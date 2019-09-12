«Ростелеком» в Ростове представил новейшие решения для защиты цифровой экономики регионов

«Ростелеком» выступил генеральным партнёром IV всероссийской конференции «Информационная безопасность и импортозамещение», которая состоялась 10-11 сентября в Ростове-на-Дону. Эксперты компании рассказали участникам о тенденциях и новейших технологиях в сфере защиты информации от внешних и внутренних угроз, а также обсудили актуальные вопросы с ключевыми представителями отрасли информационной безопасности из 35 регионов России.

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В день открытия конференции работала выставка, собравшая достижения нескольких десятков российских разработчиков программного обеспечения. «Ростелеком» представил на своём стенде инновационные решения, обеспечивающие защиту цифровой экономики регионов: «Единую платформу сервисов кибербезопасности» (уникальное предложение на рынке) и системы защиты критической инфраструктуры и предотвращения утечек информации. Специалисты компании отметили, что к сервисам «Ростелекома» по мониторингу и реагированию на кибератаки уже обращались Самарская область и Хабаровский край.



«В этом году выставка получилась самой масштабной. Здесь представлены ключевые IT-компании России. Их продукты уже нельзя назвать "импортозамещением" — это реально отечественные разработки. Все эти решения уже применены в сетях правительства Ростовской области. Более 17000 сотрудников муниципальных образований работают в защищённом сегменте. Все процессы построены на российском оборудовании и программном обеспечении. Сегодня, спустя 5 лет после запуска курса на импортозамещение, появилась возможность выбора собственных решений для достижения целевых показателей государства. Компании, которые здесь присутствуют, понимают, что здоровая конкуренция — ключ к развитию региона», — сообщил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.



Участниками конференции стали более 400 делегатов, среди которых — главы республик, министры субъектов РФ и эксперты инновационных компаний IT-сферы. Программа включила доклады лидеров рынка и круглые столы представителей ФСТЭК и ФСБ по итогам последних изменений в законах об обеспечении защиты информации. Главная цель события — обмен опытом регионов в условиях активного импортозамещения и неуклонного развития инструментария кибератак.



«Правительство Ростовской области уделяет стратегическое внимание вопросам информационной безопасности. Результатом этого внимания являются лидирующие позиции региона в аспекте цифровизации. "Ростелеком" активно способствует этому процессу. Три из четырёх миллионов жителей области пользуются порталом "Госуслуги", 100% региональных госуслуг доступны в цифровом виде, появляются "умные города" — новые возможности и комфортная среда для граждан. Однако, чем больше цифровые технологии проникают в нашу жизнь, тем серьезнее встаёт вопрос защиты от киберугроз. За последние годы мы видим кратное увеличение числа кибератак и каждый раз фиксируем рекорд скорости. Перед нами фактически стоит задача обеспечения национальной безопасности. Для этих целей "Ростелеком" создал крупнейший в стране центр мониторинга и реагирования на киберугрозы, который действует, в первую очередь, на упреждение кибератак», –- отметил в приветственном слове на открытии конференции директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.



В своём выступлении Сергей Мордасов также подчеркнул, что «Ростелеком» нацелен серьёзно развивать потенциал Ростовской области в сфере информационной безопасности. С этой целью к 2020 году в Ростове-на-Дону компания откроет центр подготовки специалистов по мониторингу и реагированию на киберугрозы.



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