|
Чемодан не пустят в салон? Измерьте перед полётом!
Авиакомпания S7 Airlines, известная своими биометрическими инновациями, продолжает повышать комфорт путешественников. В том числе, с помощью мобильного приложения (для Android и iOS), которое становится всё более функциональным. В начале лета, с его помощью, S7 Airlines запустила интерактивную систему развлечений на борту, позволяющую пассажирам бесплатно смотреть фильмы, читать книги и слушать музыку в полёте. А теперь владельцам iPhone стала доступна функция измерения багажа, позволяющая привести сумки в соответствие с условиями тарифа ещё дома.
«В багаж или с собой?..»
Безбагажные тарифы S7 Airlines, — включающие перевозку одного места ручной клади в салоне, — пользуются большой популярностью у пассажиров, благодаря низкой цене. Однако, при этом, важно помнить об ограничениях на габариты и вес сумок, которые вы берёте с собой. По действующим правилам S7 Airlines, размер ручной клади не должен превышать 55x40x23 см, а вес — 10 кг.
Конечно, эти ограничения не прихоть перевозчика, а насущная необходимость, — ведь, если каждый пассажир возьмёт с собой более габаритные сумки, все они просто не поместятся на багажных полках и под сиденьями впереди стоящих кресел. А в зимний период эта проблема ещё более актуальна, так как к сумкам добавляется довольно габаритная верхняя одежда, не учитываемая в норме ручной клади.
Решить проблему ещё на этапе сбора вещей дома поможет новая функция «Измерение багажа» в мобильном приложении S7 Airlines. На данный момент она доступна в версии для устройств, начиная с iPhone 6s.
Процесс измерения габаритов предельно прост — необходимо освободить место вокруг сумки или чемодана, нажать кнопку «Начать проверку» и, удерживая её, провести гаджетом вокруг (в двух измерениях). После этого приложение сравнит рассчитанные габариты с допустимой нормой и выведет на экран уведомление — можно ли взять такую сумку в салон, или её необходимо сдать в багаж (если багаж тарифом не предусмотрен, пассажир может оплатить его дополнительно, либо выбрать более компактную сумку, укладывающуюся в упомянутые выше 55x40x23 см).
Таким образом, S7 Airlines позволяет пассажирам заранее подготовиться к полёту и избежать сюрпризов в аэропорту. Что является гарантией приятного путешествия на всех его этапах, — и особенно актуально в свете перехода на электронные посадочные талоны.
«Миллион деревьев за месяц»
Помимо совершенствования обслуживания пассажиров, ИТ помогает S7 Airlines в благотворительной деятельности. В рамках акции «Мы — Сибирь» авиакомпании удалось в рекордно короткий срок собрать средства на посадку 1000000 деревьев за Уралом. Таким образом, перевозчик планирует восполнить лесной массив, утраченный в пожарах минувшим летом.
Для поддержки данной инициативы S7 Airlines даже на время отказалась от своего яркого бренда, вернувшись к историческому названию «Авиакомпания "Сибирь"» (и перекрасила один из 100 самолётов). Впрочем, «винтажное» название продержалось недолго — немногим более месяца, — именно столько потребовалось на сбор нужной суммы. Которая формировалась из добровольных пожертвований граждан в виде миль программы S7 Priority, денежных средств, — а также отчислений самой авиакомпании с каждого билета, проданного по сибирским направлениям.
По информации S7 Airlines, посадка деревьев на собранные средства будет осуществляться в несколько этапов, а волонтёры будут заботиться о насаждениях на протяжении нескольких лет.
Тем временем пассажирам о благотворительной акции перевозчика будет напоминать Airbus A320 в уникальной ливрее — с контуром ёлочки на хвосте, — «винтажную» раскраску этого борта было решено сохранить.
(Кстати, железнодорожники тоже высаживают деревья, с не меньшим размахом — БЗ)
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|
|
|
|
|
|
Смартфоны, планшеты
|
|
|
Жизненный цикл смартфонов весьма быстротечен и, как правило, не превышает 2-3 лет. Что как бы намекает на то, что сильно тратиться на игрушки не надо. У топовых моделей этот период может быть немного дольше, но устаревающая ОС, — и приложения, которые «забывают» о вашей операционке, — а также ограниченный объём ОЗУ, теряющий ёмкость аккумулятор и другие «тревожные звонки» постоянно будут напоминать о необходимости очередного апгрейда. К счастью, обновить свой гаджет можно со значительной скидкой, если своевременно воспользоваться программой trade-in* — и бережно относиться к устройствам при эксплуатации. В частности, до 15 сентября торговая сеть «Связной» предлагает выгодный обмен старых смартфонов на новинки Samsung. Более того, при выборе новой модели Galaxy A70 дополнительно к выкупной цене предоставляется скидка в размере до 7000 рублей! А тем, кто мечтает не о новом смартфоне, а о принципиально новом гаджете будущего, компания «М.Видео» предлагает придумать его — и получить в подарок продвинутый квадрокоптер. Как и предыдущая акция, предложение «М.Видео» действует до 15 сентября.
подробнее
Как известно, чтобы ходить по врачам, нужно хорошее здоровье — и время. Однако цифровые технологии реально облегчают жизнь пациентам и трудности остались в прошлом. Сегодня жителям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов доступен новый цифровой сервис «Ростелеком.Здоровье».
Мобильное приложение и сайт обеспечивают круглосуточный доступ к онлайн-консультациям терапевтов и по записи — профильных специалистов. Проект реализуется совместно с ведущим российским разработчиком онлайн проектов в области здравоохранения и телемедицины ООО «Мобильные Медицинские Технологии».
подробнее
За последнее десятилетие смартфоны заменили множество специализированных гаджетов: медиаплееры, диктофоны, электронные книги, навигаторы, бюджетные игровые ПК, калькуляторы... и, конечно, фотоаппараты.
Причём качество съёмки в мобильных телефонах непрерывно совершенствуется — улучшаются характеристики камер и процессоров, используется «фирменная оптика», внедряются новые художественные фоторежимы. Но догнать профессиональные фотоаппараты у смартфонов пока не получается
— и вряд ли получится в обозримом будущем. Ведь компактность последних затрудняет, например, полноценное использование оптического зума. Не говоря уже про отсутствие видоискателя, незаменимого при съёмке на ярком солнечном свете. Впрочем, «специализированные» фотоаппараты тоже бывают разными — и выбрать нужный бывает непросто. Помочь в этом вопросе призван рейтинг фотоаппаратов 2019 года,
составленный «Роскачеством» и международными экспертами ICRT. Хотя и в данном рейтинге многое зависит от потребностей будущего владельца.
подробнее
Современные дети — самая многочисленная и наиболее медийно активная часть общества. Ежедневно 22,6 млн маленьких россиян смотрят фильмы на планшетах и Smart TV, общаются со сверстниками в соцсетях, пользуются онлайн-играми и осваивают десятки других возможностей Интернета. При этом многие родители недооценивают риски ранней «цифровизации». От которой могут пострадать не только чада, получившие доступ к сомнительному контенту, но и взрослые — на сбережения которых малыш может внезапно купить, например, экзотический автомобиль (1
) или экскаватор (2
). И это лишь один из множества примеров.
подробнее
Ещё информация !!! Смартфоны, планшеты
Не так давно пользователям информационно-справочной системы 2ГИС
стала доступна функция «Факты», анализирующая отзывы об организациях в Интернете.
По утверждению разработчиков, «теперь можно узнать, что говорят о компании, не углубляясь в чтение всех отзывов о фирме». Но можно ли считать собранные данные фактами — и не «заглушат» ли мнение реальных пользователей «профессионалы», постящие фейки для своих клиентов, даже несмотря на продвинутый отбор?..
подробнее
|
|
|
|
|