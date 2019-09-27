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Абитуриенты ЮФУ получат пропуск в ВУЗ — и ЕГЭ-бонусы!
Залогом качественного обучения в ВУЗе являются личная заинтересованность студента — и его багаж знаний, сформировавшийся в школьные годы. Поэтому высшие учебные заведения стремятся привлечь абитуриентов в свои стены задолго до получения ими аттестатов. Тематические кружки и олимпиады, — а также занятия по подготовке к ЕГЭ, — стали обязательной частью профориентационных программ каждого ВУЗа. Но Южный федеральный университет решил пойти ещё дальше и запустил проект «Кандидат в студенты». Благодаря ему, как сообщается, школьники могут полномасштабно погрузиться в студенческую жизнь: участвовать в научных экспериментах вместе с учёными ЮФУ, пользоваться библиотекой университета, — а также принимать участие в спортивных и культурных мероприятиях ВУЗа. Кроме того, участники проекта смогут пройти подготовку по программам ЕГЭ и рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в ЮФУ.
Стать участником проекта «Кандидат в студенты» может любой школьник или студент колледжа, прошедший онлайн-регистрацию. При этом география проживания абитуриентов не ограничивается, — хотя наибольший эффект, очевидно, получат юные жители Ростова и городов-спутников, которые смогут регулярно посещать университет.
«Преимуществом данного предложения является возможность "увидеть изнутри" все факультеты ЮФУ и сравнить их между собой, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Так, например, участвуя в научных исследованиях учёных ВУЗа, абитуриент может понять, близка ли ему эта тематика или лучше поискать что-то другое.
Причём поиск не стоит прекращать даже если какая-то из кафедр кажется особенно привлекательной. Не исключено, что на другой вы найдёте ещё более близкую вам тематику. А может даже отправитесь на другой факультет в поисках "своего" направления».
Кстати, подобная возможность позволит школьникам более осознанно выбрать предметы для сдачи ЕГЭ, — с тем, чтобы этот выбор не ограничивал их при поступлении на понравившееся направление. После чего они могут рассчитывать на помощь в подготовке к единому госэкзамену со стороны лучших преподавателей ЮФУ.
Когда же экзамены окажутся позади, участники проекта «Кандидат в студенты» получат дополнительные баллы при поступлении в ЮФУ (этот бонус другие ВУЗы обычно предоставляют лишь за победы в олимпиадах и другие значимые достижения в школьные годы).
Получить дополнительную информацию о проекте «Кандидат в студенты» вы можете на его официальной странице, а также по телефону (863) 218-40-00.
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
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ЮФУ (ИРТСУ), ДГТУ, МТУСИ, РКСИ
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Лишь на первый взгляд может показаться, что информационные технологии — удел современных компаний. На практике же старожилы порой готовы дать фору «новичкам», обладая уникальными компетенциями, накопленными за столетия (без преувеличения!)
работы. Так, например, компания Siemens, — один из мировых ИТ-гигантов, — была основана в 1847 году, а известный разработчик игровых консолей Nintendo — в 1889 году. Аналогичная ситуация и в образовании, где эталонами качества считаются учебные заведения, появившиеся не только в XIX
, но даже в XVIII
веке. Если же говорить о Ростове, то здесь одним из старейших учебных заведений является РКРИПТ
, созданный в 1900 году. И теперь, спустя 119 лет, готовящий студентов по пяти востребованным ИТ-специальностям, подробнее узнать о которых можно на ближайшем Дне открытых дверей,
20 октября.
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Уже сейчас умение программировать востребовано в любой области, — от медицины до геологии, — а в скором будущем оно станет элементом базовой грамотности, как умение читать или писать*. Поэтому нет ничего удивительного, что стать опытным программистом можно уже в девятом классе, если ваши наставники — педагоги «Яндекс.Лицея
». В нынешнем году этот образовательный проект вновь набирает юных ростовчан, желающих научиться программировать на Python, — и предлагает школьникам за два года повысить свой уровень с нулевого до необходимого для начала карьеры программиста.
Всё, что для этого нужно — подать заявление онлайн до 11 сентября и продемонстрировать готовность учиться на собеседовании.
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«Болезнь входит пудами, а выходит золотниками».
В переводе на современный язык это означает, что хорошее самочувствие гораздо проще сохранить, чем вернуть обратно. Однако «пока гром не грянет...» Поэтому в Ростове решили перейти от пугающих плакатов на стенах поликлиник к более современным методам. В нашем регионе появились инновационные формы донесения информации! Первой к проекту «Здравографика» присоединилась Ростовская областная клиническая больница
, где интерактивный стенд с AR-функциями
выразительно покажет, как меняется организм под воздействием вредных факторов — и как можно противодействовать этим изменениям.
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Компания «Ростелеком
» сформировала команду «цифровых амбассадоров» из числа ключевых сотрудников-экспертов, разработала программу обучения для учебных заведений и намерена подписать соглашения с ключевыми ВУЗами и профильными колледжами области. Цель проекта — помочь учащимся и начинающим работникам ИКТ-отрасли расширить цифровые компетенции.
«Ростелеком» как один из ведущих игроков на российском рынке цифровых услуг и решений ставит своей целью подготовку востребованных кадров.
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Ещё информация !!! ЮФУ (ИРТСУ), ДГТУ, МТУСИ, РКСИ
В Ростовской области стартовал ежегодный конкурс IT-проектов,
объявленный Министерством ИТ и связи. Принять участие в состязании, — и побороться за главный приз в размере 100000 рублей, — может любой региональный веб-сайт, мобильное приложение или информационная система (кроме победителей прошлых лет).
При этом, в 2019 году приоритетной тематикой конкурса стали цифровые образовательные проекты, которые могут получить дополнительные баллы по критерию «Актуальность и востребованность».
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