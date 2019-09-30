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«Ростелеком» обеспечил цифровой связью Гран-при Формулы 1 в Сочи
По информации пресс-службы, «Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами связи российский этап чемпионата мира Формулы 1 – FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019, который проходит в эти дни в Олимпийском парке Сочи.
На весь период проведения гонок национальный оператор связи предоставил доступ в Интернет и услуги телефонии организаторам, командам участников, а также специальные каналы связи для обеспечения безопасности на территории Сочи Автодрома. Международным теле- и радиовещателям «Ростелеком» выделил каналы передачи данных, чтобы организовать онлайн-трансляцию мероприятия и дать возможность болельщикам Формулы 1 во всем мире следить за соревнованиями в режиме реального времени.
«”Ростелеком” поддерживает проведение российского этапа всемирно известной автогонки с момента её первого старта в 2014 году. Специалисты нашей компании имеют большой опыт организации телеком-сопровождения крупных мероприятий международного уровня, проходящих в Сочи: Российского инвестиционного форума, заседания конвенции СИТЕС, фармацевтической конференции «Такеда», музыкального фестиваля «Новая волна», различных форумов и саммитов. В этом году на Формуле 1, помимо услуг, предоставляемых по проводным каналам, мы также задействовали возможности мобильной связи и предоставили около 100 сим-карт участникам команд и представителям теле- и радиокомпаний», — отметил Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».
Формула 1 — самое престижное событие в мире автоспорта. Соревнования проходили на Сочи Автодроме, где собрались 20 лучших гонщиков мира. Россию представлял Даниил Квят, выступающий в составе команды «Торо Россо». По гоночной трассе пилоты проехали 53 круга, общая протяженность дистанции составила более 300 км, при этом максимальная скорость болидов достигала 320 км/ч.
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4G в Ростове
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За последние годы абоненты цифрового эфирного телевидения привыкли к регулярным профилактикам оборудования
, из-за которых периодически отключают один или чаще оба мультиплекса. Зато это бесплатное телевидение! Однако тенденцию «ухода на профилактику» в Ростовской области начинают применять и сотовые операторы. По данным регионального правительства, до конца сентября модернизацию оборудования проводит компания «МегаФон
» — из-за чего ожидаются перебои с сотовой связью в 58 населённых пунктах
продолжительностью от 4 часов до целых суток.
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Основой современной цивилизации является радио!* Это изобретение Александра Попова сегодня применяется повсеместно — от управления космическими аппаратами до домашних сетей и «Интернета вещей». А ещё радиосвязь за время своего существования спасла бесчисленное количество человеческих жизней. Начиная с экипажа броненосца «Генерал-адмирал Апраксин» и рыбаков, унесённых льдиной в море в 1900 году, до наших современников, которые смогли вызвать помощь по мобильному телефону (а спасатели с рациями её своевременно оказали). Причём первая гражданская радиостанция в России появилась именно на Дону — на плавучем маяке в устье реки, — а первую радиограмму с неё отправил лично Александр Попов, 27 августа 1901 года.
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«Ростелеком
» выступил цифровым партнёром фестиваля «Зонтичное утро», который приурочен ко дню рождения знаменитой Фаины Раневской,
27 августа 1896 года. Компания организовала импровизированный кинотеатр под открытым небом на родной улице актрисы. С утра до вечера здесь показывали программу «Великая и ужасная», собранную создателями фестиваля из биографических фильмов и комедий с участием легенды. Для зрителей на площадке работала услуга «Управляемый Wi-Fi» со скоростью 100 Мб/с, рассчитанная на 300 одновременных подключений.
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Важнейшим активом любого ИТ-предприятия, конечно, являются кадры. Причём, чем крупнее компания, тем активнее ей приходится искать специалистов, — в том числе на международном уровне. Примером такого конкурса является Huawei Honor Cup,
ежегодно организуемый мировым телеком-лидером. По сведениям TechnoDrive, принять участие могут студенты, аспиранты и молодые учёные, родившиеся не ранее 1991 года. А наградами для победителей станут денежные призы (по 10 тысяч долларов за «золото» в каждой номинации),
фирменные гаджеты Huawei — и приглашение на производственную практику в Китай. Кроме того, финалисты Huawei Honor Cup 2019 смогут пройти собеседование для возможного трудоустройства.
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Ещё информация !!! 4G в Ростове
Смартфоны — лёгкая добыча для преступников. Они маленькие, недешёвые, ликвидные, есть у каждого. Причём всё чаще речь идёт не о банальных уличных кражах, — хотя они тоже традиционно присутствуют в сводках полиции. Вместо этого злоумышленники охотятся за смартфонами, оставленными без присмотра в чужих квартирах, или оформляют их в кредит на чужое имя в салонах связи. А самые «решительные» представители [сильного пола] не ограничиваются пользовательским оборудованием и грабят вышки сотовой связи. Впрочем, какую бы стратегию не выбрали донские криминалы, результат предсказуем: рано или поздно их задерживают. Об этом мы расскажем в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова».
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