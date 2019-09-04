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Умный дом с хрупким разумом — кошмар для жильцов
«Чрезмерное стремление к комфорту столь же вредно для человека, как отравленное вино» — считали в Древнем Китае. И дело не только в мышечной атрофии, а скорее в утрате когнитивных навыков. Чтобы понять глубину проблемы достаточно представить, что по какой-то причине перестали работать все мобильные телефоны в мире, на месяц*. Очевидно, это поставит в тупик не только молодёжь, привыкшую к гаджетам с пелёнок, но и людей старшего поколения, в своё время отлично обходившихся без «мобильных плодов цивилизации». Тем временем, маркетинг диктует очередные тренды, — среди которых технология «умных домов» с управлением по Интернету. Причём, в отличие от мобильной связи, которая вряд ли куда-то надолго исчезнет, перспектива внезапного отключения всех устройств «умного дома» более чем реальна. Например, онлайн-брокер, отвечающий за связь датчиков и управляющих устройств, может сменить URL, — что выведет из строя все подключённые к нему интернет-реле. Именно такая ситуация произошла недавно с модулями MP3506 и MP3509 MQTT, о чём сообщила компания «Мастер Кит».
Вчера специалисты «Мастер Кит» предупредили владельцев интернет-реле MP3506 и MP3509 MQTT о действиях, необходимых для восстановления работоспособности оборудования.
Согласно информационной рассылке, для этого необходимо изменить адрес бесплатного онлайн-брокера с iot.eclipse.org на mqtt.eclipse.org. Причём внести изменения нужно как в программе для Android, так и в соответствующей плате.
О причинах, побудивших разработчиков «переехать» внутри одного домена (IoT мог стоить намного дороже, как вариант — БЗ), не сообщается. Однако очевидно, что для рядового пользователя перенастройка оборудования представляет нетривиальную задачу — и вряд ли обойдётся без привлечения ИТ-специалистов.
Таким образом, к потенциальным уязвимостям «умных домов», — помимо хакеров, — добавились неосторожные действия разработчиков оборудования и программного обеспечения, из-за которых умный дом может лишиться рассудка.
«Данная ситуация не была бы столь критичной, если разработчики плат предусмотрели бы возможность их удалённого перепрограммирования, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Однако такая функция, во-первых, усложнила бы систему (и сделала её дороже), а во-вторых это негативно сказалось бы на защищённости устройств от взлома.
Как показал печальный опыт Asus, заразить миллионы устройств вирусом можно даже через фирменную программу для загрузки обновлений».
В любом случае, на данный момент для «оживления» своих умных домов владельцам модулей MP3506 и MP3509 MQTT предстоят определённые расходы времени и, возможно, денег (на оплату труда квалифицированных специалистов).
«Если говорить об умных домах в целом, то на текущий момент такую автоматизацию лучше ограничить системами безопасности — датчиками проникновения, протечек и, возможно, видеокамерами**, — отмечает эксперт. — При этом в качестве поставщика решений стоит выбирать надёжную компанию (к примеру, «Ростелеком»), способную обеспечить как бесперебойное функционирование системы и её обслуживание при возникновении проблем, так и защищённую передачу данных.
Что же касается удалённого управления климат-контролем, освещением, дверными замками, прогревом автомобиля и другими элементами инфраструктуры, стоит задуматься — насколько это вам сегодня нужно.
И готовы ли вы внезапно потерять управление каким-либо из "умных" устройств в случае форс-мажора. Когда, например, электронный замок откажется пустить домой из-за сбоя прошивки (через это прошла Великобритания) — или вышедший из строя датчик температуры превратит дом в пекло во время недельного отпуска».
* — велокурьеры, как и КВ-трансиверы, станут стоить огромных денег
** — для домашнего пользования, видеокамеры прекрасно заменяются на более приватные и недорогие датчики движения
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Криминал, ЧП, хакеры
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Умный холодильник
— это культовый представитель Интернета вещей, поскольку про него пишут с начала века. Было много казусов, например, рассылка вирусов
, пафосные «фриджи» с камерами и светом как на съёмочной площадке и тому подобное. Но ситуация брожения, кажется, устаканивается — и техника становится понятной и практичной. По крайней мере, если речь идёт о новых моделях SHIVAKI, появившихся в торговой сети «Ситилинк
». Ведь они уже оснащены датчиками охраны и протечек воды, могут сообщать владельцу об отключении электричества и давать советы по правильному питанию.
При этом вам не потребуется покупать SIM-карту и ежемесячно платить сотовому оператору за её обслуживание — достаточно лишь установить бесплатное приложение на смартфон и обеспечить бесперебойным питанием домашний интернет-роутер*. Подробнее о новых «холодильниках XXI века» — и других новостях ростовского ИТ-ритейла, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Возможности Интернета настолько обширны, что порой выходят за рамки закона. Об этом предупреждает граждан МВД России
. Конечно, существующие ограничения введены неспроста, — и, в первую очередь, направлены на защиту жизни и здоровья граждан. Именно по этой причине в России запрещена онлайн-торговля лекарствами
(как и алкоголем). Согласно российскому законодательству, аптеки имеют право информировать покупателей о медицинских препаратах, имеющихся в наличии, — и даже осуществлять онлайн-бронирование лекарств, — однако их продажа (то есть обмен товара на деньги)
должны производиться на территории предприятия.
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Три года назад TechnoDrive
предупреждал читателей об активизации мошенников, представляющихся сотрудниками ПФР России.
Тогда речь шла о преступниках, ходивших по квартирам с целью завладеть данными банковских карт пенсионеров под предлогом «выплаты компенсаций». Благодаря бдительности граждан, со временем эта деятельность пошла на спад, — однако злоумышленники не намерены сдаваться и перенесли эту схему обмана в Интернет. В частности, начали рассылку электронных писем
, где по-прежнему от лица ПФР и Фонда социального страхования сулят пенсионерам «причитающиеся им выплаты» в обмен на номера банковских карт. О том, как противостоять обману, — и почему соцсети порой не менее опасны, чем «фейковые» e-mail,
— читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Администрация Ростова-на-Дону сообщила об увеличении количества жалоб на нежелательные подписки, предоставляемые сотовыми операторами и их партнёрами.
Причём ассортимент хитростей, используемых для подключения сомнительных услуг, продолжает расти, — что требует от абонентов всё большей внимательности и осторожности. В сегодняшнем выпуске TechnoDrive мы дополним рекомендации по защите от платных подписок
новыми интересными подробностями, обратить внимание на которые следует любому абоненту сотовой связи.
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Ещё информация !!! Криминал, ЧП, хакеры
Лето — традиционная пора отпусков и отдыха с друзьями. Но только не для сотрудников МКП «Ростгорсвет»! Ростовские энергетики используют тёплое время года для обслуживания трансформаторных подстанций, профилактики ЛЭП и подготовки к предстоящим зимой пиковым нагрузкам. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, в Ростове возобновляются отключения света, вызванные работами на электросетях.
По официальной информации, в течение августа они затронут сотни домов в Железнодорожном, Советском и Октябрьском районах города. Подробный график отключений TechnoDrive публикует в сегодняшнем выпуске.
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