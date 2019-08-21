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Медиаплеерам Dune HD можно «вернуть молодость» по подписке
Известный производитель медиаплееров и ТВ-приставок Dune HD сообщил о масштабном обновлении ПО для устройств, снятых с производства. Новый «софт» для модельного ряда 2009-2014 годов улучшает обработку файлов, интерфейс меню, — а также делает доступными сервисы «Каталог фильмов», «Моя коллекция» и «Музыкальный каталог». Обновить прошивку медиаплееров Dune HD можно в автоматическом режиме (с помощью встроенной функции), либо предварительно скачав её на сайте производителя. Единственное, что может огорчить владельцев приставок — платный формат данной услуги, предусматривающий бесплатный 30-дневный период с дальнейшим использованием новых сервисов лишь по подписке.
По официальной информации, обновление прошивок Dune HD доступно для моделей Base 3D, Base 3D v2, TV-303D, TV-303D v2, TV-102, TV-102 v2, Connect, Max, Duo, Smart D1, Smart H1, Smart B1, Prime 3.0 и Base 3.0. Эти медиаплееры выпускались компанией в 2009-2014 годах и на текущий момент сняты с производства.
Между тем, имеющийся парк оборудования — и продолжающие поступать отзывы его владельцев, — подтолкнули разработчиков из Dune HD выпустить «апгрейд» для всех этих устройств.
Конечно, такое обновление стало возможным благодаря заложенному на начальном этапе подходу, — предусматривающем использование «единой кодовой базы» для всех устройств Dune HD. Благодаря ему, обеспечивается преемственность всех вносимых изменений.
Какие же новшества ждут пользователей новых прошивок? Помимо увеличения быстродействия, улучшения обработки файлов и обновлённого интерфейса меню, владельцам данных приставок станут доступны сервисы «Моя Коллекция», «Каталог фильмов» и «Музыкальный каталог».
В частности, «Моя коллекция» — это встроенное в прошивку приложение, автоматически индексирующее видеоколлекцию пользователя и выводящее её в виде красиво оформленного каталога с разбивкой по жанрам. Систематизированный каталог фильмов имеет приятный интерфейс, включающий постеры и описания фильмов (на разных языках), фоновые изображения, фотографии актеров, их биографии и фильмографии. Сервис позволяет обрабатывать контент с различных носителей, подключённых к плееру напрямую или находящихся в локальной сети.
«Каталог фильмов» позволяет просматривать глобальную базу фильмов и сериалов, разделённых по жанрам, с возможностью поиска по названию. Для популярных фильмов доступен просмотр трейлеров, которые подгружаются из YouTube.
«Каталог музыки» имеет тот же функционал, что и «Каталог фильмов», только работает с видеоклипами, альбомами и исполнителями.
Установить данное обновление (версия 170519_1350_r11) можно традиционно с помощью встроенного в плеер механизма обновления — или скачать с официального сайта Dune HD.
На текущий момент обновление имеет статус Beta, что позволяет использовать его бесплатно до момента выхода официальной версии. После официального релиза правила пользования новой прошивкой будут изменены — каждый пользователь сможет активировать 30-дневный пробный период, после истечения которого сервисы будут доступны только по подписке.
Разумеется, в случае отсутствия оплаты, это не означает полную неработоспособность медиаплеера, — однако при неактивной подписке новые функции и дополнительные возможности будут автоматически деактивированы до момента поступления денежных средств.
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Мы постоянно пишем о том, что обновлять прошивки необходимо, даже если смартфон периодически просит закачать от 900 до 2 Гб информации. Разумеется, через домашний или рабочий WiFi это практически бесплатная процедура.
А можно и не прошивать, конечно. В этом случае любое подключённое к Сети устройство становится мишенью для хакеров, как только в устаревшем софте находится уязвимость.
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