При этом любой гражданин может высказать пожелания по улучшению суперсервисов до их официального запуска. Для этого в течение месяца после размещения прототипа каждого суперсервиса на портале госуслуг будут приниматься пожелания пользователей. Которые в дальнейшем будут проанализированы и переданы разработчикам.
«В центре работы над суперсервисами стоит конечный пользователь, человек, — отметил замглавы Минкомсвязи России Максим Паршин. — Наша работа основана на технологиях дизайн-мышления. Так, мы начинаем с анализа пользовательского опыта. Мы должны проектировать не с позиции чиновников из отдельных министерств, а с точки зрения конечного клиента. И это радикальное отличие от привычного подхода, существовавшего в прошлом.
Нам важно, в первую очередь, узнать у человека, каким должен быть сервис, каким он хочет видеть его на экране компьютера или смартфона, а затем грамотно выстроить технологические процессы, проложив путь к желаемой картине».
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Из видимых уже сейчас улучшений на портале Gosuslugi.ru можно отметить раздел по работе с биометрическими данными пользователя.
Если же говорить о сервисе в целом, то его потенциал полностью раскроется только при полном покрытии населённой части России качественной связью (как это делает «Ростелеком», к примеру, в области телемедицины).
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Госуслуги по Интернету
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Кадастровая палата по Ростовской области отметила значительный рост интереса граждан к государственной регистрации машино-мест.
По официальной информации
, за 5 месяцев текущего года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) были внесены 1282 машино-места, в то время как за весь прошлый год учтены лишь 933 таких объекта. При этом, помимо офисов МФЦ, заявления на регистрацию всё чаще поступают по электронным каналам Росреестра, расположенным в разделе «Подать заявление на государственную регистрацию прав
». Подробнее о данной возможности читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Не секрет, что мир ощутимо изменился. Особенно это заметно в крупных городах, жители которых неустанно «постят» в соцсетях, заказывают пиццу и такси
онлайн, закупаются в интернет-магазинах, активно используют госуслуги
— и практически забыли, что такое «межгород», благодаря мессенджерам. Но сегодня речь пойдёт не о повседневных привычках!.. Тотальная цифровизация стремительно меняет требования к профессиональным компетенциям работников. Сегодня мало быть просто врачом «от бога», талантливым экономистом, юристом или кадровиком — в дополнение к специализированным знаниям требуется владение информационными технологиями. Причём на уровне «выше среднего»!.. Решить эту задачу призваны персональные сертификаты от государства на цифровое обучение.
Благодаря которым до 2024 года в России планируется обучить миллион работников базовым навыкам программирования, работы с базами данных и современными ИТ-системами. Причём первую тысячу таких сертификатов в рамках пилотного проекта распределят именно в Ростовской области до конца текущего года.
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С 18 по 21 июля в Большом Завидово (Тверская область) состоялся двадцатый юбилейный рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ 2019». На этот раз гостей музыкального праздника ждали множество приятных и необычных подарков, — среди которых телемост с Международной космической станцией,
организованный компанией «Ростелеком
». Для этого крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений организовал защищённую сеть VPN — и развернул на главной сцене систему видеоконференцсвязи. Также при подготовке к фестивалю специалисты «Ростелекома» проложили два километра волоконно-оптического кабеля и установили стационарное сетевое оборудование, обеспечив канал связи пропускной способностью в 500 Мбит/с.
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Система «Ростелекома
» обеспечила бесперебойную онлайн-трансляцию основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ-2019),
который проходил в России с 27 мая по 1 июля. Для сдачи экзаменов основного периода в 2019 году было задействовано около 51 тысячи аудиторий в 5713 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Свыше 100 тысяч камер отработали без сбоев. Охват видеонаблюдением составил 96% аудиторий. В 4% аудиторий в самых отдалённых ППЭ в труднодоступных местностях РФ велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения. Всего система видеонаблюдения осуществила 4724835 часов трансляций с видеокамер (более 500 лет записи).
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Ещё информация !!! Госуслуги по Интернету «Ростелеком»
реализует пилотный проект по внедрению программного комплекса автоматизированных систем управления городским хозяйством в г. Шахты. Соответствующее соглашение подписали директор Ростовского филиала компании Сергей Мордасов и глава городской администрации Андрей Ковалёв. Национальный цифровой провайдер предоставит муниципальным службам возможность оценить работу системы и уже затем оплачивать её по контракту.
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