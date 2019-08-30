GDG SOUTH DevFest 2019: разработчики собирают стадионы

Быть хорошим программистом нелегко — ведь это требует постоянного совершенствования навыков и освоения новых инструментов. Стремительно меняющиеся версии операционных систем, новые гаджеты и языки программирования — плюс растущие требования пользователей и заказчиков. Порой это напоминает бег по эскалатору, едущему в противоположном направлении. И останавливаться здесь, конечно же, нельзя! К счастью у ростовских девелоперов есть отличная возможность оставаться в курсе мировых ИТ-трендов, благодаря мероприятиям ростовской GDG. Очередное из них — фестиваль разработчиков SOUTH DevFest 2019, — состоится уже 12 октября на стадионе «Ростов-Арена». Причём среди его докладчиков уже сейчас заявлены программисты ведущих компаний — Booking.com, «Одноклассники», Lamoda и Auto.ru.

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Принять участие в GDG SOUTH DevFest 2019 может любой желающий. Для этого необходимо приобрести билет на сайте проекта, стоимость которого составляет 1000 рублей до конца сентября (с 1 октября — в полтора раза дороже).



Что же получит участник за эти деньги?.. Прежде всего, более 20 часов технических докладов (иногда идущих параллельно, поэтому «траекторию» их посещения лучше выбрать заранее — ред.) Интернет вещей, кросплатформенная разработка, облачные сервисы Firebase, фреймворк Angular, новые возможности платформы Android и её официального языка программирования Kotlin — а также многое другое, без чего разработчикам мобильных приложений просто не обойтись!



Докладчиками на GDG SOUTH DevFest 2019 выступят 18 известных экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара и Берлина. Если же вы хотите поделиться своими достижениями с аудиторией, организаторы могут предоставить и эту возможность — просто воспользуйтесь ссылкой «Предложить доклад» в середине страницы.



Помимо этого, на площадках фестиваля вы сможете обменяться опытом с более чем полутысячей разработчиков, тестировщиков, архитекторов и руководителей технических отделов. А также установить деловые и партнёрские контакты.



Местом проведения GDG SOUTH DevFest в этом году станет стадион «Ростов-Арена» (ул. Левобережная, 2Б). Начало фестиваля — в 10 часов (при планировании поездки учитывайте время, необходимое для прохода на территорию спортивного комплекса. А также то, что от остановки «Подземный переход» до нового стадиона 1 километр, и прогнозируемая температура утром +6 градусов).



Кстати, то, что подобное мероприятие может собрать стадион в Ростове показательно — и не может не радовать. Напомним, что первый GDG DevFest проходил в сравнительно небольшом зале Южного IT-Парка, в минувшем году фестиваль «переехал» на площадку мехмата ЮФУ — и вот, наконец, для девелоперов откроет двери крупнейшая спортивная арена Ростовской области.