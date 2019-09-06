Сотрудница ДГТУ получила 1,5 млн на развитие умных городов РФ

Современный город просто обязан быть умным. Это нужно для контроля преступности, транспортных потоков, ЖКХ, предотвращения ЧС. Причём, по мере развития IT, технологии «умного города» становятся доступны в небольших населённых пунктах. Управление уличным освещением и транспортом, интеграция систем безопасности в единый комплекс, повышение доступности госуслуг и бесплатного Wi-Fi — это лишь малая часть примеров цифровизации городской среды. Однако встаёт важный вопрос — стоит ли повсеместно (включая системы жизнеобеспечения городов) внедрять импортные ИТ-решения, часто взаимодействующие с зарубежными серверами, или лучше создать собственные продукты без возможных «сюрпризов». Ответ, разумеется, очевиден! Более того, активные шаги в этом направлении предпринимают российские ВУЗы и Федеральное агентство по делам молодёжи, — выделившее сотруднице кафедры «Информационные технологии» ДГТУ Анжелике Абраменковой 1500000 рублей на проведение хакатонов по цифровизации городской среды в регионах.

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Свой проект CityHack по проведению ИТ-хакатонов Анжелика Абраменкова представила на всероссийском молодёжном форуме «Территория смыслов». Здесь в рамках конкурса молодёжных проектов идея сотрудницы ДГТУ, — и её команды, — получила поддержку Федерального агентства по делам молодёжи.



Средства в размере полутора миллионов рублей, выделенные в рамках гранта, будут направлены на проведение цифровых урбанистических хакатонов в городах России. Первые из них, — уже этой осенью, — пройдут в Ростове, Казани и Рязани.



«Хакатоны будут посвящены разработке программных решений Smart City, нацеленных на улучшение городской среды, — рассказала Анжелика Абраменкова. — Мы планируем организовать площадку, которая объединит Android-, iOS-разработчиков, web-дизайнеров, маркетологов, IT-предпринимателей, архитекторов и экспертов научной сферы».



По мнению экспертов TechnoDrive, подобный симбиоз молодых специалистов может быть весьма эффективен, поскольку речь идёт о взаимодействии генераторов идей, специалистов-практиков и учёных. Более того, компетенции сотрудников и студентов ДГТУ, — имеющих опыт реализации масштабных ИТ-проектов и победы в конкурсах мирового уровня, — делает перспективу цифровизации российских городов всё более близкой.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Нужно отметить, что некоторые российские операторы идут намного дальше, уже сейчас используя в торговле софт с опцией (возможностью) так называемого «социального кредита».



Цитата: «АО "ЭР-Телеком Холдинг " развернул на базе ведущей торговой сети магазинов в Перми и Пермском крае систему распознавания лиц на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Наряду с повышением уровня безопасности торговых залов, проект позволяет решить проблему воровства в ритейле. Программа сопоставима с системой социального кредита, тестируемой в настоящее время в Китае».



Напомним, что в привычном понимании термина «социальный кредит» отвечает за то, что хорошо ведущие себя граждане получают всё более высокий рейтинг, дающий множество возможностей (низкие кредитные ставки, поступление в престижные вузы). В то время, как маргиналы и преступники имеют низкий балл, не позволяющий, скажем, купить билет на самолёт или попасть на городской праздник. «Чёрное зеркало, s3e1, Nosedive». Очень показательно, все смотрели.



Насколько этичны и безопасны такие суперсистемы? Всё зависит от того, как будут начисляться баллы и не будет ли глючить система. А искусственный интеллект вполне себе ошибается! Это можно заметить даже на массовых, обкатанных на сотнях миллионах пользователей, коммерческих приложениях.