Именно на Дону отметили 118-летие гражданской радиосвязи!

Основой современной цивилизации является радио!* Это изобретение Александра Попова сегодня применяется повсеместно — от управления космическими аппаратами до домашних сетей и «Интернета вещей». А ещё радиосвязь за время своего существования спасла бесчисленное количество человеческих жизней. Начиная с экипажа броненосца «Генерал-адмирал Апраксин» и рыбаков, унесённых льдиной в море в 1900 году, до наших современников, которые смогли вызвать помощь по мобильному телефону (а спасатели с рациями её своевременно оказали). Причём первая гражданская радиостанция в России появилась именно на Дону — на плавучем маяке в устье реки, — а первую радиограмму с неё отправил лично Александр Попов, 27 августа 1901 года.

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Текст этой радиограммы был предельно прост — «Внимание! Всем! Всем! 27 августа 1901 года. 2 часа пополудни». Этого сообщения, успешно принятого в здании лоцмейстерского поста на острове Перебойном (в одном из рукавов Дона), было вполне достаточно для демонстрации возможностей великого изобретения Александра Попова.



И, спустя пять лет, началось повсеместное использование радио во многих сферах человеческой деятельности.



Отправившись в Петербург, Александр Попов не прерывал связи с донскими радистами — и в 1902 году вновь посетил Ростов и остров Перебойный. Здесь он устранил небольшие помехи в работе радиостанции и продолжил свои опыты по увеличению радиуса действия передатчика.



Модернизированная радиостанция была установлена на пароходе «Ледокол», который вышел в море. Расстояние между передатчиком и приёмной станцией увеличилось до 40 км (сорока километров), — причём сигнал принимался уверенно, несмотря на плохую погоду.



Эти эксперименты Александра Попова продолжились несколько дней, — после чего великий русский изобретатель составил подробную инструкцию для радиотехников, работавших на станции. Это позволило успешно эксплуатировать первую гражданскую радиостанцию под Ростовом до 1912 года.



* — А также сельское хозяйство, электричество, транспорт, медицина, строительство (и, собственно, массовое производство и добыча полезных ископаемых в целом).



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



100 лет назад никто не думал, что при помощи радио можно будет смотреть сериалы с другого материка или управлять своим банковским счётом. Или рулить «машинкой» на Марсе, не говоря о «Вояджере-2» на расстоянии 17 миллиардов километров. Сигнал, со скоростью света, идёт оттуда 15,5 часов!



А что нас ждёт на Земле? Надеюсь, что 5G будет безопасным для здоровья, ведь там используются сверхвысокие частоты вплоть до 1 мм. На таких сверхкоротких волнах работают современные радары.



Посмотрим. До массового внедрение «пятёрки» ещё дожить надо.