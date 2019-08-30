У Linux день рождения в Ростове!

30 августа в ростовском офисе TradingView состоится праздничный митап DevOps #2, приуроченный к 28-летию Linux. Помимо известного и весьма востребованного юбиляра, участники встречи также обсудят современные практики разработки ПО — непрерывную интеграцию и доставку (CI/CD), технологию активного взаимодействия DevOps и рекомендации по формированию команды разработчиков. По информации TechnoDrive, митап состоится в левой башне бизнес-центра «Купеческий Двор» (ул. Социалистическая 74, этаж 13), — а для тех, кто не сможет прийти лично, будет организована YouTube-трансляция.

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Программа TradingView DevOps Meetup #2, — который состоится уже завтра, — включает три основных доклада. Первым перед гостями мероприятия выступит сотрудник ростовского офиса TradingView Алексей Ольховский с докладом «Deploy Team: управление гневом». В нём пойдёт речь о развёртывании группы разработчиков и организации их эффективного взаимодействия ради общей цели. Чьим именно гневом в команде девелоперов планируется управлять, можно будет узнать в ходе лекции.



Далее практические примеры непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) приведёт инженер по поддержке CRM компании Теле2 Дмитрий Иванов.



И в завершение вечера разработчик Team Studies/Pine (TradingView) Алексей Кузнецов вернётся к «виновнику торжества» — платформе Linux. Его доклад «OpenWrt: прокачай свой роутер» будет посвящён возможностям встроенной операционной системы, используемой в домашних маршрутизаторах.



(Очень актуальная тема, поскольку многие роутеры не обновляются совсем, и лучше накатить на них совершенно новую прошивку, чем иметь открытые уязвимости многолетней давности. Роутер — это ключ ко всей вашей домашней сети, включая телевизор, смартфоны, видеокамеры и запорные вентили водопровода. Причём его можно заразить не только снаружи, но также изнутри, если одно из устройств где-то подхватит троян — БЗ)



Несмотря на сравнительно позднее начало — митап стартует в 19:00, — программа ожидается большая и насыщенная. Что, впрочем, не проблема, если в субботу у вас выходной или выйти на работу «после бурной ночи» можно попозже. Для тех же, кто по ряду причин не сможет лично присутствовать на мероприятии, но хочет получить полезную информацию будет организована онлайн-трансляция на YouTube.



Получить подробную информацию о предстоящем событии, — и предварительно зарегистрироваться в качестве участника, — вы можете на странице DevOps Meetup #2 Ростовского IT-сообщества. При этом речь, конечно, идёт о гостях, желающих посетить мероприятие лично.



Для «заочников», выбравших трансляцию YouTube, регистрация не требуется — просто не забудьте подключиться завтра вечером, чтобы узнать много нового и отметить день рождения, пожалуй, лучшего семейства операционных систем.