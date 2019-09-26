Свой стартап — это реально. Примеры из жизни.

Одним из драйверов развития ИТ-индустрии являются стартапы — молодые компании, создающие новые продукты в условиях высокой неопределённости (а в ряде случаев даже формирующие новые сегменты рынка). Однако одной лишь яркой IT-идеи, — и даже щедрого финансирования, — для успеха стартапа мало!.. Говоря языком математики, это необходимые, но не достаточные условия для трансформации в большую и перспективную ИТ-компанию. О том, какими ещё качествами должен обладать успешный стартап, — и на какую помощь ему стоит рассчитывать, — идёт речь на двухдневной конференции «Южный Demo Day» в Ростове.

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Большой путь начинается с первого шага... в правильном направлении



В первый день мероприятия перед гостями конференции выступил генеральный директор компании «Волна» Михаил Русецкий. Данная фирма является одним из примеров успешного стартапа, развившегося благодаря личным качествам, опыту руководителя, — и финансовой поддержке акселератора «ФРИИ». Таким образом, Михаилу было что рассказать участникам, готовящимся покорить IT-рынок.



Отметим, что на сегодняшний день «Волна» выпускает два вида устройств — интернет-радиоприёмник, подключающийся к домашнему Wi-Fi, и позволяющий слушать с высоким качеством более 44000 радиостанций мира, а также развивающий гаджет для детей Coobic.ai.



История появления и развития этих гаджетов наглядно демонстрирует этапы, которые предстоят стартапу на пути к успеху. Поэтому рассмотрим её подробнее.



По словам г-на Русецкого, всё началось два года назад, когда у него появилась идея интернет-радиоприёмника WOLNA. В то время докладчик руководил подразделением, занимавшимся разработкой аппаратных модулей в одной из компаний, выпускавших беспилотники, — поэтому отлично понимал, как должна работать его новинка «изнутри». (Для стартапа крайне важно, чтобы автор идеи разбирался в тонкостях её технической реализации. Ведь в этом случае проект может корректироваться с учётом запросов рынка максимально быстро и эффективно. Хотя, по мере роста компании, создателю проекта неизбежно придётся делегировать R&D-функции другим специалистам — ред.)



Тщательно обдумав проект, Михаил разместил его на портале Boomstarter. По мнению докладчика, эта краудфандинговая платформа является отличным индикатором востребованности будущего продукта, — а ещё от первых заказчиков (и тех, кто отказался от покупки!) таким образом можно получить обратную связь.



Так, например, «в первой итерации» Михаилу удалось собрать деньги на 15 первых радиоприёмников стоимостью 5000 рублей каждый. При этом, после выполнения заказа, — что далось далеко не так просто, ведь прототип изготовить намного легче, чем качественную партию, — предприниматель связался с каждым пользователем, получившим устройства WOLNA, и собрал «возражения по продукту». Кому-то не очень понравился ретро-дизайн устройства, другие пользователи предлагали сделать приёмник стереофоническим, третьи — изменить материал корпуса и/или интерфейс экрана.



Обобщив эти мнения, Михаил Русецкий выпустил на Kickstarter вторую модель, собрав заказы уже на 60 новых радиоприёмников. И это, конечно, было самое начало.



«Новую идею нужно быстро развивать, чтобы конкуренты с большими инвестициями не перехватили инициативу, — отметил Михаил Русецкий. — Сделать это можно лишь, если вы сами имеете достаточное финансирование. Поэтому мы обратились к IT-акселератору «ФРИИ», а также получили деньги от частного инвестора. Это позволило организовать серийный выпуск устройств в Воронеже и вывести продажи радиоприёмников на мировой уровень».



По мнению докладчика, любая ИТ-компания, — а особенно стартап, которому для успеха нужно быть «на полкорпуса впереди», — должна постоянно работать над развитием бизнес-идеи. Так, например, при поиске рынков сбыта, «Волна» испробовала сразу несколько интернет-площадок для международной торговли. И лучше всех продажи приёмников пошли на портале eBay. Устройства начали пользоваться спросом в США, на Украине и даже в Сингапуре. Помимо России, заказы на приёмники WOLNA начали поступать из 20 стран мира.



При этом создатель компании начал задумываться о новом гаджете, который мог бы приносить постоянную прибыль, «по подписке». Так возникла идея «умного кубика» — развивающей игрушки для детей. Сегодня Coobic.ai — успешный проект, а в озвучке «умных карточек» принимают участие лучшие дикторы и звёздные ведущие. Например, Николай Дроздов.



А компания «Волна», тем временем, продолжает инвестировать в своё развитие — и генерировать новые идеи.



«Сегодня "Волна" тратит вдвое больше, чем зарабатывает, — отмечает Михаил Русецкий. — Но это инвестиции в будущее. Ведь, в отличие от обычных компаний, стартап создаёт новый сегмент рынка, привести на который потребителей бывает непросто. Тем не менее, мы уверены в успехе. Главное — в процессе работы постоянно учитывать отзывы пользователей, анализировать ситуацию на рынке — и делать правильные выводы».



Акселераторы поддержат ростовчан финансами — и советами



Конечно, помимо историй успеха, на конференции «Южный Demo Day» были представлены и реальные предложения от венчурных инвесторов. В частности, директор АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» Яна Куринова анонсировала открытие в Ростове единого центра поддержки малого бизнеса.



По словам руководителя, он появится в донской столице уже через 3 недели. В уютном здании по адресу: ул. Большая Садовая, 6 расположится центр поддержки, будут предоставляться бесплатные консультации для предпринимателей (бухгалтерские, юридические, налоговые), — а также проводиться различные тренинги и обучающие курсы.



Помимо того, здесь будет открыта третья в Ростове «Точка кипения» (и первая «в городском формате», после двух университетских).



Но самое главное — здесь стартапы смогут получить финансовую поддержку на выгодных условиях. В своём докладе Яна Куринова озвучила возможность получить беззалоговый кредит на сумму до 5 млн рублей на 7 месяцев по ставке 7% годовых (равной нынешней ключевой ставке ЦБ РФ) под эффективный IT-проект.



Также готовность поддерживать стартапы высказал представитель банка «Центр-Инвест», присутствовавший на встрече. На протяжении ряда лет этот банк активно поддерживает стартапы в различных сферах, — среди которых ИТ занимает особое место.



Разумеется, от заёмщика потребуется тщательно проработанный бизнес-план — и высокая степень ответственности за принятое решение. Поэтому перед подачей заявления на кредит стоит тщательно оценить все риски — и, возможно, «попробовать силы» с меньшей суммой online. С другой стороны, если проект действительно окажется прорывным и будет тщательно проработан с экономической точки зрения, почему бы не попробовать?..



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



По данным из Интернета, доля стартапов в ИКТ — всего 15%. Остальной рынок занимают сверхгиганты и совсем маленькие, зато устойчивые фирмы.



Таким образом, главная забота стартапера в том, чтобы превратить своё детище в новый сверхгигант — или выгодно продать его крупному бренду. Звучит привлекательно, особенно при нынеших возможностях, которые предоставляет государство.



Однако не стоит забывать о здоровье. Ведь если вы «сгорите на работе», то никакие рынки сбыта и деньги (даже под нулевой процент), уже не будут вам нужны.