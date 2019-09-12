Роуминг в Крыму и Таиланде стал ещё выгоднее!

Сотовая связь в Ростове Роуминг в Абхазии резко подорожал

Сотовая связь настолько прочно вошла в нашу жизнь, что не отпускает даже на отдыхе. Для одних — это способ незаметно провести время в дороге и оставаться на связи с друзьями, для других — насущная необходимость по работе. Как бы то ни было, но «отключить телефон и просто уехать» с каждым днём становится всё проблематичнее. Несмотря на растущие цены и ухудшение условий в международном роуминге, абоненты продолжают искать способы для доступного общения. А операторы сообщают об очередных «новшествах». Одной из таких новостей стало закрытие роуминга в Абхазии для абонентов «Теле2» с 15 июля. Это печальная новость, учитывая, что ещё на майских они предоставляли роуминг по 15 рублей в минуту против 80 рублей у конкурентов. Поэтому им пользовались! Тем временем, «МегаФон» повысил расценки на звонки в Украину для пользователей архивных тарифов «Тёплый приём». подробнее Бесплатный межгород с таксофонов от Калининграда до Владивостока

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