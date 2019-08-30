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Именно на Дону отметили 118-летие гражданской радиосвязи!
Основой современной цивилизации является радио!* Это изобретение Александра Попова сегодня применяется повсеместно — от управления космическими аппаратами до домашних сетей и «Интернета вещей». А ещё радиосвязь за время своего существования спасла бесчисленное количество человеческих жизней. Начиная с экипажа броненосца «Генерал-адмирал Апраксин» и рыбаков, унесённых льдиной в море в 1900 году, до наших современников, которые смогли вызвать помощь по мобильному телефону (а спасатели с рациями её своевременно оказали). Причём первая гражданская радиостанция в России появилась именно на Дону — на плавучем маяке в устье реки, — а первую радиограмму с неё отправил лично Александр Попов, 27 августа 1901 года.
Текст этой радиограммы был предельно прост — «Внимание! Всем! Всем! 27 августа 1901 года. 2 часа пополудни». Этого сообщения, успешно принятого в здании лоцмейстерского поста на острове Перебойном (в одном из рукавов Дона), было вполне достаточно для демонстрации возможностей великого изобретения Александра Попова.
И, спустя пять лет, началось повсеместное использование радио во многих сферах человеческой деятельности.
Отправившись в Петербург, Александр Попов не прерывал связи с донскими радистами — и в 1902 году вновь посетил Ростов и остров Перебойный. Здесь он устранил небольшие помехи в работе радиостанции и продолжил свои опыты по увеличению радиуса действия передатчика.
Модернизированная радиостанция была установлена на пароходе «Ледокол», который вышел в море. Расстояние между передатчиком и приёмной станцией увеличилось до 40 км (сорока километров), — причём сигнал принимался уверенно, несмотря на плохую погоду.
Эти эксперименты Александра Попова продолжились несколько дней, — после чего великий русский изобретатель составил подробную инструкцию для радиотехников, работавших на станции. Это позволило успешно эксплуатировать первую гражданскую радиостанцию под Ростовом до 1912 года.
* — А также сельское хозяйство, электричество, транспорт, медицина, строительство (и, собственно, массовое производство и добыча полезных ископаемых в целом).
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
100 лет назад никто не думал, что при помощи радио можно будет смотреть сериалы с другого материка или управлять своим банковским счётом. Или рулить «машинкой» на Марсе, не говоря о «Вояджере-2» на расстоянии 17 миллиардов километров. Сигнал, со скоростью света, идёт оттуда 15,5 часов!
А что нас ждёт на Земле? Надеюсь, что 5G будет безопасным для здоровья, ведь там используются сверхвысокие частоты вплоть до 1 мм. На таких сверхкоротких волнах работают современные радары.
Посмотрим. До массового внедрение «пятёрки» ещё дожить надо.
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4G в Ростове
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«Ростелеком
» выступил цифровым партнёром фестиваля «Зонтичное утро», который приурочен ко дню рождения знаменитой Фаины Раневской,
27 августа 1896 года. Компания организовала импровизированный кинотеатр под открытым небом на родной улице актрисы. С утра до вечера здесь показывали программу «Великая и ужасная», собранную создателями фестиваля из биографических фильмов и комедий с участием легенды. Для зрителей на площадке работала услуга «Управляемый Wi-Fi» со скоростью 100 Мб/с, рассчитанная на 300 одновременных подключений.
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Важнейшим активом любого ИТ-предприятия, конечно, являются кадры. Причём, чем крупнее компания, тем активнее ей приходится искать специалистов, — в том числе на международном уровне. Примером такого конкурса является Huawei Honor Cup,
ежегодно организуемый мировым телеком-лидером. По сведениям TechnoDrive, принять участие могут студенты, аспиранты и молодые учёные, родившиеся не ранее 1991 года. А наградами для победителей станут денежные призы (по 10 тысяч долларов за «золото» в каждой номинации),
фирменные гаджеты Huawei — и приглашение на производственную практику в Китай. Кроме того, финалисты Huawei Honor Cup 2019 смогут пройти собеседование для возможного трудоустройства.
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Смартфоны — лёгкая добыча для преступников. Они маленькие, недешёвые, ликвидные, есть у каждого. Причём всё чаще речь идёт не о банальных уличных кражах, — хотя они тоже традиционно присутствуют в сводках полиции. Вместо этого злоумышленники охотятся за смартфонами, оставленными без присмотра в чужих квартирах, или оформляют их в кредит на чужое имя в салонах связи. А самые «решительные» представители [сильного пола] не ограничиваются пользовательским оборудованием и грабят вышки сотовой связи. Впрочем, какую бы стратегию не выбрали донские криминалы, результат предсказуем: рано или поздно их задерживают. Об этом мы расскажем в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова».
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«Ростелеком
» стал цифровым партнёром Российско-китайского молодёжного бизнес-инкубатора,
стартовавшего 15 июля в Ростове-на-Дону. Компания обеспечила представителям китайской делегации мобильную связь и Интернет для общения на территории России.
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Ещё информация !!! 4G в Ростове
В преддверие пика сезона отпусков компания «ГудЛайн
» порадовала всех, кто отправляется в Европу.
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