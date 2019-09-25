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День открытых дверей РКРИПТ: «вековой опыт плюс инновации»
Лишь на первый взгляд может показаться, что информационные технологии — удел современных компаний. На практике же старожилы порой готовы дать фору «новичкам», обладая уникальными компетенциями, накопленными за столетия (без преувеличения!) работы. Так, например, компания Siemens, — один из мировых ИТ-гигантов, — была основана в 1847 году, а известный разработчик игровых консолей Nintendo — в 1889 году. Аналогичная ситуация и в образовании, где эталонами качества считаются учебные заведения, появившиеся не только в XIX, но даже в XVIII веке. Если же говорить о Ростове, то здесь одним из старейших учебных заведений является РКРИПТ, созданный в 1900 году. И теперь, спустя 119 лет, готовящий студентов по пяти востребованным ИТ-специальностям, подробнее узнать о которых можно на ближайшем Дне открытых дверей, 20 октября.
Насыщенная программа Дня открытых дверей РКРИПТ стартует в воскресенье, 20 октября в 10 часов утра. В программе мероприятия запланированы встреча с руководством колледжа, экскурсия по учебному заведению, — а также знакомство с информацией о правилах поступления и специальностях РКРИПТ.
Отметим, что на сегодняшний день Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий готовит студентов по 9 востребованным специальностям, — пять из которых являются «айтишными». Это «Компьютерные сети», «Программирование в компьютерных системах», «Радиоаппаратостроение», «Компьютерные системы и комплексы», — а также «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)».
Приём абитуриентов на очную форму обучения осуществляется на базе 9 классов со сроком освоения образовательной программы 3 года и 10 месяцев. Также по специальности «Программирование в компьютерных системах» имеется заочная форма обучения для выпускников 11-х классов средних школ.
Помимо качественного образования, — ориентированного на потребности региональных ИТ-компаний, — выпускники РКРИПТ получают возможность поступить в технический ВУЗ без ЕГЭ. Для этого им потребуется лишь выбрать направление бакалавриата, соответствующее профилю полученного диплома, и сдать внутренние экзамены ВУЗа.
Об этой возможности, — равно как и о других преимуществах среднего специального образования в РКРИПТ вы сможете узнать лично, посетив День открытых дверей в третье воскресенье октября.
Напомним, что, — как и 119 лет назад, — здание колледжа расположено в центре Ростова по адресу: ул. Красноармейская, 11 (вход со стороны сквера им. 1-го Пионерского слёта). Телефоны приёмной комиссии РКРИПТ: (863) 267-56-33 и (863) 267-49-15.
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ЮФУ (ИРТСУ), ДГТУ, МТУСИ, РКСИ
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Уже сейчас умение программировать востребовано в любой области, — от медицины до геологии, — а в скором будущем оно станет элементом базовой грамотности, как умение читать или писать*. Поэтому нет ничего удивительного, что стать опытным программистом можно уже в девятом классе, если ваши наставники — педагоги «Яндекс.Лицея
». В нынешнем году этот образовательный проект вновь набирает юных ростовчан, желающих научиться программировать на Python, — и предлагает школьникам за два года повысить свой уровень с нулевого до необходимого для начала карьеры программиста.
Всё, что для этого нужно — подать заявление онлайн до 11 сентября и продемонстрировать готовность учиться на собеседовании.
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«Болезнь входит пудами, а выходит золотниками».
В переводе на современный язык это означает, что хорошее самочувствие гораздо проще сохранить, чем вернуть обратно. Однако «пока гром не грянет...» Поэтому в Ростове решили перейти от пугающих плакатов на стенах поликлиник к более современным методам. В нашем регионе появились инновационные формы донесения информации! Первой к проекту «Здравографика» присоединилась Ростовская областная клиническая больница
, где интерактивный стенд с AR-функциями
выразительно покажет, как меняется организм под воздействием вредных факторов — и как можно противодействовать этим изменениям.
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Компания «Ростелеком
» сформировала команду «цифровых амбассадоров» из числа ключевых сотрудников-экспертов, разработала программу обучения для учебных заведений и намерена подписать соглашения с ключевыми ВУЗами и профильными колледжами области. Цель проекта — помочь учащимся и начинающим работникам ИКТ-отрасли расширить цифровые компетенции.
«Ростелеком» как один из ведущих игроков на российском рынке цифровых услуг и решений ставит своей целью подготовку востребованных кадров.
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В Ростовской области стартовал ежегодный конкурс IT-проектов,
объявленный Министерством ИТ и связи. Принять участие в состязании, — и побороться за главный приз в размере 100000 рублей, — может любой региональный веб-сайт, мобильное приложение или информационная система (кроме победителей прошлых лет).
При этом, в 2019 году приоритетной тематикой конкурса стали цифровые образовательные проекты, которые могут получить дополнительные баллы по критерию «Актуальность и востребованность».
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Ещё информация !!! ЮФУ (ИРТСУ), ДГТУ, МТУСИ, РКСИ
На прошлой неделе в ДГТУ
состоялось очередное заседание совета ректоров ВУЗов Ростовской области. Его центральной темой стало создание специализированного регионального научно-исследовательского центра. В соответствии с планами Правительства, по всей России откроется порядка 15 таких центров, выбранных на конкурсной основе. Основное научное направление Южного НОЦ — цифровая трансформация агропромышленного комплекса.
Учитывая важность темы и высокий уровень компетенций ДГТУ в предметной области, — это правильное решение.
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