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Калифорнийские новости Гугла представят в Ростове
Ежегодная конференция Google I/O, проводимая в Калифорнии (США), неизменно привлекает тысячи разработчиков со всего мира. Но попасть на это мероприятие непросто — и дело не только в расстоянии. Чтобы получить право на покупку билета за 1150 долларов нужно выиграть в лотерее, организуемой Google за несколько месяцев до события, — либо быть известным разработчиком. Впрочем, узнать о новинках ИТ-гиганта можно не только в Сан-Франциско! На будущей неделе в донской столице пройдёт встреча Google I/O Extended Rostov-on-Don. В студии WebAnt (пр. Кировский, 35/113) вы сможете узнать об очередных новинках Google, представленных 7-9 мая 2019 года. Причём докладчики не просто изложат информацию, полученную за океаном, а дополнят её собственным опытом и комментариями. Посетить это мероприятие будет полезно как начинающим разработчикам, так и опытным программистам для Android — причём, чем раньше вы оставите заявку, тем выше вероятность получить одно из 40 приглашений на Google I/O Extended.
По информации TechnoDrive, спикерами на предстоящем мероприятии выступят Александр Денисов (Senior Software Engineer в компании EPAM Systems и организатор комьюнити GDG Nizhny Novgorod), а также его ростовский единомышленник Владимир Даронь (основатель студии разработки WebAnt и сообщества GDG Rostov).
Напомним, что в центре внимания сообщества Google Developer Group лежат открытые технологии Android, Chrome, App Engine, Google Apps, Drive, G+, Maps, Google APIs, HTML5, Google TV и ряд других (на практике бывали и доклады по Фейсбуку — БЗ). Однако на встрече Google I/O Extended Rostov-on-Don речь пойдёт не только о них.
По информации TechnoDrive, ключевыми темами Google I/O 2019 стали новые возможности робота-ассистента Duplex (а также офлайн-режим работы Google Assistant), поддержка складывающихся устройств, усовершенствованная навигация жестами, дополнительные функции родительского контроля, тёмная тема оформления и многое другое.
Помимо этого, на минувшей конференции Google назначила Kotlin основным языком для Android-программирования, представила новую библиотеку для камеры Camera X и декларативный UI Jetpack Compose.
Впрочем, достаточно «спойлеров», — на каких именно новинках остановятся докладчики Google I/O Extended Rostov-on-Don, вы сможете узнать 17 сентября в 19:00. Конечно, помимо полезной информации, участники мероприятия получат возможность задать вопросы и обсудить инновации Google с единомышленниками.
Важным условием участия в ростовской встрече Google I/O Extended является предварительная регистрация. К сожалению, площадь студии WebAnt не безгранична, — поэтому приглашения смогут получить лишь первые 40 гостей. Разумеется, речь идёт, прежде всего, о профессиональных Android-разработчиках.
Если же вы просто интересуетесь ИТ-новинками, — или по каким-то причинам не можете посетить ростовское мероприятие, — рекомендуем посмотреть выступления спикеров Google I/O 2019 на YouTube. Здесь в открытом доступе уже представлены как общие презентации новых технологий Google (по ссылке выше), так и специализированные доклады для разработчиков — например, в области машинного обучения.
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Кружки робототехники и фестивали
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30 августа в ростовском офисе TradingView
состоится праздничный митап DevOps #2, приуроченный к 28-летию Linux.
Помимо известного и весьма востребованного юбиляра, участники встречи также обсудят современные практики разработки ПО — непрерывную интеграцию и доставку (CI/CD), технологию активного взаимодействия DevOps
и рекомендации по формированию команды разработчиков. По информации TechnoDrive, митап состоится в левой башне бизнес-центра «Купеческий Двор» (ул. Социалистическая 74, этаж 13)
, — а для тех, кто не сможет прийти лично, будет организована YouTube-трансляция.
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Для миллионов жителей СССР эпоха персональных компьютеров началась с появления в семье ZX Spectrum
или его клона. Который, несмотря на обилие различных программ
, — текстовых и графических редакторов, языков программирования, СУБД и даже систем проектирования печатных плат, — снискал славу игрового компьютера. Более чем за десятилетие энтузиасты создали десятки тысяч игр для ZX Spectrum в самых различных жанрах. И эту музыку не остановить! Сегодня «Яндекс
» предлагает «поколению восьмидесятых» вспомнить молодость, а школьникам и студентам — попробовать силы в непривычной, на первый взгляд, среде разработки. Итак, в рамках конкурса Retro Game Battle 2019
любой желающий может создать совершенно новую игру для ZX Spectrum
и получить в награду до 70000 рублей. А поклонники ретро-компьютеров смогут сыграть в любую из представленных игр в режиме онлайн.
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ИТ-проекты донской молодёжи продолжают получать высшие оценки на российских и международных конкурсах. Очередным успехом ростовских школьников стала победа в национальном состязании «IT-школа выбирает сильнейших», — где проект Софьи Ткаченко оказался лучшим и был удостоен гран-при, а разработка Константина Смирнова получила «бронзовую» награду в номинации «Социальное приложение». TechnoDrive поздравляет юных ростовчан с этими достижениями — и сообщает подробности с места событий.
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Мир полон удивительных вещей, но объяснить их может наука. Убедиться в этом смогли школьники из Волгодонска — участники первой смены летней школы «Юные атомщики». Образовательная инициатива ВИТИ НИЯУ МИФИ
позволила ученикам по-новому — и с интересом, — взглянуть на окружающие их явления и предметы. Например, где ещё можно погонять в Need For Speed, используя вместо джойстика яблоки и бананы?
Или посетить настоящий атомный реактор!.. А ещё волгодонские школьники отправились на виртуальную экскурсию по атомному ледоколу, приобрели навыки управления настоящим роботом — и посетили тренажёр управления Ростовской АЭС.
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Ещё информация !!! Кружки робототехники и фестивали
Интерес ростовских школьников к робототехнике, 3D-моделированию и другим сферам технического творчества продолжает расти — и этот процесс находит поддержку у городских властей. По данным Администрации Ростова, в ближайшем будущем очередной Центр детского технического творчества появится в Кировском районе.
Местом дислокации юных техников станет бывшее здание школы №4 по ул. Красных Зорь, 157/10а (из которого школа переехала на пер. Крепостной, 139 ещё в сентябре прошлого года).
После капитального ремонта, на новой площадке ЦДТТ начнут работу кружки робототехники, авиамоделирования, технического конструирования, компьютерного дизайна и прототипирования. Кроме того, здесь будет организована постоянно действующая выставка экспонатов, — для ещё большей популяризации технического творчества среди донской молодёжи.
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