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Свой стартап — это реально. Примеры из жизни.
Одним из драйверов развития ИТ-индустрии являются стартапы — молодые компании, создающие новые продукты в условиях высокой неопределённости (а в ряде случаев даже формирующие новые сегменты рынка). Однако одной лишь яркой IT-идеи, — и даже щедрого финансирования, — для успеха стартапа мало!.. Говоря языком математики, это необходимые, но не достаточные условия для трансформации в большую и перспективную ИТ-компанию. О том, какими ещё качествами должен обладать успешный стартап, — и на какую помощь ему стоит рассчитывать, — идёт речь на двухдневной конференции «Южный Demo Day» в Ростове.
Большой путь начинается с первого шага... в правильном направлении
В первый день мероприятия перед гостями конференции выступил генеральный директор компании «Волна» Михаил Русецкий. Данная фирма является одним из примеров успешного стартапа, развившегося благодаря личным качествам, опыту руководителя, — и финансовой поддержке акселератора «ФРИИ». Таким образом, Михаилу было что рассказать участникам, готовящимся покорить IT-рынок.
Отметим, что на сегодняшний день «Волна» выпускает два вида устройств — интернет-радиоприёмник, подключающийся к домашнему Wi-Fi, и позволяющий слушать с высоким качеством более 44000 радиостанций мира, а также развивающий гаджет для детей Coobic.ai.
История появления и развития этих гаджетов наглядно демонстрирует этапы, которые предстоят стартапу на пути к успеху. Поэтому рассмотрим её подробнее.
По словам г-на Русецкого, всё началось два года назад, когда у него появилась идея интернет-радиоприёмника WOLNA. В то время докладчик руководил подразделением, занимавшимся разработкой аппаратных модулей в одной из компаний, выпускавших беспилотники, — поэтому отлично понимал, как должна работать его новинка «изнутри». (Для стартапа крайне важно, чтобы автор идеи разбирался в тонкостях её технической реализации. Ведь в этом случае проект может корректироваться с учётом запросов рынка максимально быстро и эффективно. Хотя, по мере роста компании, создателю проекта неизбежно придётся делегировать R&D-функции другим специалистам — ред.)
Тщательно обдумав проект, Михаил разместил его на портале Boomstarter. По мнению докладчика, эта краудфандинговая платформа является отличным индикатором востребованности будущего продукта, — а ещё от первых заказчиков (и тех, кто отказался от покупки!) таким образом можно получить обратную связь.
Так, например, «в первой итерации» Михаилу удалось собрать деньги на 15 первых радиоприёмников стоимостью 5000 рублей каждый. При этом, после выполнения заказа, — что далось далеко не так просто, ведь прототип изготовить намного легче, чем качественную партию, — предприниматель связался с каждым пользователем, получившим устройства WOLNA, и собрал «возражения по продукту». Кому-то не очень понравился ретро-дизайн устройства, другие пользователи предлагали сделать приёмник стереофоническим, третьи — изменить материал корпуса и/или интерфейс экрана.
Обобщив эти мнения, Михаил Русецкий выпустил на Kickstarter вторую модель, собрав заказы уже на 60 новых радиоприёмников. И это, конечно, было самое начало.
«Новую идею нужно быстро развивать, чтобы конкуренты с большими инвестициями не перехватили инициативу, — отметил Михаил Русецкий. — Сделать это можно лишь, если вы сами имеете достаточное финансирование. Поэтому мы обратились к IT-акселератору «ФРИИ», а также получили деньги от частного инвестора. Это позволило организовать серийный выпуск устройств в Воронеже и вывести продажи радиоприёмников на мировой уровень».
По мнению докладчика, любая ИТ-компания, — а особенно стартап, которому для успеха нужно быть «на полкорпуса впереди», — должна постоянно работать над развитием бизнес-идеи. Так, например, при поиске рынков сбыта, «Волна» испробовала сразу несколько интернет-площадок для международной торговли. И лучше всех продажи приёмников пошли на портале eBay. Устройства начали пользоваться спросом в США, на Украине и даже в Сингапуре. Помимо России, заказы на приёмники WOLNA начали поступать из 20 стран мира.
При этом создатель компании начал задумываться о новом гаджете, который мог бы приносить постоянную прибыль, «по подписке». Так возникла идея «умного кубика» — развивающей игрушки для детей. Сегодня Coobic.ai — успешный проект, а в озвучке «умных карточек» принимают участие лучшие дикторы и звёздные ведущие. Например, Николай Дроздов.
А компания «Волна», тем временем, продолжает инвестировать в своё развитие — и генерировать новые идеи.
«Сегодня "Волна" тратит вдвое больше, чем зарабатывает, — отмечает Михаил Русецкий. — Но это инвестиции в будущее. Ведь, в отличие от обычных компаний, стартап создаёт новый сегмент рынка, привести на который потребителей бывает непросто. Тем не менее, мы уверены в успехе. Главное — в процессе работы постоянно учитывать отзывы пользователей, анализировать ситуацию на рынке — и делать правильные выводы».
Акселераторы поддержат ростовчан финансами — и советами
Конечно, помимо историй успеха, на конференции «Южный Demo Day» были представлены и реальные предложения от венчурных инвесторов. В частности, директор АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» Яна Куринова анонсировала открытие в Ростове единого центра поддержки малого бизнеса.
По словам руководителя, он появится в донской столице уже через 3 недели. В уютном здании по адресу: ул. Большая Садовая, 6 расположится центр поддержки, будут предоставляться бесплатные консультации для предпринимателей (бухгалтерские, юридические, налоговые), — а также проводиться различные тренинги и обучающие курсы.
Помимо того, здесь будет открыта третья в Ростове «Точка кипения» (и первая «в городском формате», после двух университетских).
Но самое главное — здесь стартапы смогут получить финансовую поддержку на выгодных условиях. В своём докладе Яна Куринова озвучила возможность получить беззалоговый кредит на сумму до 5 млн рублей на 7 месяцев по ставке 7% годовых (равной нынешней ключевой ставке ЦБ РФ) под эффективный IT-проект.
Также готовность поддерживать стартапы высказал представитель банка «Центр-Инвест», присутствовавший на встрече. На протяжении ряда лет этот банк активно поддерживает стартапы в различных сферах, — среди которых ИТ занимает особое место.
Разумеется, от заёмщика потребуется тщательно проработанный бизнес-план — и высокая степень ответственности за принятое решение. Поэтому перед подачей заявления на кредит стоит тщательно оценить все риски — и, возможно, «попробовать силы» с меньшей суммой online. С другой стороны, если проект действительно окажется прорывным и будет тщательно проработан с экономической точки зрения, почему бы не попробовать?..
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
По данным из Интернета, доля стартапов в ИКТ — всего 15%. Остальной рынок занимают сверхгиганты и совсем маленькие, зато устойчивые фирмы.
Таким образом, главная забота стартапера в том, чтобы превратить своё детище в новый сверхгигант — или выгодно продать его крупному бренду. Звучит привлекательно, особенно при нынеших возможностях, которые предоставляет государство.
Однако не стоит забывать о здоровье. Ведь если вы «сгорите на работе», то никакие рынки сбыта и деньги (даже под нулевой процент), уже не будут вам нужны.
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Кружки робототехники и фестивали
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Одним из ярких событий сентября стал юбилейный молодёжный форум «Ростов.X»,
состоявшийся на берегу Азовского моря, в Неклиновском районе Ростовской области. В этом году в мероприятии приняли участие более 1500 талантливых молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, — для которых традиционный цифровой партнёр форума, компания «Ростелеком
», подготовила особый сюрприз. Помимо бесплатного Wi-Fi и фирменной lounge-зоны с элементами дополненной реальности, участников форума «Ростов.X» ждала встреча с директором Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергеем Мордасовым.
Топ-менеджер рассказал участникам форума о лидерстве в эпоху цифровых технологий, — а также поделился опытом победы в конкурсе «Лидеры России» и покорения Эльбруса.
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Быть хорошим программистом нелегко — ведь это требует постоянного совершенствования навыков и освоения новых инструментов. Стремительно меняющиеся версии операционных систем, новые гаджеты и языки программирования — плюс растущие требования пользователей и заказчиков. Порой это напоминает бег по эскалатору, едущему в противоположном направлении. И останавливаться здесь, конечно же, нельзя! К счастью у ростовских девелоперов есть отличная возможность оставаться в курсе мировых ИТ-трендов, благодаря мероприятиям ростовской GDG
. Очередное из них — фестиваль разработчиков SOUTH DevFest 2019,
— состоится уже 12 октября на стадионе «Ростов-Арена». Причём среди его докладчиков уже сейчас заявлены программисты ведущих компаний — Booking.com, «Одноклассники», Lamoda и Auto.ru.
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Сегодня в это трудно поверить, но на заре своей истории Twitter, Instagram, Groupon, GitHub и десятки других ИТ-гигантов остро нуждались в деньгах на развитие. Всё, что было на тот момент у создателей этих проектов — оригинальная идея и желание воплотить её в жизнь. А ещё им повезло встретить инвесторов, оценивших потенциал будущих трендсеттеров. Впрочем, повезло здесь всем — венчурные компании многократно окупили свои вложения, разработчики стали богатыми и знаменитыми, а миллиарды пользователей по всему миру получили полезные ИТ-сервисы. Без сомнения, столь же перспективные идеи, нуждающиеся в финансовой поддержке, появляются и сейчас. Более того, региональные стартапы в области Big Data, дополненной реальности, киберспорта, машинного обучения, EduTech и ритейла могут заявить о себе
на встрече «Южный Demo Day
» в Ростове. Она состоится уже на следующей неделе, с 25 по 26 сентября, и будет бесплатной как для стартапов, так и для венчурных инвесторов. Регистрация и тех и других пока ещё доступна на сайте проекта.
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Достижения IT не перестают удивлять. Так, например, беспилотный робот-комбайн Фёдор уже бороздит поля Ростовской области, — а медицинские работники и преподаватели рассматривают искусственный интеллект как своего коллегу. Конечно, до AI-будущего, показанного в фильме National Geographic
, нам пока далеко, — однако достижения донских учёных также стремительно приближают наступление эпохи нейросетей и нанотехнологий. Чтобы убедиться в этом достаточно посетить X Фестиваль науки юга России,
организуемый ЮФУ на площадке стадиона «Ростов-Арена». Уже на ближайших выходных (21-22 сентября) вы сможете из первых уст услышать о футуристических новинках, ставших реальностью, — а некоторые из них даже увидеть на стендах. При этом вход на мероприятие будет бесплатным для всех желающих — потребуется лишь предварительная онлайн-регистрация!
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Ещё информация !!! Кружки робототехники и фестивали
Компания «Ростелеком
» стала официальным партнёром всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В рамках партнёрского соглашения компания сформирует задания для участников финала по разработке инновационных цифровых решений для рынка услуг высокоскоростного доступа в Интернет и платного телевидения. Финал конкурса пройдёт с 27 по 29 сентября в Казани в формате 48-часового хакатона. Ожидается, что он станет самым масштабным хакатоном Европы — в нём примут участие около 3000 человек. В состав жюри финала войдёт директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком», победитель федерального конкурса «Лидеры России» Сергей Мордасов.
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