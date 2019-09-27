Абитуриенты ЮФУ получат пропуск в ВУЗ — и ЕГЭ-бонусы!

Залогом качественного обучения в ВУЗе являются личная заинтересованность студента — и его багаж знаний, сформировавшийся в школьные годы. Поэтому высшие учебные заведения стремятся привлечь абитуриентов в свои стены задолго до получения ими аттестатов. Тематические кружки и олимпиады, — а также занятия по подготовке к ЕГЭ, — стали обязательной частью профориентационных программ каждого ВУЗа. Но Южный федеральный университет решил пойти ещё дальше и запустил проект «Кандидат в студенты». Благодаря ему, как сообщается, школьники могут полномасштабно погрузиться в студенческую жизнь: участвовать в научных экспериментах вместе с учёными ЮФУ, пользоваться библиотекой университета, — а также принимать участие в спортивных и культурных мероприятиях ВУЗа. Кроме того, участники проекта смогут пройти подготовку по программам ЕГЭ и рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в ЮФУ.

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Стать участником проекта «Кандидат в студенты» может любой школьник или студент колледжа, прошедший онлайн-регистрацию. При этом география проживания абитуриентов не ограничивается, — хотя наибольший эффект, очевидно, получат юные жители Ростова и городов-спутников, которые смогут регулярно посещать университет.



«Преимуществом данного предложения является возможность "увидеть изнутри" все факультеты ЮФУ и сравнить их между собой, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Так, например, участвуя в научных исследованиях учёных ВУЗа, абитуриент может понять, близка ли ему эта тематика или лучше поискать что-то другое.



Причём поиск не стоит прекращать даже если какая-то из кафедр кажется особенно привлекательной. Не исключено, что на другой вы найдёте ещё более близкую вам тематику. А может даже отправитесь на другой факультет в поисках "своего" направления».



Кстати, подобная возможность позволит школьникам более осознанно выбрать предметы для сдачи ЕГЭ, — с тем, чтобы этот выбор не ограничивал их при поступлении на понравившееся направление. После чего они могут рассчитывать на помощь в подготовке к единому госэкзамену со стороны лучших преподавателей ЮФУ.



Когда же экзамены окажутся позади, участники проекта «Кандидат в студенты» получат дополнительные баллы при поступлении в ЮФУ (этот бонус другие ВУЗы обычно предоставляют лишь за победы в олимпиадах и другие значимые достижения в школьные годы).



Получить дополнительную информацию о проекте «Кандидат в студенты» вы можете на его официальной странице, а также по телефону (863) 218-40-00.