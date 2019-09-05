Чемодан не пустят в салон? Измерьте перед полётом!

Авиакомпания S7 Airlines, известная своими биометрическими инновациями, продолжает повышать комфорт путешественников. В том числе, с помощью мобильного приложения (для Android и iOS), которое становится всё более функциональным. В начале лета, с его помощью, S7 Airlines запустила интерактивную систему развлечений на борту, позволяющую пассажирам бесплатно смотреть фильмы, читать книги и слушать музыку в полёте. А теперь владельцам iPhone стала доступна функция измерения багажа, позволяющая привести сумки в соответствие с условиями тарифа ещё дома.

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«В багаж или с собой?..»



Безбагажные тарифы S7 Airlines, — включающие перевозку одного места ручной клади в салоне, — пользуются большой популярностью у пассажиров, благодаря низкой цене. Однако, при этом, важно помнить об ограничениях на габариты и вес сумок, которые вы берёте с собой. По действующим правилам S7 Airlines, размер ручной клади не должен превышать 55x40x23 см, а вес — 10 кг.



Конечно, эти ограничения не прихоть перевозчика, а насущная необходимость, — ведь, если каждый пассажир возьмёт с собой более габаритные сумки, все они просто не поместятся на багажных полках и под сиденьями впереди стоящих кресел. А в зимний период эта проблема ещё более актуальна, так как к сумкам добавляется довольно габаритная верхняя одежда, не учитываемая в норме ручной клади.



Решить проблему ещё на этапе сбора вещей дома поможет новая функция «Измерение багажа» в мобильном приложении S7 Airlines. На данный момент она доступна в версии для устройств, начиная с iPhone 6s.



Процесс измерения габаритов предельно прост — необходимо освободить место вокруг сумки или чемодана, нажать кнопку «Начать проверку» и, удерживая её, провести гаджетом вокруг (в двух измерениях). После этого приложение сравнит рассчитанные габариты с допустимой нормой и выведет на экран уведомление — можно ли взять такую сумку в салон, или её необходимо сдать в багаж (если багаж тарифом не предусмотрен, пассажир может оплатить его дополнительно, либо выбрать более компактную сумку, укладывающуюся в упомянутые выше 55x40x23 см).



Таким образом, S7 Airlines позволяет пассажирам заранее подготовиться к полёту и избежать сюрпризов в аэропорту. Что является гарантией приятного путешествия на всех его этапах, — и особенно актуально в свете перехода на электронные посадочные талоны.



«Миллион деревьев за месяц»



Помимо совершенствования обслуживания пассажиров, ИТ помогает S7 Airlines в благотворительной деятельности. В рамках акции «Мы — Сибирь» авиакомпании удалось в рекордно короткий срок собрать средства на посадку 1000000 деревьев за Уралом. Таким образом, перевозчик планирует восполнить лесной массив, утраченный в пожарах минувшим летом.



Для поддержки данной инициативы S7 Airlines даже на время отказалась от своего яркого бренда, вернувшись к историческому названию «Авиакомпания "Сибирь"» (и перекрасила один из 100 самолётов). Впрочем, «винтажное» название продержалось недолго — немногим более месяца, — именно столько потребовалось на сбор нужной суммы. Которая формировалась из добровольных пожертвований граждан в виде миль программы S7 Priority, денежных средств, — а также отчислений самой авиакомпании с каждого билета, проданного по сибирским направлениям.



По информации S7 Airlines, посадка деревьев на собранные средства будет осуществляться в несколько этапов, а волонтёры будут заботиться о насаждениях на протяжении нескольких лет.



Тем временем пассажирам о благотворительной акции перевозчика будет напоминать Airbus A320 в уникальной ливрее — с контуром ёлочки на хвосте, — «винтажную» раскраску этого борта было решено сохранить.



(Кстати, железнодорожники тоже высаживают деревья, с не меньшим размахом — БЗ)