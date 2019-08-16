Консультациям онлайн доверять можно, лекарствам — нет

Возможности Интернета настолько обширны, что порой выходят за рамки закона. Об этом предупреждает граждан МВД России. Конечно, существующие ограничения введены неспроста, — и, в первую очередь, направлены на защиту жизни и здоровья граждан. Именно по этой причине в России запрещена онлайн-торговля лекарствами (как и алкоголем). Согласно российскому законодательству, аптеки имеют право информировать покупателей о медицинских препаратах, имеющихся в наличии, — и даже осуществлять онлайн-бронирование лекарств, — однако их продажа (то есть обмен товара на деньги) должны производиться на территории предприятия.

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Дешёвые лекарства в Интернете — это путь «на тот свет»



Несмотря на имеющиеся ограничения, торговля медицинскими препаратами в Интернете ещё идёт бойко. Причём, наряду с лекарствами, сертифицированными в России, здесь присутствуют запрещённые во многих странах мира препараты. Например, «чудо-таблетки для похудения», приводящие к смерти, — а также «лекарства», не прошедшие клинические испытания, воздействие которых на организм невозможно предсказать.



В ряде случаев речь идёт о зарубежных интернет-магазинах, клиенты которых вынуждены объяснять свои покупки сотрудникам следственных органов сразу после получения заказа на почте. А просочившиеся на территорию России запрещённые препараты пытаются реализовать местные «дилеры», выявлением которых занимаются МВД, ФТС, Росздравнадзор и Интерпол.



Аптек онлайн не бывает



Впрочем, онлайн-продажа безрецептурных и зарегистрированных Минздравом препаратов в России также является противозаконной. И вряд ли можно считать её менее опасной, чем реализацию вышеупомянутых запрещённых препаратов. Слишком велик риск получить подделку, — а значит потерять драгоценное время (если это окажется «пустышка») или усугубить ситуацию (в случае, когда состав суррогата не соответствует оригинальному).



Решить проблему могла бы обязательная маркировка всех лекарств, производимых и официально ввозимых в Россию — и её планируется ввести с 2020 года. Однако, во-первых, для полного замещения ранее ввезённых немаркированных товаров со складов потребуется ещё несколько лет.



А во-вторых необходимо тщательно продумать возможность проверки легальности лекарства каждым пользователем (включая защиту от изощрённого обмана — когда, например, проверочный QR-код с фальшивой марки будет вести на сайт-клон, созданный злоумышленниками).



Торговлю могут легализовать, а консультации экспертов — давно законны!



Тем не менее, закон об интернет-торговле лекарствами в России может появиться очень скоро. По данным «Первого канала», депутаты Госдумы планируют рассмотреть его уже этой осенью, — легализовав онлайн-продажу медицинских препаратов в нашей стране, а также чётко проведя грань между зарубежными интернет-аптеками и распространителями запрещённых веществ.



Такая доставка будет очень удобна ночью или в плохую погоду. Не говоря о том, что кому-то можеть стать так плохо, что дотянется он только до смартфона (хотя в таком случае лучше вызвать скорую).



Пока же россиянам стоит избегать покупки лекарств в Интернете, — ради своего здоровья, — ограничиваясь легитимными онлайн-консультациями опытных врачей.



Благодаря такой возможности, реализованной компанией «Ростелеком», вы можете получить действительно полезные рекомендации экспертов, которые будут способствовать выздоровлению. А лекарство, — если речь не идёт о лёгком, чётко диагностируемом заболевании, — вам должен будет прописать врач.