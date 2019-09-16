Лучшие смартфоны 2019 года: встречайте новичков рейтинга

В минувшую пятницу специалисты Роскачества обновили рейтинг лучших смартфонов 2019 года. По результатам тестирования в него добавились 23 новых устройства, — два из которых сразу ворвались в пятёрку лидеров. Это Samsung Galaxy Note 10+, занявший второе место, и его «коллега» Galaxy Note 10, оказавшийся четвёртым в чарте. Таким образом, на данный момент все позиции в TOP5 лучших смартфонов занимают устройства южно-корейского производителя. А его вечный соперник, — компания Apple, — довольствуется лишь шестым и девятым местами с прошлогодними флагманами iPhone XS Max и iPhone XS соответственно. Возможно, это лишь затишье перед очередным рывком американского бренда к лидерству.

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«Лидер без тени сомнения»



Напомним, что рейтинг Роскачества составляется по результатам объективного тестирования смартфонов совместно с международной ассамблеей ICRT. На сегодняшний день таким образом уже исследованы 474 модели смартфонов компаний Acer, Alcatel, Apple, Asus, Google, Honor, HTC, Huawei, Lenovo, LG, Meizu, Microsoft, Nokia, OnePlus, Oppo, Razer, Samsung, Sony, Xiaomi, ZTE и ряда других производителей. Однако в десятку лучших регулярно попадают лишь несколько брендов, включая двух «завсегдатаев» — Apple и Samsung.



В отличие от рейтинга 2018 года, — когда смартфонам iPhone XS Max и iPhone XS удалось занять второе и третье места, — нынешний чарт представляет собой торжество инженерной мысли Samsung. На первой строчке расположился флагман Galaxy S10+ (средняя цена 76990 рублей) с рейтингом 4,229 балла из пяти возможных. Второе место, как было сказано выше, занял Galaxy Note 10+ (89990 рублей), получивший 4,224 балла. А «бронза» досталась модели Galaxy S10 (64990 рублей) с рейтингом 4,193.



На сточку ниже оказался Galaxy Note 10 (76990 рублей; 4,158 балла). И замыкает пятёрку лидеров лучший смартфон прошлого года — Galaxy Note 9 (128 GB), который сегодня все ещё можно купить за 41990 рублей.



«Говоря о Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+, в первую очередь, необходимо отметить, что оба смартфона работают на новом восьмиядерном процессоре Exynos 9825, обеспечивающем высокую производительность и энергоэффективность, — отмечает эксперт Роскачества. — Также следует упомянуть высокое качество фото, по которому новые модели Samsung уступают лишь смартфонам iPhone XS Max и iPhone XS и обходят все другие устройства этого производителя. Однако у лидера рейтинга — Samsung Galaxy S10+ — лучше цветопередача и батарея, а также более высокое качество видео и звука при звонке».



«Второй эшелон»



Представляет интерес и вторая пятёрка в рейтинге Роскачества — места с шестого по десятое. Здесь, помимо Apple iPhone XS Max (256 GB) (98990 рублей; 4,120 балла; 6 место) и Apple iPhone XS (256 GB) (91990 рублей; 4,076 балла; 9 место), расположились две модели Huawei — P30 (39990 рублей; 4,115 балла; 7 место) и P30 Pro (59990 рублей; 4,061 балл; 10 место). Причём Huawei P30 на седьмом месте заслуживает особого внимания — ведь это не просто самая доступная по цене модель в TOP10, но и с отрывом обошедшая в тестах iPhone XS* (стоящий в 2,3 раза дороже!).



Ну а на восьмом месте расположился смартфон Samsung Galaxy S10e, набравший 4,111 балла из пяти возможных. Кстати, для его поклонников есть ещё одна хорошая новость — спустя полгода после дебюта данная модель подешевела в рознице до 49990 рублей. Если вы настроены на её покупку, то сейчас самое время сделать это (либо присмотреться к более доступным альтернативам, вышедшим позже).



«Каждый выбирает по себе»



Впрочем, высокая интегральная оценка, — усредняющая результаты всех тестов, — не всегда показательна. Ведь у каждого пользователя есть собственный набор значимых критериев. Кому-то важнее качественная фотосъёмка, другому — ударопрочность и водонепроницаемость... И всем нужен ёмкий аккумулятор)



Именно поэтому рейтинг смартфонов 2019 года на сайте Роскачества оснащён гибкой системой фильтров, позволяющей выбирать критерий для сортировки, а также бренды производителей.



Если же ваши требования выходят за пределы исследованных параметров, — например, вам нужен отдельный смартфон для мобильного банка, — возможно, стоит составить свой рейтинг самостоятельно. Опираясь на результаты исследования Роскачества в деталях — таких как прочность, стабильность работы и срок автономной работы аккумулятора.



* — Отсутствие новинок Apple в топе рейтинга эксперты связывают с подготовкой вендором линейки смартфонов 2020 года. В них ожидаются 3D-камеры, использующие световые импульсы, акустические сканеры отпечатков пальцев, поддержка 5G и множество других инноваций. Так что, вполне возможно, в следующем рейтинге Роскачества американский производитель потеснит южно-корейского конкурента.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



По моим наблюдениями, модель Honor 8А, купленная 5 месяцев назад за 9990 рублей, прекрасно работает, несмотря на несколько падений на пол. Она делает всё, что от неё требуется, включая качественные снимки и воспроизведение звука и видео. Вопрос, за что переплачивать в 10 раз больше? Тем более, что подобный телефон сейчас продаётся всего за 8170 рублей. Это не реклама производителя, просто ремарка к вопросу «Вам с шашечками или чтобы ехало?» :))