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День рождения Фаины Раневской в Таганроге получился современным
«Ростелеком» выступил цифровым партнёром фестиваля «Зонтичное утро», который приурочен ко дню рождения знаменитой Фаины Раневской, 27 августа 1896 года. Компания организовала импровизированный кинотеатр под открытым небом на родной улице актрисы. С утра до вечера здесь показывали программу «Великая и ужасная», собранную создателями фестиваля из биографических фильмов и комедий с участием легенды. Для зрителей на площадке работала услуга «Управляемый Wi-Fi» со скоростью 100 Мб/с, рассчитанная на 300 одновременных подключений.
«"Зонтичное утро", "Оборона Таганрога 1855 года" и другие фестивали — серьёзные события на карте города. Они уникальны, поэтому вызывают большой интерес аудитории из соседних городов и даже областей. К приезду гостей мы приводим территорию в порядок: вычищаем улицы, ремонтируем фасады, стрижём газоны.
Благодаря целевым проектам мы привлекаем внимание региональных и федеральных властей к потребностям Таганрога. Участие "Ростелекома" – крупнейшего цифрового оператора страны — масштабирует эмоции праздника и побуждает людей активнее делиться впечатлениями», – говорит Елена Сирота, организатор фестиваля, генеральный директор культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога».
«В этом самобытном празднике мы принимаем участие второй год подряд. На площадке уличного кинотеатра мы знакомили гостей с облачными сервисами "Ростелекома". Оказалось, что среди фильмов с Фаиной Раневской есть отличные истории, примерами из которых можно показать полезность наших услуг.
Так, сюжет фильма «Подкидыш» закрутился бы иначе, если бы у мамы девочки — главной героини фильма — была система "Умный дом" или приложение "Где мои дети?". Ребенок точно не остался бы без присмотра и не отправился бы гулять по незнакомым улицам», — поделился впечатлениями Андрей Махаев, заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком», директор по работе с массовым сегментом.
Праздник в честь Фаины Раневской проводится в Таганроге уже больше 10 лет. В этом году фестиваль «Зонтичное утро» развернулся на десяти ключевых площадках, где проходили театрализованные представления, концерты, выставки, конкурсы, мастер-классы, ярмарки и кинопоказы.
Улицы города были заполнены пёстрыми зонтиками и шляпами в стилистике фестиваля, а тематические площадки — сувенирами и табличками с остроумными цитатами и фразами Фаины Раневской. Отдельной достопримечательностью праздника стала III парусная регата, посвящённая великой актрисе.
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Как говорила именинница, «для актрисы не существует никаких нeyдoбcтв, если это нyжно для рoли». Эта цитата прекрасно подходит к профессиональным связистам, способным обеспечить связь везде, без исключений.
От классов, где проходит ЕГЭ (по всей России), до трогательных городских событий донского края.
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4G в Ростове
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Важнейшим активом любого ИТ-предприятия, конечно, являются кадры. Причём, чем крупнее компания, тем активнее ей приходится искать специалистов, — в том числе на международном уровне. Примером такого конкурса является Huawei Honor Cup,
ежегодно организуемый мировым телеком-лидером. По сведениям TechnoDrive, принять участие могут студенты, аспиранты и молодые учёные, родившиеся не ранее 1991 года. А наградами для победителей станут денежные призы (по 10 тысяч долларов за «золото» в каждой номинации),
фирменные гаджеты Huawei — и приглашение на производственную практику в Китай. Кроме того, финалисты Huawei Honor Cup 2019 смогут пройти собеседование для возможного трудоустройства.
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Смартфоны — лёгкая добыча для преступников. Они маленькие, недешёвые, ликвидные, есть у каждого. Причём всё чаще речь идёт не о банальных уличных кражах, — хотя они тоже традиционно присутствуют в сводках полиции. Вместо этого злоумышленники охотятся за смартфонами, оставленными без присмотра в чужих квартирах, или оформляют их в кредит на чужое имя в салонах связи. А самые «решительные» представители [сильного пола] не ограничиваются пользовательским оборудованием и грабят вышки сотовой связи. Впрочем, какую бы стратегию не выбрали донские криминалы, результат предсказуем: рано или поздно их задерживают. Об этом мы расскажем в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова».
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«Ростелеком
» стал цифровым партнёром Российско-китайского молодёжного бизнес-инкубатора,
стартовавшего 15 июля в Ростове-на-Дону. Компания обеспечила представителям китайской делегации мобильную связь и Интернет для общения на территории России.
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» порадовала всех, кто отправляется в Европу.
Теперь на территории 33 стран, — и это не только Евросоюз, — абонентам «ГудЛайн» доступен интернет-роуминг с оплатой по трафику. Причём стоимость мегабайта в путешествиях составит всего 1 цент по внутреннему курсу (от 63 копеек)
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Ещё информация !!! 4G в Ростове
Госкорпорация Ростех, ПАО «Ростелеком»
и правительство России заключили трёхстороннее соглашение о намерениях совместного развития 5G
в нашей стране. Подписанный документ определяет направления развития, входящие в зону ответственности каждого из его участников, — а также конкретные планы по созданию и продвижению нового поколения мобильной связи в России.
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