|
Десятый фестиваль науки юга России пройдёт на «Ростов-Арене»
Достижения IT не перестают удивлять. Так, например, беспилотный робот-комбайн Фёдор уже бороздит поля Ростовской области, — а медицинские работники и преподаватели рассматривают искусственный интеллект как своего коллегу. Конечно, до AI-будущего, показанного в фильме National Geographic, нам пока далеко, — однако достижения донских учёных также стремительно приближают наступление эпохи нейросетей и нанотехнологий. Чтобы убедиться в этом достаточно посетить X Фестиваль науки юга России, организуемый ЮФУ на площадке стадиона «Ростов-Арена». Уже на ближайших выходных (21-22 сентября) вы сможете из первых уст услышать о футуристических новинках, ставших реальностью, — а некоторые из них даже увидеть на стендах. При этом вход на мероприятие будет бесплатным для всех желающих — потребуется лишь предварительная онлайн-регистрация!
Фестиваль науки Юга России неизменно привлекает внимание ростовчан и гостей города. Причём количество посетителей данного мероприятия растёт год от года, — вынуждая организаторов искать всё более вместительные площадки. В минувшем году научный фестиваль впервые прошёл на стадионе «Ростов-Арена», а его основная тематика, — искусственный интеллект, — вызвала живой интерес у десятков тысяч гостей.
В этом году, на десятом, юбилейном, фестивале науки AI тоже окажется в центре внимания. Так, например, в субботу руководитель проекта ГК «Ростсельмаш» Олег Александров расскажет о цифровизации сельского хозяйства — и донских агроботах, включая упомянутый выше робо-комбайн Фёдор. А во второй половине дня (точнее — в 13:00) начнётся круглый стол, посвящённый применению искусственного интеллекта в медицине.
Отдельный блок докладов в пленарной части фестиваля будет посвящён использованию нейросетей в образовательных организациях. Донские учёные расскажут, как нейротехнологии научились отслеживать вовлечённость студентов во время лекций, почему образовательные сервисы предпочтительнее отдельных онлайн-курсов, — и как «мягкие вычисления» помогают ВУЗам трансформироваться в условиях цифровизации.
Разумеется, перечисленные выше темы — лишь «верхушка айсберга», — а программа X фестиваля науки юга России ожидается насыщенной и разнообразной. Ведь, помимо десятков пленарных докладов и круглых столов, гостей мероприятия ждёт выставка достижений донских учёных и студентов.
«Первые фестивали науки ЮФУ были больше похожи на профориентационные мероприятия. Их основной аудиторией были старшеклассники, готовящиеся к поступлению в Южный федеральный университет, а также родители, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Однако за 10 лет формат и масштаб этих мероприятий существенно изменился. И, хотя задача привлечения абитуриентов, по-прежнему осталась, основной акцент сдвинулся на демонстрацию достижений учёных ЮФУ и их научного потенциала.
В нынешнем виде фестивали науки ЮФУ будут интересны широкому кругу гостей — инвесторам, научным работникам и всем, кто интересуется развитием новых технологий. Ведь в эпоху, когда искусственный интеллект в той или иной степени уже подключён к каждому смартфону, игнорировать инновации явно не стоит».
Тем более, что попасть на фестиваль науки для ростовчан не составит труда. Потребуется лишь простая онлайн-регистрация на сайте проекта, дающая право на посещение мероприятия в течение обоих дней проведения.
При этом добраться до стадиона «Ростов-Арена» жители города могут на личном и городском транспорте. Последний, в частности, представлен автобусами 39 и 156 (остановка «Ростов-Арена»), — а также маршрутными такси 49,77 и 92 (остановка «Подземный переход к Ростов-Арене» и далее около 1 км пешком).
Также рекомендуем предварительно изучить программу фестиваля, чтобы не пропустить доклады на интересующую вас тематику.
(Кстати, главным акцентом на мероприятии будет «Таблица Менделеева/Магия химии», в честь 150-летия великого открытия Дмитрия Ивановича — БЗ)
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|
|
|
|
|
|
Кружки робототехники и фестивали
|
|
|
Компания «Ростелеком
» стала официальным партнёром всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В рамках партнёрского соглашения компания сформирует задания для участников финала по разработке инновационных цифровых решений для рынка услуг высокоскоростного доступа в Интернет и платного телевидения. Финал конкурса пройдёт с 27 по 29 сентября в Казани в формате 48-часового хакатона. Ожидается, что он станет самым масштабным хакатоном Европы — в нём примут участие около 3000 человек. В состав жюри финала войдёт директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком», победитель федерального конкурса «Лидеры России» Сергей Мордасов.
подробнее
Ежегодная конференция Google I/O
, проводимая в Калифорнии (США), неизменно привлекает тысячи разработчиков со всего мира. Но попасть на это мероприятие непросто — и дело не только в расстоянии. Чтобы получить право
на покупку билета за 1150 долларов нужно выиграть в лотерее, организуемой Google за несколько месяцев до события, — либо быть известным разработчиком. Впрочем, узнать о новинках ИТ-гиганта можно не только в Сан-Франциско! На будущей неделе в донской столице пройдёт встреча Google I/O Extended Rostov-on-Don.
В студии WebAnt (пр. Кировский, 35/113)
вы сможете узнать об очередных новинках Google, представленных 7-9 мая 2019 года. Причём докладчики не просто изложат информацию, полученную за океаном, а дополнят её собственным опытом и комментариями. Посетить это мероприятие будет полезно как начинающим разработчикам, так и опытным программистам для Android — причём, чем раньше вы оставите заявку, тем выше вероятность получить одно из 40 приглашений на Google I/O Extended.
подробнее
30 августа в ростовском офисе TradingView
состоится праздничный митап DevOps #2, приуроченный к 28-летию Linux.
Помимо известного и весьма востребованного юбиляра, участники встречи также обсудят современные практики разработки ПО — непрерывную интеграцию и доставку (CI/CD), технологию активного взаимодействия DevOps
и рекомендации по формированию команды разработчиков. По информации TechnoDrive, митап состоится в левой башне бизнес-центра «Купеческий Двор» (ул. Социалистическая 74, этаж 13)
, — а для тех, кто не сможет прийти лично, будет организована YouTube-трансляция.
подробнее
Для миллионов жителей СССР эпоха персональных компьютеров началась с появления в семье ZX Spectrum
или его клона. Который, несмотря на обилие различных программ
, — текстовых и графических редакторов, языков программирования, СУБД и даже систем проектирования печатных плат, — снискал славу игрового компьютера. Более чем за десятилетие энтузиасты создали десятки тысяч игр для ZX Spectrum в самых различных жанрах. И эту музыку не остановить! Сегодня «Яндекс
» предлагает «поколению восьмидесятых» вспомнить молодость, а школьникам и студентам — попробовать силы в непривычной, на первый взгляд, среде разработки. Итак, в рамках конкурса Retro Game Battle 2019
любой желающий может создать совершенно новую игру для ZX Spectrum
и получить в награду до 70000 рублей. А поклонники ретро-компьютеров смогут сыграть в любую из представленных игр в режиме онлайн.
подробнее
Ещё информация !!! Кружки робототехники и фестивали
ИТ-проекты донской молодёжи продолжают получать высшие оценки на российских и международных конкурсах. Очередным успехом ростовских школьников стала победа в национальном состязании «IT-школа выбирает сильнейших», — где проект Софьи Ткаченко оказался лучшим и был удостоен гран-при, а разработка Константина Смирнова получила «бронзовую» награду в номинации «Социальное приложение». TechnoDrive поздравляет юных ростовчан с этими достижениями — и сообщает подробности с места событий.
подробнее
|
|
|
|
|