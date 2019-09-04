Умный дом с хрупким разумом — кошмар для жильцов

«Чрезмерное стремление к комфорту столь же вредно для человека, как отравленное вино» — считали в Древнем Китае. И дело не только в мышечной атрофии, а скорее в утрате когнитивных навыков. Чтобы понять глубину проблемы достаточно представить, что по какой-то причине перестали работать все мобильные телефоны в мире, на месяц*. Очевидно, это поставит в тупик не только молодёжь, привыкшую к гаджетам с пелёнок, но и людей старшего поколения, в своё время отлично обходившихся без «мобильных плодов цивилизации». Тем временем, маркетинг диктует очередные тренды, — среди которых технология «умных домов» с управлением по Интернету. Причём, в отличие от мобильной связи, которая вряд ли куда-то надолго исчезнет, перспектива внезапного отключения всех устройств «умного дома» более чем реальна. Например, онлайн-брокер, отвечающий за связь датчиков и управляющих устройств, может сменить URL, — что выведет из строя все подключённые к нему интернет-реле. Именно такая ситуация произошла недавно с модулями MP3506 и MP3509 MQTT, о чём сообщила компания «Мастер Кит».

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Вчера специалисты «Мастер Кит» предупредили владельцев интернет-реле MP3506 и MP3509 MQTT о действиях, необходимых для восстановления работоспособности оборудования.



Согласно информационной рассылке, для этого необходимо изменить адрес бесплатного онлайн-брокера с iot.eclipse.org на mqtt.eclipse.org. Причём внести изменения нужно как в программе для Android, так и в соответствующей плате.



О причинах, побудивших разработчиков «переехать» внутри одного домена (IoT мог стоить намного дороже, как вариант — БЗ), не сообщается. Однако очевидно, что для рядового пользователя перенастройка оборудования представляет нетривиальную задачу — и вряд ли обойдётся без привлечения ИТ-специалистов.



Таким образом, к потенциальным уязвимостям «умных домов», — помимо хакеров, — добавились неосторожные действия разработчиков оборудования и программного обеспечения, из-за которых умный дом может лишиться рассудка.



«Данная ситуация не была бы столь критичной, если разработчики плат предусмотрели бы возможность их удалённого перепрограммирования, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Однако такая функция, во-первых, усложнила бы систему (и сделала её дороже), а во-вторых это негативно сказалось бы на защищённости устройств от взлома.



Как показал печальный опыт Asus, заразить миллионы устройств вирусом можно даже через фирменную программу для загрузки обновлений».



В любом случае, на данный момент для «оживления» своих умных домов владельцам модулей MP3506 и MP3509 MQTT предстоят определённые расходы времени и, возможно, денег (на оплату труда квалифицированных специалистов).



«Если говорить об умных домах в целом, то на текущий момент такую автоматизацию лучше ограничить системами безопасности — датчиками проникновения, протечек и, возможно, видеокамерами**, — отмечает эксперт. — При этом в качестве поставщика решений стоит выбирать надёжную компанию (к примеру, «Ростелеком»), способную обеспечить как бесперебойное функционирование системы и её обслуживание при возникновении проблем, так и защищённую передачу данных.



Что же касается удалённого управления климат-контролем, освещением, дверными замками, прогревом автомобиля и другими элементами инфраструктуры, стоит задуматься — насколько это вам сегодня нужно.



И готовы ли вы внезапно потерять управление каким-либо из "умных" устройств в случае форс-мажора. Когда, например, электронный замок откажется пустить домой из-за сбоя прошивки (через это прошла Великобритания) — или вышедший из строя датчик температуры превратит дом в пекло во время недельного отпуска».



* — велокурьеры, как и КВ-трансиверы, станут стоить огромных денег



** — для домашнего пользования, видеокамеры прекрасно заменяются на более приватные и недорогие датчики движения