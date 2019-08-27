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Как получить налоговый вычет? Через «Ростелеком Налоги»
Налоги — это сложно. Посмотрите, к примеру, сравнение налоговых режимов для ИП. Внушительная матрица из 84 элементов! То же касается и налоговых вычетов, которые могут здорово помочь семейному бюджету. Однако разобраться в этом гражданам непросто, да и нет необходимости. Ведь крупнейший в РФ провайдер цифровых услуг и решений представил новый сервис «Ростелеком Налоги». С его помощью жители юга России могут заказать подготовку декларации и получить консультации по налоговому вычету.
Как сообщают разработчики, сервис имеет интуитивно понятный интерфейс, готовые решения по видам вычетов (социальный, имущественный, инвестиционный и другие), пошаговую инструкцию и доступ к бесплатной консультации. Средний срок подготовки документов — 1 день.
«”Ростелеком” продолжает расширять линейку сервисов для повышения комфорта и экономии времени наших клиентов. Теперь мы поможем вернуть в семейный бюджет часть денег, потраченных на приобретение недвижимости, на образование, на лечение и другие нужды.
Часто наши сограждане сталкиваются с трудностями при оформлении налогового вычета. Заполнение декларации требуют не только времени, но и профессиональных знаний.
Поэтому мы запустили такой сервис, который избавляет наших клиентов от забот по оформлению документов и делает это максимально оперативно, просто и гарантированно качественно», — отметила Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком», директор по работе с массовым сегментом.
Новый сервис сразу определяет максимальную сумму, возможную к возврату и фиксирует стоимость услуги, которая на текущий момент находится в диапазоне 800-1100 рублей.
При подаче документов на каждом шаге для клиентов доступна консультация личного налогового эксперта как по телефону, так и на сайте.
Сервис полностью автоматизирован и не требует ручного ввода данных — достаточно загрузить фотографии или скан-копии документов, остальное система сделает сама. Безопасность процедуры гарантируется современными технологиями защиты информации, а оплата за услугу осуществляется только после подготовки самой декларации.
«Пользу и удобство сервиса "Ростелеком Налоги" сложно переоценить. Я давно намеревался оформить налоговый вычет за приобретение квартиры, но тяжёлый опыт знакомых и коллег, которые в свое время столкнулись со множеством трудностей при оформлении документов, все время удерживал меня от задуманного.
С запуском услуги "Ростелекома" я удивился, насколько это может быть просто и доступно. Буквально за несколько дней я собрал документы и оформил декларацию. Жду поступления денег на счёт», — поделился Андрей Гореликов, клиент «Ростелекома» из Ростова-на-Дону.
На сегодняшний день услугой воспользовались уже более 140 тысяч человек и вернули в общей сумме более 150 миллионов рублей.
Заказать декларацию или узнать подробную информацию о сервисе «Ростелеком Налоги» можно на сайте, по телефону 8-800-301-09-22 или в центрах продаж и обслуживания компании.
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Данный сервис имеет чётко выраженную социальную направленность. Ведь получая налоговые вычеты при покупке квартиры, оплате за обучение, за авторские вознаграждения и благотворительность, россияне получают дополнительный стимул для улучшения качества жизни, свежий заряд мотивации, новые силы и энергию для позитивной работы.
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Госуслуги по Интернету
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Портал госуслуг
продолжает экономить нам время, нервы и деньги
. По официальной информации, ежегодно данный сервис предоставляет 800 миллионов электронных услуг, на оказание которых при личном посещении ведомств ушло бы более 92 веков!.. И это не предел — по инициативе Минкомсвязи России на портале госуслуг вскоре появятся суперсервисы,
объединяющие десятки услуг, связанных с тем или иным жизненным событием. Чтобы получить необходимый пакет электронных документов, — например, при рождении ребёнка, поступлении в ВУЗ или переезде в другой город, — гражданину потребуется лишь один клик и минимум времени. Более того, ещё до запуска суперсервисов разработчики предлагают россиянам высказать свои предложения по их улучшению.
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Кадастровая палата по Ростовской области отметила значительный рост интереса граждан к государственной регистрации машино-мест.
По официальной информации
, за 5 месяцев текущего года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) были внесены 1282 машино-места, в то время как за весь прошлый год учтены лишь 933 таких объекта. При этом, помимо офисов МФЦ, заявления на регистрацию всё чаще поступают по электронным каналам Росреестра, расположенным в разделе «Подать заявление на государственную регистрацию прав
». Подробнее о данной возможности читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Не секрет, что мир ощутимо изменился. Особенно это заметно в крупных городах, жители которых неустанно «постят» в соцсетях, заказывают пиццу и такси
онлайн, закупаются в интернет-магазинах, активно используют госуслуги
— и практически забыли, что такое «межгород», благодаря мессенджерам. Но сегодня речь пойдёт не о повседневных привычках!.. Тотальная цифровизация стремительно меняет требования к профессиональным компетенциям работников. Сегодня мало быть просто врачом «от бога», талантливым экономистом, юристом или кадровиком — в дополнение к специализированным знаниям требуется владение информационными технологиями. Причём на уровне «выше среднего»!.. Решить эту задачу призваны персональные сертификаты от государства на цифровое обучение.
Благодаря которым до 2024 года в России планируется обучить миллион работников базовым навыкам программирования, работы с базами данных и современными ИТ-системами. Причём первую тысячу таких сертификатов в рамках пилотного проекта распределят именно в Ростовской области до конца текущего года.
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С 18 по 21 июля в Большом Завидово (Тверская область) состоялся двадцатый юбилейный рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ 2019». На этот раз гостей музыкального праздника ждали множество приятных и необычных подарков, — среди которых телемост с Международной космической станцией,
организованный компанией «Ростелеком
». Для этого крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений организовал защищённую сеть VPN — и развернул на главной сцене систему видеоконференцсвязи. Также при подготовке к фестивалю специалисты «Ростелекома» проложили два километра волоконно-оптического кабеля и установили стационарное сетевое оборудование, обеспечив канал связи пропускной способностью в 500 Мбит/с.
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Ещё информация !!! Госуслуги по Интернету
Система «Ростелекома
» обеспечила бесперебойную онлайн-трансляцию основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ-2019),
который проходил в России с 27 мая по 1 июля. Для сдачи экзаменов основного периода в 2019 году было задействовано около 51 тысячи аудиторий в 5713 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Свыше 100 тысяч камер отработали без сбоев. Охват видеонаблюдением составил 96% аудиторий. В 4% аудиторий в самых отдалённых ППЭ в труднодоступных местностях РФ велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения. Всего система видеонаблюдения осуществила 4724835 часов трансляций с видеокамер (более 500 лет записи).
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