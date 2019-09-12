Теперь для всех 4K-телевизоров есть контент!

Раньше 4К-телевизоры в основном использовали для просмотра фотографий, собственных роликов и скачанных фильмов из Интернета. Последние, впрочем, не всегда радовали качеством, так как были настолько сжаты, что вся прелесть Ultra HD терялась. Но теперь у всех владельцев 4K-телевизоров праздник, ведь «Ростелеком» официально запустил вещание четырех телеканалов в формате 4K (Ultra HD) в сервисе Wink и «Интерактивном ТВ». Это радикально меняет рынок 4K-вещания.

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Напомним, что 4K — телевидение сверхвысокой чёткости: минимальное разрешение 3840×2160 пикселей с соотношением сторон 16:9, что в четыре раза больше, чем поддерживает FullHD. Формат 4К обеспечивает невероятную чёткость и реалистичность изображения на экране и более яркую цветовую палитру, чем предыдущие стандарты.



В настоящее время подписчикам сервисов «Ростелекома», в зависимости от подключённого пакета, в формате 4K доступны телеканалы:

Ultra HD Cinema — самые популярные сериалы и кассовые фильмы в жанре экшн;

Eurosport 4K — первый мультиспортивный канал, доступный всем любителям спорта в сверхвысоком качестве вещания;

доступный всем любителям спорта в сверхвысоком качестве вещания; Insight UHD — телеканал развлекательно-приключенческой тематики: инновационная документалистика, реалити-шоу, экстремальные путешествия и спорт;

реалити-шоу, экстремальные путешествия и спорт; Russian Extreme Ultra — экстремальный контент: сноуборд, скейтборд, маунтинбайк, BMX, альпинизм, паркур, авто- и мотоспорт, экзотические путешествия, а также тематическое кино.

Запуску телеканалов в формате 4K предшествовало углублённое тестирование вещания, которое подтвердило корректность передачи картинки сверхвысокой чёткости. В перспективе планируется увеличение количества телеканалов сверхвысокой чёткости в Wink и «Интерактивном ТВ».



Для просмотра телеканалов сверхвысокой чёткости необходим телевизор с поддержкой 4K. При стандартном домашнем подключении также необходима ТВ-приставка с поддержкой 4K. Без приставки такой контент можно смотреть с помощью приложения Wink в Smart TV, мобильного приложения или видеопортала wink.rt.ru.



Напомним, что вся прелесть 4К раскрывается на достаточно больших диагоналях телеприёмников (что подразумевает и соответствующий размер помещения). 102 сантиметра, пожалуй, будет маловато.



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