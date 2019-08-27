Как получить налоговый вычет? Через «Ростелеком Налоги»

Налоги — это сложно. Посмотрите, к примеру, сравнение налоговых режимов для ИП. Внушительная матрица из 84 элементов! То же касается и налоговых вычетов, которые могут здорово помочь семейному бюджету. Однако разобраться в этом гражданам непросто, да и нет необходимости. Ведь крупнейший в РФ провайдер цифровых услуг и решений представил новый сервис «Ростелеком Налоги». С его помощью жители юга России могут заказать подготовку декларации и получить консультации по налоговому вычету.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Как сообщают разработчики, сервис имеет интуитивно понятный интерфейс, готовые решения по видам вычетов (социальный, имущественный, инвестиционный и другие), пошаговую инструкцию и доступ к бесплатной консультации. Средний срок подготовки документов — 1 день.



«”Ростелеком” продолжает расширять линейку сервисов для повышения комфорта и экономии времени наших клиентов. Теперь мы поможем вернуть в семейный бюджет часть денег, потраченных на приобретение недвижимости, на образование, на лечение и другие нужды.



Часто наши сограждане сталкиваются с трудностями при оформлении налогового вычета. Заполнение декларации требуют не только времени, но и профессиональных знаний.



Поэтому мы запустили такой сервис, который избавляет наших клиентов от забот по оформлению документов и делает это максимально оперативно, просто и гарантированно качественно», — отметила Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком», директор по работе с массовым сегментом.



Новый сервис сразу определяет максимальную сумму, возможную к возврату и фиксирует стоимость услуги, которая на текущий момент находится в диапазоне 800-1100 рублей.



При подаче документов на каждом шаге для клиентов доступна консультация личного налогового эксперта как по телефону, так и на сайте.



Сервис полностью автоматизирован и не требует ручного ввода данных — достаточно загрузить фотографии или скан-копии документов, остальное система сделает сама. Безопасность процедуры гарантируется современными технологиями защиты информации, а оплата за услугу осуществляется только после подготовки самой декларации.



«Пользу и удобство сервиса "Ростелеком Налоги" сложно переоценить. Я давно намеревался оформить налоговый вычет за приобретение квартиры, но тяжёлый опыт знакомых и коллег, которые в свое время столкнулись со множеством трудностей при оформлении документов, все время удерживал меня от задуманного.



С запуском услуги "Ростелекома" я удивился, насколько это может быть просто и доступно. Буквально за несколько дней я собрал документы и оформил декларацию. Жду поступления денег на счёт», — поделился Андрей Гореликов, клиент «Ростелекома» из Ростова-на-Дону.



На сегодняшний день услугой воспользовались уже более 140 тысяч человек и вернули в общей сумме более 150 миллионов рублей.



Заказать декларацию или узнать подробную информацию о сервисе «Ростелеком Налоги» можно на сайте, по телефону 8-800-301-09-22 или в центрах продаж и обслуживания компании.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Данный сервис имеет чётко выраженную социальную направленность. Ведь получая налоговые вычеты при покупке квартиры, оплате за обучение, за авторские вознаграждения и благотворительность, россияне получают дополнительный стимул для улучшения качества жизни, свежий заряд мотивации, новые силы и энергию для позитивной работы.



HА ПРАBAX PEКЛAMЫ