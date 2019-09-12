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Роуминг в Крыму и Таиланде стал ещё выгоднее!
Отдых в бархатный сезон — идеальный вариант для искушённых туристов. Ведь в это время стоимость путёвок ниже, а природа ещё радует летним теплом (если угадаете с осадками в Крыму — БЗ). К тому же именно к бархатному сезону альтернативные сотовые операторы снизили тарифы на роуминг. Так, например, Win moble предлагает абонентам безграничное общение с любыми сотовыми номерами Крыма, Севастополя и Краснодарского края, — плюс 10 Гб Интернета и безлимитные мессенджеры, — всего за 250 рублей в месяц. А компания «Гудлайн» позаботилась о путешественниках, выбирающих азиатские направления. Для них 3 Гб на 30 дней будут доступны сразу в 13 странах мира, — включая любимые россиянами Таиланд, Вьетнам, Индию, а также экзотические Австралию и Новую Зеландию.
Роуминг в Крыму: «дешевле, чем дома»
Абонентам «большой четвёрки» сегодня вряд ли удастся найти доступный для подключения тариф с 10 Гб интернет-трафика и безлимитом на мессенджеры Viber, WhatsApp, Skype всего за 250 рублей в месяц. Чего не скажешь о клиентах крымского оператора Win mobile, которым стал доступен настоящий «Хит».
Именно так называется тариф, которым могут воспользоваться жители нового российского региона. Более того, к перечисленным преимуществам добавляются бесплатные внутрисетевые вызовы — и звонки на других мобильных операторов Крыма, Севастополя и Краснодарского края.
Все эти возможности, разумеется, будут действовать лишь на территории полуострова (карта покрытия Win moble — ред.) Что, впрочем, вполне достаточно, чтобы не задумываться о расходах на связь в долгожданном отпуске.
Получить подробную информацию о новом тарифе «Хит» можно на официальном сайте Win mobile.
Паттайя, Пхукет или Гоа? Доступный роуминг везде
Приятные новости есть и для путешественников, собирающихся туда, где вечное лето. В 13 популярных странах мира оператор «Гудлайн» ввёл интернет пакет «Азия». Новое предложение включает 3 Гб трафика на 30 дней за 39 долларов (по внутреннему курсу оператора).
Данное предложение действует на международный роуминг в Австралии, Вьетнаме, Гонконге, Индии, Индонезии, Китае, Макао, Малайзии, Новой Зеландии, Сингапуре, Таиланде, Тайване и Японии. Причём объём трафика из пакета расходуется при путешествии по любой из этих стран, — что расширяет горизонты для путешественников, желающих посетить несколько стран за время одной поездки. Если она продлится дольше двух недель, то так лучше и сделать, — планомерно продвигаясь в направлении экватора и дальше. И не заботясь о расходах на мобильную связь.
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Сотовая связь в Ростове
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Сотовая связь настолько прочно вошла в нашу жизнь, что не отпускает даже на отдыхе. Для одних — это способ незаметно провести время в дороге и оставаться на связи с друзьями, для других — насущная необходимость по работе. Как бы то ни было, но «отключить телефон и просто уехать» с каждым днём становится всё проблематичнее. Несмотря на растущие цены и ухудшение условий в международном роуминге, абоненты продолжают искать способы для доступного общения. А операторы сообщают об очередных «новшествах». Одной из таких новостей стало закрытие роуминга в Абхазии для абонентов «Теле2» с 15 июля. Это печальная новость, учитывая, что ещё на майских они предоставляли роуминг по 15 рублей в минуту против 80 рублей у конкурентов. Поэтому им пользовались! Тем временем, «МегаФон» повысил расценки на звонки в Украину для пользователей архивных тарифов «Тёплый приём».
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С 1 июня 2019 года компания «Ростелеком
» отменяет плату за звонки на любые стационарные номера России
с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с ближайшей субботы — и бессрочно, — можно связаться с любой точкой страны без каких-либо расходов. Всё, что для этого потребуется — найти ближайший из 148000 таксофонов «Ростелекома» и набрать желаемый номер. Отметим, что более 80% устройств УУС расположены в отдалённых посёлках России, — где зачастую являются единственным средством связи для местных жителей. А значит, отмена платы за межгород с таксофона — это не только удобно, но и социально значимо.
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На протяжении последних трёх дней абоненты «МегаФона» стали замечать «странные вещи», происходящие с их бонусными счетами. А именно — виджеты на экранах устройств начали упорно показывать «0 баллов». При этом в «Личном кабинете» и по запросу *115# пользователю сообщалось, что он вообще не является участником программы «МегаФон Бонус». Что особенно удивляло абонентов со стажем, копивших баллы не первый год. В данной ситуации оказались и сотрудники TechnoDrive, обратившиеся за разъяснением в call-центр оператора. Краткий ответ сотрудника «МегаФона» расставил всё по местам. Хорошая новость — никакого сбоя в бонусной программе нет, всё работает как часы. Плохая — накопленные баллы уже не вернуть.
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Делая упор на громких сервисах, к примеру, предлагая 45 миллионов песен бесплатно на 6 месяцев, некоторые операторы иногда забывают о базовых нуждах клиентов. К примеру, в Ростове-на-Дону около месяца не работал справочный телефон 290-00-02 (было занято), и лишь недавно там стал отвечать робот. Он предлагает перезвонить на номер 8 800 25 00 890. Но зачем нужен был городской номер 290? С его помощью, к примеру, абоненты Ростова-на-Дону могли мгновенно узнать баланс стационарного телефона МТС — и затем пополнить счёт онлайн. Теперь всё значительно усложнилось.
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Ещё информация !!! Сотовая связь в Ростове
Компания «ТрансТелеКом»
предупредила абонентов об изменении тарифного плана «Поминутный» по услуге «Мобильная связь». С 3 августа стоимость междугородных исходящих вызовов увеличится с нынешних 2 руб/мин до 10 руб/мин. При этом другие параметры тарифа останутся без изменений. Подробности очередного повышения цен, — и способы экономии в условиях дорожающего мобильного трафика, — вы можете найти в сегодняшнем выпуске TechnoDrive.
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