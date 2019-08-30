Калифорнийские новости Гугла представят в Ростове

Ежегодная конференция Google I/O, проводимая в Калифорнии (США), неизменно привлекает тысячи разработчиков со всего мира. Но попасть на это мероприятие непросто — и дело не только в расстоянии. Чтобы получить право на покупку билета за 1150 долларов нужно выиграть в лотерее, организуемой Google за несколько месяцев до события, — либо быть известным разработчиком. Впрочем, узнать о новинках ИТ-гиганта можно не только в Сан-Франциско! На будущей неделе в донской столице пройдёт встреча Google I/O Extended Rostov-on-Don. В студии WebAnt (пр. Кировский, 35/113) вы сможете узнать об очередных новинках Google, представленных 7-9 мая 2019 года. Причём докладчики не просто изложат информацию, полученную за океаном, а дополнят её собственным опытом и комментариями. Посетить это мероприятие будет полезно как начинающим разработчикам, так и опытным программистам для Android — причём, чем раньше вы оставите заявку, тем выше вероятность получить одно из 40 приглашений на Google I/O Extended.

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По информации TechnoDrive, спикерами на предстоящем мероприятии выступят Александр Денисов (Senior Software Engineer в компании EPAM Systems и организатор комьюнити GDG Nizhny Novgorod), а также его ростовский единомышленник Владимир Даронь (основатель студии разработки WebAnt и сообщества GDG Rostov).



Напомним, что в центре внимания сообщества Google Developer Group лежат открытые технологии Android, Chrome, App Engine, Google Apps, Drive, G+, Maps, Google APIs, HTML5, Google TV и ряд других (на практике бывали и доклады по Фейсбуку — БЗ). Однако на встрече Google I/O Extended Rostov-on-Don речь пойдёт не только о них.



По информации TechnoDrive, ключевыми темами Google I/O 2019 стали новые возможности робота-ассистента Duplex (а также офлайн-режим работы Google Assistant), поддержка складывающихся устройств, усовершенствованная навигация жестами, дополнительные функции родительского контроля, тёмная тема оформления и многое другое.



Помимо этого, на минувшей конференции Google назначила Kotlin основным языком для Android-программирования, представила новую библиотеку для камеры Camera X и декларативный UI Jetpack Compose.



Впрочем, достаточно «спойлеров», — на каких именно новинках остановятся докладчики Google I/O Extended Rostov-on-Don, вы сможете узнать 17 сентября в 19:00. Конечно, помимо полезной информации, участники мероприятия получат возможность задать вопросы и обсудить инновации Google с единомышленниками.



Важным условием участия в ростовской встрече Google I/O Extended является предварительная регистрация. К сожалению, площадь студии WebAnt не безгранична, — поэтому приглашения смогут получить лишь первые 40 гостей. Разумеется, речь идёт, прежде всего, о профессиональных Android-разработчиках.



Если же вы просто интересуетесь ИТ-новинками, — или по каким-то причинам не можете посетить ростовское мероприятие, — рекомендуем посмотреть выступления спикеров Google I/O 2019 на YouTube. Здесь в открытом доступе уже представлены как общие презентации новых технологий Google (по ссылке выше), так и специализированные доклады для разработчиков — например, в области машинного обучения.