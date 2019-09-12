|
«Ростелеком» в Ростове представил новейшие решения для защиты цифровой экономики регионов
«Ростелеком» выступил генеральным партнёром IV всероссийской конференции «Информационная безопасность и импортозамещение», которая состоялась 10-11 сентября в Ростове-на-Дону. Эксперты компании рассказали участникам о тенденциях и новейших технологиях в сфере защиты информации от внешних и внутренних угроз, а также обсудили актуальные вопросы с ключевыми представителями отрасли информационной безопасности из 35 регионов России.
В день открытия конференции работала выставка, собравшая достижения нескольких десятков российских разработчиков программного обеспечения. «Ростелеком» представил на своём стенде инновационные решения, обеспечивающие защиту цифровой экономики регионов: «Единую платформу сервисов кибербезопасности» (уникальное предложение на рынке) и системы защиты критической инфраструктуры и предотвращения утечек информации. Специалисты компании отметили, что к сервисам «Ростелекома» по мониторингу и реагированию на кибератаки уже обращались Самарская область и Хабаровский край.
«В этом году выставка получилась самой масштабной. Здесь представлены ключевые IT-компании России. Их продукты уже нельзя назвать "импортозамещением" — это реально отечественные разработки. Все эти решения уже применены в сетях правительства Ростовской области. Более 17000 сотрудников муниципальных образований работают в защищённом сегменте. Все процессы построены на российском оборудовании и программном обеспечении. Сегодня, спустя 5 лет после запуска курса на импортозамещение, появилась возможность выбора собственных решений для достижения целевых показателей государства. Компании, которые здесь присутствуют, понимают, что здоровая конкуренция — ключ к развитию региона», — сообщил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.
Участниками конференции стали более 400 делегатов, среди которых — главы республик, министры субъектов РФ и эксперты инновационных компаний IT-сферы. Программа включила доклады лидеров рынка и круглые столы представителей ФСТЭК и ФСБ по итогам последних изменений в законах об обеспечении защиты информации. Главная цель события — обмен опытом регионов в условиях активного импортозамещения и неуклонного развития инструментария кибератак.
«Правительство Ростовской области уделяет стратегическое внимание вопросам информационной безопасности. Результатом этого внимания являются лидирующие позиции региона в аспекте цифровизации. "Ростелеком" активно способствует этому процессу. Три из четырёх миллионов жителей области пользуются порталом "Госуслуги", 100% региональных госуслуг доступны в цифровом виде, появляются "умные города" — новые возможности и комфортная среда для граждан. Однако, чем больше цифровые технологии проникают в нашу жизнь, тем серьезнее встаёт вопрос защиты от киберугроз. За последние годы мы видим кратное увеличение числа кибератак и каждый раз фиксируем рекорд скорости. Перед нами фактически стоит задача обеспечения национальной безопасности. Для этих целей "Ростелеком" создал крупнейший в стране центр мониторинга и реагирования на киберугрозы, который действует, в первую очередь, на упреждение кибератак», –- отметил в приветственном слове на открытии конференции директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.
В своём выступлении Сергей Мордасов также подчеркнул, что «Ростелеком» нацелен серьёзно развивать потенциал Ростовской области в сфере информационной безопасности. С этой целью к 2020 году в Ростове-на-Дону компания откроет центр подготовки специалистов по мониторингу и реагированию на киберугрозы.
HА ПРАBAX PEКЛAMЫ
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|
|
|
|
|
|
Автоматизация бизнеса
|
|
|
Машинное обучение
и работа с большими данными являются одними из передовых ИТ-направлений. И, если речь идёт о крупнейшем телеком-операторе России, без них просто не обойтись. Более того, в компании «Ростелеком
» работают специалисты экстра-класса, что в очередной раз подтвердил конкурс профессионального мастерства WorldSkills-2019. На данном состязании инженер данных «Ростелекома» Александр Макарычев вошёл в тройку лидеров
номинации «Машинное обучение и большие данные» — и получил заслуженную награду!
подробнее
Куда ни глянь — всюду реклама! От уличных билбордов и радиороликов до баннеров в соцсетях и «холодных контактов» по телефону. Но эффективны ли привычные способы повышения продаж? Ответ, в большинстве случаев, отрицательный (точнее, затраты на удержание брендов в подсознании слишком высоки — БЗ). Более того, настойчивые и/или неуместные предложения оказывают противоположный эффект.
подробнее
Становление цифровой экономики в России стимулирует даже консервативных предпринимателей задуматься о бизнесе в Интернете. Действительно, массовая популярность смартфонов, онлайн-платежей и консультаций делает Всемирную Паутину одним из самых эффективных каналов продаж. Однако, запустить интернет-магазин — непростая задача! Ведь, помимо современного, надёжно защищённого от хакеров, требуется его постоянная «раскрутка» среди целевой аудитории, — а ещё тщательное планирование бизнес-процессов и логистики, соблюдение законодательства в области защиты персональных данных и фискального учёта. С чего же начать? И как правильно организовать работу интернет-магазина? Ответы на эти вопросы призван дать новый онлайн-курс «Цифровизация бизнеса», подготовленный специалистами «Южного IT-парка» в Ростове-на-Дону. На протяжении 12 часов желающие смогут узнать об основных принципах интернет-предпринимательства, возникающих сложностях и способах их решения. При этом принять участие в занятиях можно в любое время, — а сам курс доступен бизнесменам совершенно бесплатно!
подробнее
Компания «Ростелеком
» подвела итоги всероссийского соревнования по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень»,
проходившего среди студентов 1-4 курсов российских вузов. В интеллектуальных состязаниях принял участие 2381 обучающийся из 269 городов России. При этом из 415 участников, решивших хотя бы одну задачу, до финала дошли 60 человек. По окончании онлайн-соревнования студенты, набравшие наибольшее количество баллов, прошли собеседование с экспертами «Ростелеком-Солар
». В результате были определены 40 призёров, которые поедут грядущей осенью в образовательный центр «Сириус» (Сочи) на обучающую программу по кибербезопасности.
подробнее
Ещё информация !!! Автоматизация бизнеса
Компания Elittech
успешно внедрила комплексную систему видеоотображения в фитнес-центре BALANCE FITNESS FAMILY & SPA (Краснодар).
Благодаря ей, гости самого посещаемого спорт-клуба города могут узнавать графики работы секций, смотреть развлекательный контент — и получать другую необходимую информацию.
подробнее
|
|
|
|
|