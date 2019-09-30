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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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30 сентября 2019, 4G в Ростове

«Ростелеком» обеспечил цифровой связью Гран-при Формулы 1 в Сочи

«Ростелеком» предоставил и мобильную связь на Гран-при Формулы 1 в СочиПо информации пресс-службы, «Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами связи российский этап чемпионата мира Формулы 1 – FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019, который проходит в эти дни в Олимпийском парке Сочи.

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На весь период проведения гонок национальный оператор связи предоставил доступ в Интернет и услуги телефонии организаторам, командам участников, а также специальные каналы связи для обеспечения безопасности на территории Сочи Автодрома. Международным теле- и радиовещателям «Ростелеком» выделил каналы передачи данных, чтобы организовать онлайн-трансляцию мероприятия и дать возможность болельщикам Формулы 1 во всем мире следить за соревнованиями в режиме реального времени.

«”Ростелеком” поддерживает проведение российского этапа всемирно известной автогонки с момента её первого старта в 2014 году. Специалисты нашей компании имеют большой опыт организации телеком-сопровождения крупных мероприятий международного уровня, проходящих в Сочи: Российского инвестиционного форума, заседания конвенции СИТЕС, фармацевтической конференции «Такеда», музыкального фестиваля «Новая волна», различных форумов и саммитов. В этом году на Формуле 1, помимо услуг, предоставляемых по проводным каналам, мы также задействовали возможности мобильной связи и предоставили около 100 сим-карт участникам команд и представителям теле- и радиокомпаний», — отметил Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

Формула 1 — самое престижное событие в мире автоспорта. Соревнования проходили на Сочи Автодроме, где собрались 20 лучших гонщиков мира. Россию представлял Даниил Квят, выступающий в составе команды «Торо Россо». По гоночной трассе пилоты проехали 53 круга, общая протяженность дистанции составила более 300 км, при этом максимальная скорость болидов достигала 320 км/ч.

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4G в Ростове

Ради качества: в Ростовской области отключат ТВ и сотовую связь


За последние годы абоненты цифрового эфирного телевидения привыкли к регулярным профилактикам оборудования, из-за которых периодически отключают один или чаще оба мультиплекса. Зато это бесплатное телевидение! Однако тенденцию «ухода на профилактику» в Ростовской области начинают применять и сотовые операторы. По данным регионального правительства, до конца сентября модернизацию оборудования проводит компания «МегаФон» — из-за чего ожидаются перебои с сотовой связью в 58 населённых пунктах продолжительностью от 4 часов до целых суток.
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Именно на Дону отметили 118-летие гражданской радиосвязи!


Основой современной цивилизации является радио!* Это изобретение Александра Попова сегодня применяется повсеместно — от управления космическими аппаратами до домашних сетей и «Интернета вещей». А ещё радиосвязь за время своего существования спасла бесчисленное количество человеческих жизней. Начиная с экипажа броненосца «Генерал-адмирал Апраксин» и рыбаков, унесённых льдиной в море в 1900 году, до наших современников, которые смогли вызвать помощь по мобильному телефону (а спасатели с рациями её своевременно оказали). Причём первая гражданская радиостанция в России появилась именно на Дону — на плавучем маяке в устье реки, — а первую радиограмму с неё отправил лично Александр Попов, 27 августа 1901 года.
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День рождения Фаины Раневской в Таганроге получился современным


«Ростелеком» выступил цифровым партнёром фестиваля «Зонтичное утро», который приурочен ко дню рождения знаменитой Фаины Раневской, 27 августа 1896 года. Компания организовала импровизированный кинотеатр под открытым небом на родной улице актрисы. С утра до вечера здесь показывали программу «Великая и ужасная», собранную создателями фестиваля из биографических фильмов и комедий с участием легенды. Для зрителей на площадке работала услуга «Управляемый Wi-Fi» со скоростью 100 Мб/с, рассчитанная на 300 одновременных подключений.
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«10000 долларов и практика в Китае»: Huawei ищет 5G-таланты


Важнейшим активом любого ИТ-предприятия, конечно, являются кадры. Причём, чем крупнее компания, тем активнее ей приходится искать специалистов, — в том числе на международном уровне. Примером такого конкурса является Huawei Honor Cup, ежегодно организуемый мировым телеком-лидером. По сведениям TechnoDrive, принять участие могут студенты, аспиранты и молодые учёные, родившиеся не ранее 1991 года. А наградами для победителей станут денежные призы (по 10 тысяч долларов за «золото» в каждой номинации), фирменные гаджеты Huawei — и приглашение на производственную практику в Китай. Кроме того, финалисты Huawei Honor Cup 2019 смогут пройти собеседование для возможного трудоустройства.
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Кредит в салоне сотовой связи как «невидимый бонус» (Ростов)


Смартфоны — лёгкая добыча для преступников. Они маленькие, недешёвые, ликвидные, есть у каждого. Причём всё чаще речь идёт не о банальных уличных кражах, — хотя они тоже традиционно присутствуют в сводках полиции. Вместо этого злоумышленники охотятся за смартфонами, оставленными без присмотра в чужих квартирах, или оформляют их в кредит на чужое имя в салонах связи. А самые «решительные» представители [сильного пола] не ограничиваются пользовательским оборудованием и грабят вышки сотовой связи. Впрочем, какую бы стратегию не выбрали донские криминалы, результат предсказуем: рано или поздно их задерживают. Об этом мы расскажем в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова».
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