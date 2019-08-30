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У Linux день рождения в Ростове!
30 августа в ростовском офисе TradingView состоится праздничный митап DevOps #2, приуроченный к 28-летию Linux. Помимо известного и весьма востребованного юбиляра, участники встречи также обсудят современные практики разработки ПО — непрерывную интеграцию и доставку (CI/CD), технологию активного взаимодействия DevOps и рекомендации по формированию команды разработчиков. По информации TechnoDrive, митап состоится в левой башне бизнес-центра «Купеческий Двор» (ул. Социалистическая 74, этаж 13), — а для тех, кто не сможет прийти лично, будет организована YouTube-трансляция.
Программа TradingView DevOps Meetup #2, — который состоится уже завтра, — включает три основных доклада. Первым перед гостями мероприятия выступит сотрудник ростовского офиса TradingView Алексей Ольховский с докладом «Deploy Team: управление гневом». В нём пойдёт речь о развёртывании группы разработчиков и организации их эффективного взаимодействия ради общей цели. Чьим именно гневом в команде девелоперов планируется управлять, можно будет узнать в ходе лекции.
Далее практические примеры непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) приведёт инженер по поддержке CRM компании Теле2 Дмитрий Иванов.
И в завершение вечера разработчик Team Studies/Pine (TradingView) Алексей Кузнецов вернётся к «виновнику торжества» — платформе Linux. Его доклад «OpenWrt: прокачай свой роутер» будет посвящён возможностям встроенной операционной системы, используемой в домашних маршрутизаторах.
(Очень актуальная тема, поскольку многие роутеры не обновляются совсем, и лучше накатить на них совершенно новую прошивку, чем иметь открытые уязвимости многолетней давности. Роутер — это ключ ко всей вашей домашней сети, включая телевизор, смартфоны, видеокамеры и запорные вентили водопровода. Причём его можно заразить не только снаружи, но также изнутри, если одно из устройств где-то подхватит троян — БЗ)
Несмотря на сравнительно позднее начало — митап стартует в 19:00, — программа ожидается большая и насыщенная. Что, впрочем, не проблема, если в субботу у вас выходной или выйти на работу «после бурной ночи» можно попозже. Для тех же, кто по ряду причин не сможет лично присутствовать на мероприятии, но хочет получить полезную информацию будет организована онлайн-трансляция на YouTube.
Получить подробную информацию о предстоящем событии, — и предварительно зарегистрироваться в качестве участника, — вы можете на странице DevOps Meetup #2 Ростовского IT-сообщества. При этом речь, конечно, идёт о гостях, желающих посетить мероприятие лично.
Для «заочников», выбравших трансляцию YouTube, регистрация не требуется — просто не забудьте подключиться завтра вечером, чтобы узнать много нового и отметить день рождения, пожалуй, лучшего семейства операционных систем.
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Кружки робототехники и фестивали
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Для миллионов жителей СССР эпоха персональных компьютеров началась с появления в семье ZX Spectrum
или его клона. Который, несмотря на обилие различных программ
, — текстовых и графических редакторов, языков программирования, СУБД и даже систем проектирования печатных плат, — снискал славу игрового компьютера. Более чем за десятилетие энтузиасты создали десятки тысяч игр для ZX Spectrum в самых различных жанрах. И эту музыку не остановить! Сегодня «Яндекс
» предлагает «поколению восьмидесятых» вспомнить молодость, а школьникам и студентам — попробовать силы в непривычной, на первый взгляд, среде разработки. Итак, в рамках конкурса Retro Game Battle 2019
любой желающий может создать совершенно новую игру для ZX Spectrum
и получить в награду до 70000 рублей. А поклонники ретро-компьютеров смогут сыграть в любую из представленных игр в режиме онлайн.
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ИТ-проекты донской молодёжи продолжают получать высшие оценки на российских и международных конкурсах. Очередным успехом ростовских школьников стала победа в национальном состязании «IT-школа выбирает сильнейших», — где проект Софьи Ткаченко оказался лучшим и был удостоен гран-при, а разработка Константина Смирнова получила «бронзовую» награду в номинации «Социальное приложение». TechnoDrive поздравляет юных ростовчан с этими достижениями — и сообщает подробности с места событий.
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Мир полон удивительных вещей, но объяснить их может наука. Убедиться в этом смогли школьники из Волгодонска — участники первой смены летней школы «Юные атомщики». Образовательная инициатива ВИТИ НИЯУ МИФИ
позволила ученикам по-новому — и с интересом, — взглянуть на окружающие их явления и предметы. Например, где ещё можно погонять в Need For Speed, используя вместо джойстика яблоки и бананы?
Или посетить настоящий атомный реактор!.. А ещё волгодонские школьники отправились на виртуальную экскурсию по атомному ледоколу, приобрели навыки управления настоящим роботом — и посетили тренажёр управления Ростовской АЭС.
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Интерес ростовских школьников к робототехнике, 3D-моделированию и другим сферам технического творчества продолжает расти — и этот процесс находит поддержку у городских властей. По данным Администрации Ростова, в ближайшем будущем очередной Центр детского технического творчества появится в Кировском районе.
Местом дислокации юных техников станет бывшее здание школы №4 по ул. Красных Зорь, 157/10а (из которого школа переехала на пер. Крепостной, 139 ещё в сентябре прошлого года).
После капитального ремонта, на новой площадке ЦДТТ начнут работу кружки робототехники, авиамоделирования, технического конструирования, компьютерного дизайна и прототипирования. Кроме того, здесь будет организована постоянно действующая выставка экспонатов, — для ещё большей популяризации технического творчества среди донской молодёжи.
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Ещё информация !!! Кружки робототехники и фестивали
Творчество играет важную роль в жизни человека, развивая воображение, фантазию и помогая достичь успеха в невозможных, на первый взгляд, инициативах. Собственно, это и отличает нас от «братьев меньших», которые, в основном, действуют по программе. Кстати, о роботах и программировании! Областной центр технического творчества учащихся
предлагает юным ростовчанам массу возможностей для развития своего потенциала. Кружки робототехники, авиамоделирования, радиосвязи и радиоуправления — лишь некоторые из направлений Ростовского ОЦТТУ, познакомиться с которыми можно на Дне открытых дверей
8 сентября. А для тех, кто определился с выбором, запись в кружки доступна уже сейчас!
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