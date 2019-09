Samsung 970 EVO Plus — надёжный SSD (и планшетные призы)

Как известно, любой выбор — это компромисс. И при покупке накопителя для ПК приходится сравнивать более медленные, но долговечные жёсткие диски с молниеносными* модулями SSD, жизнь которых ограничена количеством циклов записи. Что поделать — у каждой технологии есть сильные и слабые стороны, однако производители делают всё возможное, чтобы нивелировать недостатки. Например, популярный ритейлер сообщил о поступлении в продажу «десктопных» SSD-накопителей Samsung 970 EVO Plus с ресурсом до 1200 TBW, характерным для корпоративных рабочих станций.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Отметим сразу, что SSD-накопители Samsung 970 EVO Plus требуют интерфейс M.2 (2280) и шину PCI Express 3.0 (NVMe 1.3), — а значит их применение ограничено современными моделями ПК. Кроме того, несмотря на наличие в линейке производителя модулей объёмом до 2 Гб, на момент публикации новости «Юлмарт» в Ростове предлагал накопители линейки 970 EVO Plus лишь на 250 и 500 Гб (по цене 6100 и 9360 рублей соответственно).



Какие же преимущества могут получить владельцы ПК, установив героев сегодняшнего обзора?.. Прежде всего, это практически моментальный выход компьютера из режима гибернации и ощутимый* прирост производительности не только по сравнению с жёсткими дисками, но и с SSD-накопителями предыдущих поколений. Для этого новинка Samsung использует трёхмерную укладку ячеек памяти V-NAND и технологию NVMe, — а также оптимизированную прошивку.



(Конечно, помимо накопителя, на производительность ПК существенно влияют и другие комплектующие, — включая графический процессор, на котором любителям игр и профессионалам, работающим с САПР или AI, не стоит экономить.)



Ограниченная гарантия производителя на Samsung 970 EVO Plus составляет 5 лет. Однако срок службы данных модулей может быть намного дольше, если правильно организовать их работу. В частности, избегать дефрагментации накопителя, уменьшить до оптимального размера файл подкачки ОС — и не использовать диск для хранения регулярно обновляемого медиаконтента (например, с домашних камер видеонаблюдения).



Для Linux пригодятся особые настройки, благо, настраивать дистрибутивы на этом ядре можно гораздо более изощрённо, чем привычные ОС.



Если же вы считаете громоздкие корпуса автавизмом, — но настаиваете на твердотельной памяти, — стоит обратить внимание на предложение электронного дискаунтера «Ситилинк». Который до 30 сентября дарит каждому покупателю планшета Lenovo карту QIWI номиналом 1000 рублей. Акция действует для жителей Ростова при оформлении заказа через онлайн-магазин компании. При этом стоимость моделей по акции начинается от 13990 рублей.



* — Скорость работы софта, напомним, будет зависеть от того, насколько грамотно данное конкретное ПО использует ваше железо. Если узкое место только одно, — запоминающее устройство, — тогда, конечно, применение SSD будет очень эффективным. Загрузку ОС легко проверить при помощи команд top/iotop под Ubuntu, на Windows 10 рекомендуют сочетание клавиш Ctrl + Shift + Esc.