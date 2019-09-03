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До 15/09: смартфон Samsung за 1 рубль — и квадрокоптер за идею
Жизненный цикл смартфонов весьма быстротечен и, как правило, не превышает 2-3 лет. Что как бы намекает на то, что сильно тратиться на игрушки не надо. У топовых моделей этот период может быть немного дольше, но устаревающая ОС, — и приложения, которые «забывают» о вашей операционке, — а также ограниченный объём ОЗУ, теряющий ёмкость аккумулятор и другие «тревожные звонки» постоянно будут напоминать о необходимости очередного апгрейда. К счастью, обновить свой гаджет можно со значительной скидкой, если своевременно воспользоваться программой trade-in* — и бережно относиться к устройствам при эксплуатации. В частности, до 15 сентября торговая сеть «Связной» предлагает выгодный обмен старых смартфонов на новинки Samsung. Более того, при выборе новой модели Galaxy A70 дополнительно к выкупной цене предоставляется скидка в размере до 7000 рублей! А тем, кто мечтает не о новом смартфоне, а о принципиально новом гаджете будущего, компания «М.Видео» предлагает придумать его — и получить в подарок продвинутый квадрокоптер. Как и предыдущая акция, предложение «М.Видео» действует до 15 сентября.
Trade-In в «Связном» — «выгода для аккуратных»
Начнём с предложения «Связного»! По условиям акции «Супер Свайп» здесь можно поменять существующий смартфон одной из популярных марок на новинку Samsung. При этом размер выкупной цены зависит от состояния сдаваемого гаджета и возраста модели (не путать с возрастом устройства). Так, например, для Самсунг Galaxy A3 (2016) в отличном состоянии выкупная цена составит всего 3000 рублей, — несмотря на то, что пару лет назад в «Связном» этот новый смартфон стоил 18999 рублей. Что поделать, операционная система Android 5.1 и 16 Гб встроенной памяти сегодня «не котируются». А через пару лет пользователи, вероятно, с усмешкой будут говорить о «старом девятом Андроиде» и 128 Гб ОЗУ, «которых не хватает ни на что».
(Или же обсуждать «ТайгаФоны» — БЗ)
С другой стороны, за Samsung Galaxy A7 (2018) в отличном состоянии по trade-in в «Связном» можно получить скидку 6000 рублей при последней розничной цене устройства 13990 рублей. Очевидно, что частый обмен гаджетов на более новые, — на первый взгляд, — более выгоден пользователям, — главное отработать процедуру быстрого «апгрейда» (когда, например, телефонная книга и необходимый контент быстро загружаются на новое устройство из «облака» Google и/или локальной версии, предварительно сохранённой на компьютере).
(Только лучше ориентироваться всё-таки на российские облака — БЗ)
Отдельное внимание стоит уделить и очистке памяти сдаваемого гаджета — ведь в смартфонах и на их картах памяти сегодня хранится огромное количество элементов «цифровой личности». Это учётные записи мессенджеров, соцсетей, банковские приложения и многое другое, — плюс аккаунт Google Play, используемый ОС Android. Всё это должно быть тщательно удалено перед обменом устройства. В идеале — произвести полный сброс настроек, если вы помните защитный код (или графический ключ). Если же соответствующая информация утрачена и «обнулить» гаджет стандартными средствами не получается, стоит задуматься о его очистке специальными сервисными программами (если позволяет квалификация), либо отказаться от обмена.
Но вернёмся к программе trade-in в «Связном»! По официальной информации, она продлится лишь до 15 сентября — то есть до конца следующей недели. Так что желающим выгодно обменять свой смартфон стоит поторопиться, предварительно оценив состояние гаджета и изучив условия программы.
Кстати, ещё один важный момент — в рамках акции возможен обмен смартфонов на представителей более низкой ценовой категории. Которые с учётом прошедшего времени, могут оказаться даже более технически совершенными. А их стоимость, с учётом компенсации за сданный гаджет, может составить всего 1 рубль. Здесь есть над чем задуматься.
Полёт фантазии ради полётов наяву
Впрочем, не исключено, что подходящий вам гаджет ещё не создан. Например, радар для пешеходов. Полезная штука при отсутствии велодорожек и растущем количестве личного электротранспорта — для безопасности детей и взрослых на тротуарах!
(Мы уже подали её на конкурс — БЗ)
Так почему бы не подсказать интересную идею инженерам мировых корпораций?.. В конкурсе торговой сети «М.Видео» вы можете не только придумать уникальный гаджет будущего, но и получить за это реальный приз — радиоуправляемый квадрокоптер R-Wings RWA321 (не забудьте зарегистрировать его после получения — ред.)
Идеи на конкурс принимаются до 15 сентября, а лучшая из них будет определена по итогам онлайн-голосования. Не стесняйтесь делиться своим изобретением в соцсетях — и приглашать друзей оценить его по достоинству!
* Trade-In — обмен подержанного устройства на новое при условии доплаты разницы в цене
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
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Смартфоны, планшеты
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