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Samsung 970 EVO Plus — надёжный SSD (и планшетные призы)
Как известно, любой выбор — это компромисс. И при покупке накопителя для ПК приходится сравнивать более медленные, но долговечные жёсткие диски с молниеносными* модулями SSD, жизнь которых ограничена количеством циклов записи. Что поделать — у каждой технологии есть сильные и слабые стороны, однако производители делают всё возможное, чтобы нивелировать недостатки. Например, популярный ритейлер сообщил о поступлении в продажу «десктопных» SSD-накопителей Samsung 970 EVO Plus с ресурсом до 1200 TBW, характерным для корпоративных рабочих станций.
Отметим сразу, что SSD-накопители Samsung 970 EVO Plus требуют интерфейс M.2 (2280) и шину PCI Express 3.0 (NVMe 1.3), — а значит их применение ограничено современными моделями ПК. Кроме того, несмотря на наличие в линейке производителя модулей объёмом до 2 Гб, на момент публикации новости «Юлмарт» в Ростове предлагал накопители линейки 970 EVO Plus лишь на 250 и 500 Гб (по цене 6100 и 9360 рублей соответственно).
Какие же преимущества могут получить владельцы ПК, установив героев сегодняшнего обзора?.. Прежде всего, это практически моментальный выход компьютера из режима гибернации и ощутимый* прирост производительности не только по сравнению с жёсткими дисками, но и с SSD-накопителями предыдущих поколений. Для этого новинка Samsung использует трёхмерную укладку ячеек памяти V-NAND и технологию NVMe, — а также оптимизированную прошивку.
(Конечно, помимо накопителя, на производительность ПК существенно влияют и другие комплектующие, — включая графический процессор, на котором любителям игр и профессионалам, работающим с САПР или AI, не стоит экономить.)
Ограниченная гарантия производителя на Samsung 970 EVO Plus составляет 5 лет. Однако срок службы данных модулей может быть намного дольше, если правильно организовать их работу. В частности, избегать дефрагментации накопителя, уменьшить до оптимального размера файл подкачки ОС — и не использовать диск для хранения регулярно обновляемого медиаконтента (например, с домашних камер видеонаблюдения).
Для Linux пригодятся особые настройки, благо, настраивать дистрибутивы на этом ядре можно гораздо более изощрённо, чем привычные ОС.
Если же вы считаете громоздкие корпуса автавизмом, — но настаиваете на твердотельной памяти, — стоит обратить внимание на предложение электронного дискаунтера «Ситилинк». Который до 30 сентября дарит каждому покупателю планшета Lenovo карту QIWI номиналом 1000 рублей. Акция действует для жителей Ростова при оформлении заказа через онлайн-магазин компании. При этом стоимость моделей по акции начинается от 13990 рублей.
* — Скорость работы софта, напомним, будет зависеть от того, насколько грамотно данное конкретное ПО использует ваше железо. Если узкое место только одно, — запоминающее устройство, — тогда, конечно, применение SSD будет очень эффективным. Загрузку ОС легко проверить при помощи команд top/iotop под Ubuntu, на Windows 10 рекомендуют сочетание клавиш Ctrl + Shift + Esc.
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Смартфоны, планшеты
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Авиакомпания S7 Airlines
, известная своими биометрическими инновациями
, продолжает повышать комфорт путешественников. В том числе, с помощью мобильного приложения (для Android и iOS),
которое становится всё более функциональным. В начале лета, с его помощью, S7 Airlines запустила интерактивную систему развлечений на борту
, позволяющую пассажирам бесплатно смотреть фильмы, читать книги и слушать музыку в полёте. А теперь владельцам iPhone стала доступна функция измерения багажа,
позволяющая привести сумки в соответствие с условиями тарифа ещё дома.
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Жизненный цикл смартфонов весьма быстротечен и, как правило, не превышает 2-3 лет. Что как бы намекает на то, что сильно тратиться на игрушки не надо. У топовых моделей этот период может быть немного дольше, но устаревающая ОС, — и приложения, которые «забывают» о вашей операционке, — а также ограниченный объём ОЗУ, теряющий ёмкость аккумулятор и другие «тревожные звонки» постоянно будут напоминать о необходимости очередного апгрейда. К счастью, обновить свой гаджет можно со значительной скидкой, если своевременно воспользоваться программой trade-in* — и бережно относиться к устройствам при эксплуатации. В частности, до 15 сентября торговая сеть «Связной» предлагает выгодный обмен старых смартфонов на новинки Samsung. Более того, при выборе новой модели Galaxy A70 дополнительно к выкупной цене предоставляется скидка в размере до 7000 рублей! А тем, кто мечтает не о новом смартфоне, а о принципиально новом гаджете будущего, компания «М.Видео» предлагает придумать его — и получить в подарок продвинутый квадрокоптер. Как и предыдущая акция, предложение «М.Видео» действует до 15 сентября.
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Как известно, чтобы ходить по врачам, нужно хорошее здоровье — и время. Однако цифровые технологии реально облегчают жизнь пациентам и трудности остались в прошлом. Сегодня жителям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов доступен новый цифровой сервис «Ростелеком.Здоровье».
Мобильное приложение и сайт обеспечивают круглосуточный доступ к онлайн-консультациям терапевтов и по записи — профильных специалистов. Проект реализуется совместно с ведущим российским разработчиком онлайн проектов в области здравоохранения и телемедицины ООО «Мобильные Медицинские Технологии».
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За последнее десятилетие смартфоны заменили множество специализированных гаджетов: медиаплееры, диктофоны, электронные книги, навигаторы, бюджетные игровые ПК, калькуляторы... и, конечно, фотоаппараты.
Причём качество съёмки в мобильных телефонах непрерывно совершенствуется — улучшаются характеристики камер и процессоров, используется «фирменная оптика», внедряются новые художественные фоторежимы. Но догнать профессиональные фотоаппараты у смартфонов пока не получается
— и вряд ли получится в обозримом будущем. Ведь компактность последних затрудняет, например, полноценное использование оптического зума. Не говоря уже про отсутствие видоискателя, незаменимого при съёмке на ярком солнечном свете. Впрочем, «специализированные» фотоаппараты тоже бывают разными — и выбрать нужный бывает непросто. Помочь в этом вопросе призван рейтинг фотоаппаратов 2019 года,
составленный «Роскачеством» и международными экспертами ICRT. Хотя и в данном рейтинге многое зависит от потребностей будущего владельца.
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Ещё информация !!! Смартфоны, планшеты
Современные дети — самая многочисленная и наиболее медийно активная часть общества. Ежедневно 22,6 млн маленьких россиян смотрят фильмы на планшетах и Smart TV, общаются со сверстниками в соцсетях, пользуются онлайн-играми и осваивают десятки других возможностей Интернета. При этом многие родители недооценивают риски ранней «цифровизации». От которой могут пострадать не только чада, получившие доступ к сомнительному контенту, но и взрослые — на сбережения которых малыш может внезапно купить, например, экзотический автомобиль (1
) или экскаватор (2
). И это лишь один из множества примеров.
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