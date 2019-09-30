«Дрон на поводке»: Росавиация возьмёт беспилотники на контроль

27 сентября в России вступили в силу новые правила учёта беспилотных гражданских воздушных судов. В соответствии с ними любой дрон с максимальной взлётной массой от 0,25 до 30 килограммов должен быть зарегистрирован в Росавиации. На данную процедуру владельцам беспилотников отводится 10 дней с момента покупки или ввоза квадрокоптера на территорию страны. При этом единственным на текущий момент каналом отправки заявлений в Росавиацию является Почта России, — а использование незарегистрированного БПЛА грозит владельцу штрафом до 50000 рублей. Каким образом соблюсти новые требования — и избежать проблем с законом, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

«Беспилотник — это не игрушка!..»



Обязательная регистрация беспилотников стала результатом их массовой доступности. Сегодня в Интернете и обычных магазинах доступны сотни моделей квадрокоптеров на любой вкус и кошелёк. При этом для управления дроном не требуется иметь «права», по аналогии с мотоциклами и автомобилями.



В результате квадрокоптеры могут управляться детьми, неопытными пользователями, — или, например, подшофе. Так что полукилограммовый беспилотник, зависший над головами прохожих или на трассе, может натворить больших бед.



Помимо этого, дроны всё чаще используются для различных правонарушений — от вторжения в частную жизнь до создания помех авиационному транспорту.



И, хотя подобные случаи можно эффективно пресекать, отсутствие регистрации БПЛА затрудняет дальнейший поиск злоумышленников.



Впрочем, в ближайшее время эта проблема будет решена, поскольку за каждым беспилотником должен быть зарегистрирован его хозяин.



Причём, по новым правилам, в Росавиацию необходимо сообщать не только о покупке беспилотника, но и о смене его владельца (при дарении или продаже), — а также в случае кражи аппарата. Иначе ответственность за последующие возможные инциденты с БПЛА будет нести зарегистрированный владелец.



Как зарегистрировать беспилотник? Заказным письмом!



Каким же образом зарегистрировать беспилотник?.. В перспективе это можно будет сделать, не выходя из дома, — через портал госуслуг или специальный раздел на сайте Росавиации. Однако эти функции будут реализованы позднее — и точные сроки их появления не сообщаются.



Пока же заявление по установленной форме и фотографию регистрируемого дрона нужно отправить Почтой России по адресу: Ленинградский проспект, д. 37, корп. 2, Москва, 125993 — с пометкой «учёт БВС».



Понятно, что документы лучше отправлять заказным письмом. Это позволит, во-первых, получить кассовый чек с РПО (трек-номером регистрируемого почтового отправления), во-вторых, отслеживать на сайте pochta.ru доставку по этому номеру.



И только когда письмо будет получено адресатом, а затем придёт подтверждение регистрации дрона, можно эксплуатировать беспилотник. Данное подтверждение Росавиация может отправить не только ответным письмом, но и сообщением на электронный адрес (подробнее здесь)».



Отметим, что владельцам ранее купленных беспилотников новые правила предписывают зарегистрироваться в течение месяца. При этом собственники нескольких БПЛА могут подать одно заявление с перечнем всех дронов (и приложением фото).



По оценкам экспертов, сегодня в России под необходимость учёта попадает порядка полумиллиона беспилотников. Что, вероятно, на первом этапе обеспечит довольно высокую загрузку, как почтовой службы, так и сотрудников Росавиации, обрабатывающих заявления.



(Регистраторы справятся, ведь вряд ли владельцы мультикоптеров бросятся одномоментно выполнять предписание. Пока не начнутся штрафы, своевременно отреагируют лишь самые сознательные. — БЗ)



Регистрация квадрокоптеров: порядка станет больше



Разумеется, обязательная регистрация дронов не гарантирует полное отсутствие связанных с ними инцидентов. Однако возможность быстро идентифицировать оператора беспилотника, — и привлечь его к ответственности за нарушения, — будет дисциплинировать граждан.



Тем не менее, одной лишь регистрации, очевидно мало. И следующим шагом должна стать разработка «правил воздушного движения» для беспилотников, — запрещающих полёты над головами прохожих, чужими домовладениями, использование дронов на массовых мероприятиях и так далее.



Работа по составлению этих правил в России уже ведётся — и многочисленные инциденты по всему миру подтверждают её своевременность.