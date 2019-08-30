Десятый фестиваль науки юга России пройдёт на «Ростов-Арене»

Достижения IT не перестают удивлять. Так, например, беспилотный робот-комбайн Фёдор уже бороздит поля Ростовской области, — а медицинские работники и преподаватели рассматривают искусственный интеллект как своего коллегу. Конечно, до AI-будущего, показанного в фильме National Geographic, нам пока далеко, — однако достижения донских учёных также стремительно приближают наступление эпохи нейросетей и нанотехнологий. Чтобы убедиться в этом достаточно посетить X Фестиваль науки юга России, организуемый ЮФУ на площадке стадиона «Ростов-Арена». Уже на ближайших выходных (21-22 сентября) вы сможете из первых уст услышать о футуристических новинках, ставших реальностью, — а некоторые из них даже увидеть на стендах. При этом вход на мероприятие будет бесплатным для всех желающих — потребуется лишь предварительная онлайн-регистрация!

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Фестиваль науки Юга России неизменно привлекает внимание ростовчан и гостей города. Причём количество посетителей данного мероприятия растёт год от года, — вынуждая организаторов искать всё более вместительные площадки. В минувшем году научный фестиваль впервые прошёл на стадионе «Ростов-Арена», а его основная тематика, — искусственный интеллект, — вызвала живой интерес у десятков тысяч гостей.



В этом году, на десятом, юбилейном, фестивале науки AI тоже окажется в центре внимания. Так, например, в субботу руководитель проекта ГК «Ростсельмаш» Олег Александров расскажет о цифровизации сельского хозяйства — и донских агроботах, включая упомянутый выше робо-комбайн Фёдор. А во второй половине дня (точнее — в 13:00) начнётся круглый стол, посвящённый применению искусственного интеллекта в медицине.



Отдельный блок докладов в пленарной части фестиваля будет посвящён использованию нейросетей в образовательных организациях. Донские учёные расскажут, как нейротехнологии научились отслеживать вовлечённость студентов во время лекций, почему образовательные сервисы предпочтительнее отдельных онлайн-курсов, — и как «мягкие вычисления» помогают ВУЗам трансформироваться в условиях цифровизации.



Разумеется, перечисленные выше темы — лишь «верхушка айсберга», — а программа X фестиваля науки юга России ожидается насыщенной и разнообразной. Ведь, помимо десятков пленарных докладов и круглых столов, гостей мероприятия ждёт выставка достижений донских учёных и студентов.



«Первые фестивали науки ЮФУ были больше похожи на профориентационные мероприятия. Их основной аудиторией были старшеклассники, готовящиеся к поступлению в Южный федеральный университет, а также родители, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Однако за 10 лет формат и масштаб этих мероприятий существенно изменился. И, хотя задача привлечения абитуриентов, по-прежнему осталась, основной акцент сдвинулся на демонстрацию достижений учёных ЮФУ и их научного потенциала.



В нынешнем виде фестивали науки ЮФУ будут интересны широкому кругу гостей — инвесторам, научным работникам и всем, кто интересуется развитием новых технологий. Ведь в эпоху, когда искусственный интеллект в той или иной степени уже подключён к каждому смартфону, игнорировать инновации явно не стоит».



Тем более, что попасть на фестиваль науки для ростовчан не составит труда. Потребуется лишь простая онлайн-регистрация на сайте проекта, дающая право на посещение мероприятия в течение обоих дней проведения.



При этом добраться до стадиона «Ростов-Арена» жители города могут на личном и городском транспорте. Последний, в частности, представлен автобусами 39 и 156 (остановка «Ростов-Арена»), — а также маршрутными такси 49,77 и 92 (остановка «Подземный переход к Ростов-Арене» и далее около 1 км пешком).



Также рекомендуем предварительно изучить программу фестиваля, чтобы не пропустить доклады на интересующую вас тематику.



(Кстати, главным акцентом на мероприятии будет «Таблица Менделеева/Магия химии», в честь 150-летия великого открытия Дмитрия Ивановича — БЗ)