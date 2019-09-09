Программирование для детей: «Яндекс.Лицей» зовёт школьников

Уже сейчас умение программировать востребовано в любой области, — от медицины до геологии, — а в скором будущем оно станет элементом базовой грамотности, как умение читать или писать*. Поэтому нет ничего удивительного, что стать опытным программистом можно уже в девятом классе, если ваши наставники — педагоги «Яндекс.Лицея». В нынешнем году этот образовательный проект вновь набирает юных ростовчан, желающих научиться программировать на Python, — и предлагает школьникам за два года повысить свой уровень с нулевого до необходимого для начала карьеры программиста. Всё, что для этого нужно — подать заявление онлайн до 11 сентября и продемонстрировать готовность учиться на собеседовании.

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Напомним, что ростовский «Яндекс.Лицей» открылся на базе РКСИ в минувшем году. Таким образом, сейчас образовательный проект ведёт второй набор учеников в своей истории, — а в следующем году ожидается первый выпуск уже состоявшихся программистов.



Образовательная программа «Яндекс.Лицея» построена таким образом, что освоить программирование может любой школьник, имеющий интерес к математике и информационным технологиям. Однако для этого ученику потребуется старание и ответственность — ведь обратной стороной бесплатного обучения является строгий входной контроль. В ходе предварительного собеседования педагоги «Яндекс.Лицея» выбирают лишь тех претендентов, которые готовы упорно заниматься, чтобы достичь поставленной цели. И перед этими учениками открываются блестящие перспективы!



Так, на первом году обучения лицеисты знакомятся с языком Python. А на втором — изучают основы промышленного программирования. Здесь ребятам рассказывают, как создавать и тестировать приложения, работать со сторонними API, грамотно проектировать пользовательский интерфейс, а также организовывать работу в команде и многое другое.



Все занятия проводят преподаватели, которые прошли подготовку в «Яндексе», — что является гарантией высокого уровня подготовки школьников. Ведь уровень выпускника «Яндекс.Лицея» должен позволить ему работать в качестве программиста. И это для 15-летних ростовчан действительно круто!



При этом важно отметить, что учёба в школе от такого соседства не пострадает, а только выиграет. Ведь занятия в «Яндекс.Лицее» начинаются после 15:00, — то есть их можно посещать после уроков.



Итак, если вы готовы связать свою судьбу с программированием, — и нацелены на успешную карьеру, — не забудьте подать заявление в «Яндекс.Лицей». До окончания набора 2019 года остаётся всего пара дней, а значит, настало время для ответственного решения.



* — Умение программировать полезно даже в быту, например, при расчёте точной стоимости автокредита. Понятно, что это можно делать даже на калькуляторе, но, глядя на предложенные вам документы, хочется намного бóльшей точности.



Ведь старый добрый calc.exe не позволит вам быстро моделировать процесс, варьируя, скажем, ежемесячные выплаты на протяжении нескольких лет, да ещё и просчитав ситуацию со сменой машины на новую (или смену работы, как и выход на пенсию).



При этом скрипт на Питоне сделает за вас всю чёрную работу, да ещё и графики построит. Майкл Доусон, к примеру, написал хорошую книжку «Программируем на python». И вы можете увидеть, что лучше купить менее роскошную модель, поскольку наверняка её потянете. Или наоборот!