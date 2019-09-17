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Ради качества: в Ростовской области отключат ТВ и сотовую связь
За последние годы абоненты цифрового эфирного телевидения привыкли к регулярным профилактикам оборудования, из-за которых периодически отключают один или чаще оба мультиплекса. Зато это бесплатное телевидение! Однако тенденцию «ухода на профилактику» в Ростовской области начинают применять и сотовые операторы. По данным регионального правительства, до конца сентября модернизацию оборудования проводит компания «МегаФон» — из-за чего ожидаются перебои с сотовой связью в 58 населённых пунктах продолжительностью от 4 часов до целых суток.
По официальной информации, отключение базовых станций «МегаФона» началось ещё в минувшую среду, 11 сентября, — и продлится до конца месяца. За это время оператор планирует модернизировать оборудование в 58 посёлках и хуторах Ростовской области, — жители которых на время работ рискуют остаться без связи с окружающим миром.
«Любая инфраструктура периодически нуждается в обслуживании, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Однако технические работы на сетях пользователи замечают не всегда. При наличии резервирования поставщики услуг могут оперативно переключить потребителей на "запасные схемы". Именно поэтому мы не слышим, например, о профилактических отключениях электроэнергии в Москве (хотя в Ростове это бывает). Зато в донской столице обычно незаметны работы на сотовых сетях, в то время как отключение одной базовой станции в отдалённых районах области может оставить без связи сразу несколько населённых пунктов».
Однако, в отличие от электричества и цифрового ТВ-сигнала, — временное отсутствие которых хоть и неприятно, но не критично, — сотовая связь может быть жизненно важна. Например, если необходимо срочно вызвать экстренные службы (скорую помощь, спасателей МЧС, пожарную охрану).
В таких ситуациях гражданам стоит помнить о возможности позвонить по номеру 112 из любой сотовой сети. Даже если у вас нет SIM-карты соответствующего оператора, — но телефон нашёл его сеть, — единый номер службы спасения 112 должен быть доступен для звонка (остаётся лишь надеяться, что в конкретной локации присутствует не только ушедший на профилактику «МегаФон»).
Не лишним будет также предупредить родственников в других городах о грядущем «сотовом блэкауте», — предварительно сверившись с графиком отключений на сайте Правительства Ростовской области. Так вы сможете защитить близких людей от лишних и необоснованных волнений.
И, конечно, если у вас есть действующая SIM-карта другого оператора, который «ловится» в населённом пункте из списка, лучше иметь её под рукой, — заранее позаботившись о положительном балансе.
«И цифровое телевидение тоже отключат»
На текущую неделю запланирована и профилактика оборудования РТРС. По этой причине уже сегодня, 17 сентября, с 10 до 16 часов будут отключены цифровые мультиплексы в Новочеркасске. А 18 сентября без эфирного ТВ временно останутся жители Чертково (с 11:00 до 17:00). К счастью, сотовая профилактика «МегаФона» в этом посёлке завершилась в минувшее воскресенье, так что на время отсутствия эфирного телесигнала можно воспользоваться мобильным ТВ.
Наиболее масштабное отключение мультиплексов на этой неделе состоится в четверг. 19 сентября вещание будет приостановлено в Жуковском, Миллерово и Свободном (с 10 до 16 часов), а 20 сентября без сигнала обоих мультиплексов останутся жители Большой Мартыновки.
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Не стоит забывать и об операторах, которые не анонсируют профилактических работ, но порой работают с нарушениями. И лидером здесь является вовсе не «МегаФон», а скорее «Билайн» (доп. информация за прошлый год).
Так какого оператора выбрать? Того, у которого меньше всего нарушений или компанию, которая реже заявляет о профилактике? Или самую честную? Или дешёвую?
Я выбираю иной подход, пусть он и тривиален. Предпочтительнее та сотовая компания, у которой самое надёжное покрытие там, где вы бываете чаще всего.
Хотя, возможно, для каких-то локаций пока это только спутниковая телефония.
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4G в Ростове
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