На Госуслугах появятся полезные «суперсервисы»

Портал госуслуг продолжает экономить нам время, нервы и деньги. По официальной информации, ежегодно данный сервис предоставляет 800 миллионов электронных услуг, на оказание которых при личном посещении ведомств ушло бы более 92 веков!.. И это не предел — по инициативе Минкомсвязи России на портале госуслуг вскоре появятся суперсервисы, объединяющие десятки услуг, связанных с тем или иным жизненным событием. Чтобы получить необходимый пакет электронных документов, — например, при рождении ребёнка, поступлении в ВУЗ или переезде в другой город, — гражданину потребуется лишь один клик и минимум времени. Более того, ещё до запуска суперсервисов разработчики предлагают россиянам высказать свои предложения по их улучшению.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

В соответствии с планами Минкомсвязи России, на портале госуслуг будут реализованы 25 суперсервисов, связанных с распространёнными жизненными ситуациями. Их прототипы будут представлены на широкое обсуждение до конца текущего года.



На текущий момент граждане могут изучить первую пятёрку суперсервисов, связанных с рождением ребёнка, поступлением в ВУЗ онлайн, оформлением европортокола при ДТП, исполнительным производством и переездом в другой регион.



В частности, суперсервис «Рождение ребёнка» позволяет родителям получить все необходимые документы и выплаты, не выходя из дома. Причём оказание данного комплекса услуг займёт всего 15 минут — вместо 12 личных визитов в госорганы, 10 заявлений на бумаге и более 1,5 часов личного времени (не считая ожидания в очередях).



Также суперсервис «Рождение ребёнка» позволяет за несколько месяцев до появления малыша на свет записаться в родильный дом. А, в нужный момент, автоматически сформирует справку о рождении в профиле мамы и предложит заказать комплект документов: свидетельство о рождении, СНИЛС, медицинский полис, ИНН, справку о регистрации. Родителям потребуется лишь ввести имя ребёнка, место планируемой прописки и выбрать страховую компанию — и забрать все документы в одном месте, получив электронное уведомление.



Аналогичным образом построены и другие суперсервисы, — главной идеей которых является комплексное оказание всех услуг связанных с конкретной жизненной ситуацией.



При этом любой гражданин может высказать пожелания по улучшению суперсервисов до их официального запуска. Для этого в течение месяца после размещения прототипа каждого суперсервиса на портале госуслуг будут приниматься пожелания пользователей. Которые в дальнейшем будут проанализированы и переданы разработчикам.



«В центре работы над суперсервисами стоит конечный пользователь, человек, — отметил замглавы Минкомсвязи России Максим Паршин. — Наша работа основана на технологиях дизайн-мышления. Так, мы начинаем с анализа пользовательского опыта. Мы должны проектировать не с позиции чиновников из отдельных министерств, а с точки зрения конечного клиента. И это радикальное отличие от привычного подхода, существовавшего в прошлом.



Нам важно, в первую очередь, узнать у человека, каким должен быть сервис, каким он хочет видеть его на экране компьютера или смартфона, а затем грамотно выстроить технологические процессы, проложив путь к желаемой картине».



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Из видимых уже сейчас улучшений на портале Gosuslugi.ru можно отметить раздел по работе с биометрическими данными пользователя.



Если же говорить о сервисе в целом, то его потенциал полностью раскроется только при полном покрытии населённой части России качественной связью (как это делает «Ростелеком», к примеру, в области телемедицины).