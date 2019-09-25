День открытых дверей РКРИПТ: «вековой опыт плюс инновации»

Лишь на первый взгляд может показаться, что информационные технологии — удел современных компаний. На практике же старожилы порой готовы дать фору «новичкам», обладая уникальными компетенциями, накопленными за столетия (без преувеличения!) работы. Так, например, компания Siemens, — один из мировых ИТ-гигантов, — была основана в 1847 году, а известный разработчик игровых консолей Nintendo — в 1889 году. Аналогичная ситуация и в образовании, где эталонами качества считаются учебные заведения, появившиеся не только в XIX, но даже в XVIII веке. Если же говорить о Ростове, то здесь одним из старейших учебных заведений является РКРИПТ, созданный в 1900 году. И теперь, спустя 119 лет, готовящий студентов по пяти востребованным ИТ-специальностям, подробнее узнать о которых можно на ближайшем Дне открытых дверей, 20 октября.

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Насыщенная программа Дня открытых дверей РКРИПТ стартует в воскресенье, 20 октября в 10 часов утра. В программе мероприятия запланированы встреча с руководством колледжа, экскурсия по учебному заведению, — а также знакомство с информацией о правилах поступления и специальностях РКРИПТ.



Отметим, что на сегодняшний день Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий готовит студентов по 9 востребованным специальностям, — пять из которых являются «айтишными». Это «Компьютерные сети», «Программирование в компьютерных системах», «Радиоаппаратостроение», «Компьютерные системы и комплексы», — а также «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)».



Приём абитуриентов на очную форму обучения осуществляется на базе 9 классов со сроком освоения образовательной программы 3 года и 10 месяцев. Также по специальности «Программирование в компьютерных системах» имеется заочная форма обучения для выпускников 11-х классов средних школ.



Помимо качественного образования, — ориентированного на потребности региональных ИТ-компаний, — выпускники РКРИПТ получают возможность поступить в технический ВУЗ без ЕГЭ. Для этого им потребуется лишь выбрать направление бакалавриата, соответствующее профилю полученного диплома, и сдать внутренние экзамены ВУЗа.



Об этой возможности, — равно как и о других преимуществах среднего специального образования в РКРИПТ вы сможете узнать лично, посетив День открытых дверей в третье воскресенье октября.



Напомним, что, — как и 119 лет назад, — здание колледжа расположено в центре Ростова по адресу: ул. Красноармейская, 11 (вход со стороны сквера им. 1-го Пионерского слёта). Телефоны приёмной комиссии РКРИПТ: (863) 267-56-33 и (863) 267-49-15.