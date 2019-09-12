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Теперь для всех 4K-телевизоров есть контент!
Раньше 4К-телевизоры в основном использовали для просмотра фотографий, собственных роликов и скачанных фильмов из Интернета. Последние, впрочем, не всегда радовали качеством, так как были настолько сжаты, что вся прелесть Ultra HD терялась. Но теперь у всех владельцев 4K-телевизоров праздник, ведь «Ростелеком» официально запустил вещание четырех телеканалов в формате 4K (Ultra HD) в сервисе Wink и «Интерактивном ТВ». Это радикально меняет рынок 4K-вещания.
Напомним, что 4K — телевидение сверхвысокой чёткости: минимальное разрешение 3840×2160 пикселей с соотношением сторон 16:9, что в четыре раза больше, чем поддерживает FullHD. Формат 4К обеспечивает невероятную чёткость и реалистичность изображения на экране и более яркую цветовую палитру, чем предыдущие стандарты.
В настоящее время подписчикам сервисов «Ростелекома», в зависимости от подключённого пакета, в формате 4K доступны телеканалы:
- Ultra HD Cinema — самые популярные сериалы и кассовые фильмы в жанре экшн;
- Eurosport 4K — первый мультиспортивный канал, доступный всем любителям спорта в сверхвысоком качестве вещания;
- Insight UHD — телеканал развлекательно-приключенческой тематики: инновационная документалистика, реалити-шоу, экстремальные путешествия и спорт;
- Russian Extreme Ultra — экстремальный контент: сноуборд, скейтборд, маунтинбайк, BMX, альпинизм, паркур, авто- и мотоспорт, экзотические путешествия, а также тематическое кино.
Запуску телеканалов в формате 4K предшествовало углублённое тестирование вещания, которое подтвердило корректность передачи картинки сверхвысокой чёткости. В перспективе планируется увеличение количества телеканалов сверхвысокой чёткости в Wink и «Интерактивном ТВ».
Для просмотра телеканалов сверхвысокой чёткости необходим телевизор с поддержкой 4K. При стандартном домашнем подключении также необходима ТВ-приставка с поддержкой 4K. Без приставки такой контент можно смотреть с помощью приложения Wink в Smart TV, мобильного приложения или видеопортала wink.rt.ru.
Напомним, что вся прелесть 4К раскрывается на достаточно больших диагоналях телеприёмников (что подразумевает и соответствующий размер помещения). 102 сантиметра, пожалуй, будет маловато.
HА ПРАBAX PEКЛAMЫ
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Цифровое телевидение в Ростовской области
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Известный производитель медиаплееров и ТВ-приставок Dune HD
сообщил о масштабном обновлении ПО для устройств, снятых с производства.
Новый «софт» для модельного ряда 2009-2014 годов улучшает обработку файлов, интерфейс меню, — а также делает доступными сервисы «Каталог фильмов», «Моя коллекция» и «Музыкальный каталог». Обновить прошивку медиаплееров Dune HD можно в автоматическом режиме (с помощью встроенной функции),
либо предварительно скачав её на сайте производителя. Единственное, что может огорчить владельцев приставок — платный формат данной услуги, предусматривающий бесплатный 30-дневный период с дальнейшим использованием новых сервисов лишь по подписке.
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Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений и известный переводчик Дмитрий Пучков
(известный по псевдониму Гоблин) подписали договор об эксклюзивном сотрудничестве. На первом этапе по заказу «Ростелекома
» Гоблин
сделает и запишет переводы 11 фильмов, которые будут доступны только на площадках компании — в сервисе Wink и видеотеке «Интерактивного ТВ». Такой формат совместной работы Гоблина и оператора услуг платного телевидения или ОТТ-сервисов появился в РФ впервые.
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По данным «Левада-Центра», просмотр телепередач
в кругу семьи и друзей остаётся любимым досугом россиян. Однако собрать компанию вокруг телевизора порой бывает непросто — где-то вмешивается плотный график и суета мегаполиса, а кто-то из приятелей и вовсе переехал в другой город или на Южное полушарие. Элегантное решение этой проблемы предложила компания «Дом.ru
», запустившая первое в России телевидение для очков виртуальной реальности.
Теперь с помощью специального приложения любой абонент «Дом.ru» может оказаться в виртуальной гостиной со 150-дюймовым телевизором — и пригласить туда своих друзей из любых точек мира. А в ближайшей перспективе сервис «Дом.ru Movix VR» позволит совместно «телепортироваться» на спортивные состязания и концерты любимых звёзд.
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В конце июня конкурсная комиссия Роскомнадзора
объявила операторов, получивших право на спутниковое вещание телеканалов
с космических аппаратов «Экспресс-АМУ1», «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АМ5», — а также Eutelsat-36B (W7), Intelsat 15 и Horizons 2. По условиям конкурса, победители смогут использовать орбитальные ресурсы, выделенные России, и соответствующие полосы радиочастот для трансляции отечественных и зарубежных СМИ. Что, безусловно, означает новые возможности для телезрителей по всей стране!
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Ещё информация !!! Цифровое телевидение в Ростовской области
Искусство окружает нас повсюду. Архитектура, дизайн гаджетов и автомобилей, одежда, интерьеры, интерфейсы приложений, музыка — и планировка парков. Однако важнейшим, как известно, является кино!
Именно поэтому, уже завтра, «Ростелеком
» в Ростове-на-Дону открывает серию бесплатных летних кинопоказов для всех желающих. Уникальная акция «Кино под облаками»
будет проходить в амфитеатре киноцентра «Большой» (ул. Красноармейская, 105) каждую пятницу с 5 июля по 27 сентября.
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