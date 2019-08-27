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«С первого выстрела»: Умный Wi-Fi для точной рекламы
Куда ни глянь — всюду реклама! От уличных билбордов и радиороликов до баннеров в соцсетях и «холодных контактов» по телефону. Но эффективны ли привычные способы повышения продаж? Ответ, в большинстве случаев, отрицательный (точнее, затраты на удержание брендов в подсознании слишком высоки — БЗ). Более того, настойчивые и/или неуместные предложения оказывают противоположный эффект.
Как, например, можно относиться к банку, регулярно предлагающему кредитные карты клиенту, принципиально не берущему в долг? Или к сети пиццерий, рассылающей рекламу на смартфоны в городе, где она не работает?
Не всегда эффективен и старый добрый трекинг по всем гаджетам семьи — особенно, если личный гаджет используется на работе, а сотрудник, например, строительной фирмы, не хочет на досуге смотреть рекламу экскаваторов. Ещё менее интересны такие объявления его жене! А подрастающему поколению, к примеру, безразличны теплицы.
Здесь на помощь рекламодателям готовы прийти «большие данные», для сбора которых достаточно публичных хот-спотов Wi-Fi. О преимуществах такого подхода в сегодняшнем выпуске TechnoDrive рассказывают эксперты международного телеком-оператора Orange Business Services.
Бесплатный Wi-Fi в торговле и сфере услуг — это не только способ повышения лояльности клиентов. Помимо своей очевидной функции, публичные «хот-споты» имеют огромный маркетинговый потенциал. В частности, с помощью Wi-Fi-аналитики от компании Orange Business Services можно организовать адресную рекламную кампанию, изучить посещаемость магазинов (включая «тепловую карту» торговых залов), — и даже изменить, на основе этих данных, стоимость аренды.
При этом для сбора Wi-Fi-статистики потребуются «перепрошитые» роутеры (так называемые «сенсоры») и программное обеспечение от НПО «Аналитика» — партнёра Orange Business Services по данному проекту.
«В процессе работы сенсоры считывают сигналы Wi-Fi с мобильных устройств в виде хэшированных MAC-адресов — уникальных ID. Они обезличены и не являются персональными данными, поэтому переживать о нарушении закона не приходится.
При этом для работы системы не станут помехой даже динамические MAC-адреса, присущие современным устройствам: программно-аппаратный комплекс эффективно преодолевает рандомизацию, распознавая марки телефонов, платформ и некоторые другие характеристики при формировании "уникального идентификатора" каждого гаджета».
Важный момент — для участия в сборе аналитики смартфону не требуется регистрироваться в сети Wi-Fi. Достаточно, чтобы в устройстве был активирован поиск доступных хот-спотов. Это делает систему эффективной даже там, где клиенты обычно не пользуются публичным Интернетом, — например, в продуктовых гипермаркетах.
Собранные данные передаются на рекламные площадки, такие как «Яндекс.Аудитория» и Mail.ru (My Target).
«Здесь собранные MAC-адреса можно связать с профилями пользователей социальных сетей и приложений, использующих метрики, — сформировав фокус-группы для адресной работы с ними. Теперь реклама станет более эффективной, ведь магазины смогут "узнавать" постоянных клиентов, даже не имея собственной программы лояльности».
Помимо рекламной функции, новый продукт Orange Business Services позволяет устанавливать обоснованные цены на аренду площадей. Например, владелец торгового центра может аргументировано повысить расценки, если данные мониторинга показывают рост посещаемости, — а арендатор, если увидит снижение потока клиентов, может запросить дополнительную скидку (если только арендатор не платит молу фиксированную долю выручки — БЗ).
Средством объективного контроля в обоих случаях может стать система Wi-Fi-мониторинга Orange Business Services.
И это ещё не всё. Сенсоры Orange и НПО «Аналитика» позволяют реально посчитать, сколько людей с включенным Wi-Fi на мобильном устройстве проехало мимо конкретного рекламного щита на улице, куда они отправились — и даже какие рекламные конструкции конкурентов попались им на маршруте.
Для этого, разумеется, потребуется более широкая сеть хот-спотов, — но результат вполне может себя оправдать, если речь идёт о крупной компании с постоянными расходами на рекламу. В этом случае клиент Orange Business Services может выстроить эффективную рекламную стратегию, позволяющую «вести» потенциальных клиентов в течение всего дня. Например, человек сначала увидит рекламный щит, затем встретит бумажный каталог в любимом ресторане, — а, подключившись к Интернету, увидит соответствующую контекстную рекламу.
О том, как ещё можно использовать новинку Orange Business Services в интересах вашей компании, можно прочитать здесь.
При этом, конечно, стоит помнить, что речь идёт о весьма эффективном адресном инструменте, — используя который главное не переборщить. Чтобы пользователь охотно оставлял включённым Wi-Fi во время перемещений по городу, рассчитывая на выгодные для себя предложения (а не вносил свой MAC-адрес в различные списки Opt Out для защиты от излишне настойчивой рекламы).
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Как показывает практика, у владельцев крупных рекламных сетей периодически возникает соблазн продвигать сомнительную или запрещённую продукцию.
Так, в самом безобидном приложении вы иногда можете увидеть рекламу, запрещённую даже правилами самой сети! А другой ротатор покажет агрессивную рекламу фейкового гаджета, который стоит 2 тысячи — и не работает.
Поэтому ручная премодерация заказчиков и каждого нового объявления жизненно необходима для имиджа — и долгосрочного успеха проекта.
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