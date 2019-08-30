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GDG SOUTH DevFest 2019: разработчики собирают стадионы
Быть хорошим программистом нелегко — ведь это требует постоянного совершенствования навыков и освоения новых инструментов. Стремительно меняющиеся версии операционных систем, новые гаджеты и языки программирования — плюс растущие требования пользователей и заказчиков. Порой это напоминает бег по эскалатору, едущему в противоположном направлении. И останавливаться здесь, конечно же, нельзя! К счастью у ростовских девелоперов есть отличная возможность оставаться в курсе мировых ИТ-трендов, благодаря мероприятиям ростовской GDG. Очередное из них — фестиваль разработчиков SOUTH DevFest 2019, — состоится уже 12 октября на стадионе «Ростов-Арена». Причём среди его докладчиков уже сейчас заявлены программисты ведущих компаний — Booking.com, «Одноклассники», Lamoda и Auto.ru.
Принять участие в GDG SOUTH DevFest 2019 может любой желающий. Для этого необходимо приобрести билет на сайте проекта, стоимость которого составляет 1000 рублей до конца сентября (с 1 октября — в полтора раза дороже).
Что же получит участник за эти деньги?.. Прежде всего, более 20 часов технических докладов (иногда идущих параллельно, поэтому «траекторию» их посещения лучше выбрать заранее — ред.) Интернет вещей, кросплатформенная разработка, облачные сервисы Firebase, фреймворк Angular, новые возможности платформы Android и её официального языка программирования Kotlin — а также многое другое, без чего разработчикам мобильных приложений просто не обойтись!
Докладчиками на GDG SOUTH DevFest 2019 выступят 18 известных экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара и Берлина. Если же вы хотите поделиться своими достижениями с аудиторией, организаторы могут предоставить и эту возможность — просто воспользуйтесь ссылкой «Предложить доклад» в середине страницы.
Помимо этого, на площадках фестиваля вы сможете обменяться опытом с более чем полутысячей разработчиков, тестировщиков, архитекторов и руководителей технических отделов. А также установить деловые и партнёрские контакты.
Местом проведения GDG SOUTH DevFest в этом году станет стадион «Ростов-Арена» (ул. Левобережная, 2Б). Начало фестиваля — в 10 часов (при планировании поездки учитывайте время, необходимое для прохода на территорию спортивного комплекса. А также то, что от остановки «Подземный переход» до нового стадиона 1 километр, и прогнозируемая температура утром +6 градусов).
Кстати, то, что подобное мероприятие может собрать стадион в Ростове показательно — и не может не радовать. Напомним, что первый GDG DevFest проходил в сравнительно небольшом зале Южного IT-Парка, в минувшем году фестиваль «переехал» на площадку мехмата ЮФУ — и вот, наконец, для девелоперов откроет двери крупнейшая спортивная арена Ростовской области.
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Кружки робототехники и фестивали
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Сегодня в это трудно поверить, но на заре своей истории Twitter, Instagram, Groupon, GitHub и десятки других ИТ-гигантов остро нуждались в деньгах на развитие. Всё, что было на тот момент у создателей этих проектов — оригинальная идея и желание воплотить её в жизнь. А ещё им повезло встретить инвесторов, оценивших потенциал будущих трендсеттеров. Впрочем, повезло здесь всем — венчурные компании многократно окупили свои вложения, разработчики стали богатыми и знаменитыми, а миллиарды пользователей по всему миру получили полезные ИТ-сервисы. Без сомнения, столь же перспективные идеи, нуждающиеся в финансовой поддержке, появляются и сейчас. Более того, региональные стартапы в области Big Data, дополненной реальности, киберспорта, машинного обучения, EduTech и ритейла могут заявить о себе
на встрече «Южный Demo Day
» в Ростове. Она состоится уже на следующей неделе, с 25 по 26 сентября, и будет бесплатной как для стартапов, так и для венчурных инвесторов. Регистрация и тех и других пока ещё доступна на сайте проекта.
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Достижения IT не перестают удивлять. Так, например, беспилотный робот-комбайн Фёдор уже бороздит поля Ростовской области, — а медицинские работники и преподаватели рассматривают искусственный интеллект как своего коллегу. Конечно, до AI-будущего, показанного в фильме National Geographic
, нам пока далеко, — однако достижения донских учёных также стремительно приближают наступление эпохи нейросетей и нанотехнологий. Чтобы убедиться в этом достаточно посетить X Фестиваль науки юга России,
организуемый ЮФУ на площадке стадиона «Ростов-Арена». Уже на ближайших выходных (21-22 сентября) вы сможете из первых уст услышать о футуристических новинках, ставших реальностью, — а некоторые из них даже увидеть на стендах. При этом вход на мероприятие будет бесплатным для всех желающих — потребуется лишь предварительная онлайн-регистрация!
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Компания «Ростелеком
» стала официальным партнёром всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В рамках партнёрского соглашения компания сформирует задания для участников финала по разработке инновационных цифровых решений для рынка услуг высокоскоростного доступа в Интернет и платного телевидения. Финал конкурса пройдёт с 27 по 29 сентября в Казани в формате 48-часового хакатона. Ожидается, что он станет самым масштабным хакатоном Европы — в нём примут участие около 3000 человек. В состав жюри финала войдёт директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком», победитель федерального конкурса «Лидеры России» Сергей Мордасов.
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Ежегодная конференция Google I/O
, проводимая в Калифорнии (США), неизменно привлекает тысячи разработчиков со всего мира. Но попасть на это мероприятие непросто — и дело не только в расстоянии. Чтобы получить право
на покупку билета за 1150 долларов нужно выиграть в лотерее, организуемой Google за несколько месяцев до события, — либо быть известным разработчиком. Впрочем, узнать о новинках ИТ-гиганта можно не только в Сан-Франциско! На будущей неделе в донской столице пройдёт встреча Google I/O Extended Rostov-on-Don.
В студии WebAnt (пр. Кировский, 35/113)
вы сможете узнать об очередных новинках Google, представленных 7-9 мая 2019 года. Причём докладчики не просто изложат информацию, полученную за океаном, а дополнят её собственным опытом и комментариями. Посетить это мероприятие будет полезно как начинающим разработчикам, так и опытным программистам для Android — причём, чем раньше вы оставите заявку, тем выше вероятность получить одно из 40 приглашений на Google I/O Extended.
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Ещё информация !!! Кружки робототехники и фестивали
30 августа в ростовском офисе TradingView
состоится праздничный митап DevOps #2, приуроченный к 28-летию Linux.
Помимо известного и весьма востребованного юбиляра, участники встречи также обсудят современные практики разработки ПО — непрерывную интеграцию и доставку (CI/CD), технологию активного взаимодействия DevOps
и рекомендации по формированию команды разработчиков. По информации TechnoDrive, митап состоится в левой башне бизнес-центра «Купеческий Двор» (ул. Социалистическая 74, этаж 13)
, — а для тех, кто не сможет прийти лично, будет организована YouTube-трансляция.
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