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Сотрудница ДГТУ получила 1,5 млн на развитие умных городов РФ
Современный город просто обязан быть умным. Это нужно для контроля преступности, транспортных потоков, ЖКХ, предотвращения ЧС. Причём, по мере развития IT, технологии «умного города» становятся доступны в небольших населённых пунктах. Управление уличным освещением и транспортом, интеграция систем безопасности в единый комплекс, повышение доступности госуслуг и бесплатного Wi-Fi — это лишь малая часть примеров цифровизации городской среды. Однако встаёт важный вопрос — стоит ли повсеместно (включая системы жизнеобеспечения городов) внедрять импортные ИТ-решения, часто взаимодействующие с зарубежными серверами, или лучше создать собственные продукты без возможных «сюрпризов». Ответ, разумеется, очевиден! Более того, активные шаги в этом направлении предпринимают российские ВУЗы и Федеральное агентство по делам молодёжи, — выделившее сотруднице кафедры «Информационные технологии» ДГТУ Анжелике Абраменковой 1500000 рублей на проведение хакатонов по цифровизации городской среды в регионах.
Свой проект CityHack по проведению ИТ-хакатонов Анжелика Абраменкова представила на всероссийском молодёжном форуме «Территория смыслов». Здесь в рамках конкурса молодёжных проектов идея сотрудницы ДГТУ, — и её команды, — получила поддержку Федерального агентства по делам молодёжи.
Средства в размере полутора миллионов рублей, выделенные в рамках гранта, будут направлены на проведение цифровых урбанистических хакатонов в городах России. Первые из них, — уже этой осенью, — пройдут в Ростове, Казани и Рязани.
«Хакатоны будут посвящены разработке программных решений Smart City, нацеленных на улучшение городской среды, — рассказала Анжелика Абраменкова. — Мы планируем организовать площадку, которая объединит Android-, iOS-разработчиков, web-дизайнеров, маркетологов, IT-предпринимателей, архитекторов и экспертов научной сферы».
По мнению экспертов TechnoDrive, подобный симбиоз молодых специалистов может быть весьма эффективен, поскольку речь идёт о взаимодействии генераторов идей, специалистов-практиков и учёных. Более того, компетенции сотрудников и студентов ДГТУ, — имеющих опыт реализации масштабных ИТ-проектов и победы в конкурсах мирового уровня, — делает перспективу цифровизации российских городов всё более близкой.
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Нужно отметить, что некоторые российские операторы идут намного дальше, уже сейчас используя в торговле софт с опцией (возможностью) так называемого «социального кредита».
Цитата: «АО "ЭР-Телеком Холдинг " развернул на базе ведущей торговой сети магазинов в Перми и Пермском крае систему распознавания лиц на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Наряду с повышением уровня безопасности торговых залов, проект позволяет решить проблему воровства в ритейле. Программа сопоставима с системой социального кредита, тестируемой в настоящее время в Китае».
Напомним, что в привычном понимании термина «социальный кредит» отвечает за то, что хорошо ведущие себя граждане получают всё более высокий рейтинг, дающий множество возможностей (низкие кредитные ставки, поступление в престижные вузы). В то время, как маргиналы и преступники имеют низкий балл, не позволяющий, скажем, купить билет на самолёт или попасть на городской праздник. «Чёрное зеркало, s3e1, Nosedive». Очень показательно, все смотрели.
Насколько этичны и безопасны такие суперсистемы? Всё зависит от того, как будут начисляться баллы и не будет ли глючить система. А искусственный интеллект вполне себе ошибается! Это можно заметить даже на массовых, обкатанных на сотнях миллионах пользователей, коммерческих приложениях.
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Госуслуги по Интернету
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«Свобода и здоровье имеют одно общее: по-настоящему ценишь их только тогда, когда их не хватает» — справедливо считал французский драматург Анри Бек. Однако, к сожалению, забота о здоровье не всегда зависит от человека. Удалённость населённого пункта от крупных городов часто препятствует оказанию качественной медицинской помощи и регулярному получению консультаций у опытных врачей. Решить эту проблему могут телемедицинские терминалы компании «Ростелеком»,
— первый из которых появился в Калужской области. С его помощью жители посёлка Мятлево и ближайших деревень могут получить онлайн-консультацию терапевта и, при необходимости, записаться к нему на приём. Более того, информация об обращениях пациента будет накапливаться в его «электронной карточке», что повысит точность медицинских рекомендаций.
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Российская экономика продолжает повсеместно переходить «на цифру». За последние годы стали привычными онлайн-кассы
, мобильные приложения торговых сетей и сервисных предприятий, безналичная оплата (в том числе смартфонами),
— а также множество других технологий цифровой эпохи. Не остался в стороне и рынок труда, где самозанятые граждане получили доступ к эффективным онлайн-инструментам — приёму безналичной оплаты, выдаче онлайн-чеков, удобной налоговой отчётности по льготной ставке.
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Налоги — это сложно. Посмотрите, к примеру, сравнение налоговых
режимов для ИП. Внушительная матрица из 84 элементов! То же касается и налоговых вычетов,
которые могут здорово помочь семейному бюджету. Однако разобраться в этом гражданам непросто, да и нет необходимости. Ведь крупнейший в РФ провайдер цифровых услуг и решений представил новый сервис «Ростелеком Налоги
». С его помощью жители юга России могут заказать подготовку декларации и получить консультации по налоговому вычету.
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Портал госуслуг
продолжает экономить нам время, нервы и деньги
. По официальной информации, ежегодно данный сервис предоставляет 800 миллионов электронных услуг, на оказание которых при личном посещении ведомств ушло бы более 92 веков!.. И это не предел — по инициативе Минкомсвязи России на портале госуслуг вскоре появятся суперсервисы,
объединяющие десятки услуг, связанных с тем или иным жизненным событием. Чтобы получить необходимый пакет электронных документов, — например, при рождении ребёнка, поступлении в ВУЗ или переезде в другой город, — гражданину потребуется лишь один клик и минимум времени. Более того, ещё до запуска суперсервисов разработчики предлагают россиянам высказать свои предложения по их улучшению.
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Ещё информация !!! Госуслуги по Интернету
Кадастровая палата по Ростовской области отметила значительный рост интереса граждан к государственной регистрации машино-мест.
По официальной информации
, за 5 месяцев текущего года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) были внесены 1282 машино-места, в то время как за весь прошлый год учтены лишь 933 таких объекта. При этом, помимо офисов МФЦ, заявления на регистрацию всё чаще поступают по электронным каналам Росреестра, расположенным в разделе «Подать заявление на государственную регистрацию прав
». Подробнее о данной возможности читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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