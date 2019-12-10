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Новогоднее предложение ТТК для уютных зимних вечеров
Когда температура за окном стремится к нулю, — а солнце заходит ещё до окончания рабочего дня, — лучшим отдыхом, конечно, является вечер в кругу семьи. Но как сделать этот ежедневный досуг увлекательным, приятным и разнообразным? Свой ответ предлагает компания TTK, объединившая высокоскоростной семейный Интернет и «Интерактивное ТВ» в новом тарифе «Сегодня вечером». Причём для новых абонентов в течение года с момента подключения действует специальная цена — позволяющая наслаждаться 100-мегабитным доступом в Сеть и 115 телеканалами всего за 530 рублей в месяц. И это одновременно с бонусной программой, позволяющей копить дополнительные скидки за пользование услугами ТТК!
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Пакетный тариф «Сегодня вечером» от компании ТТК позволяет собрать набор необходимых услуг в режиме конструктора — и платить за него со скидкой. Более того, в течение первого года использования на выбранный комплект действует специальная сниженная цена. Так, например, доступ в Интернет на скорости до 100 Мбит/с и аренда Wi-Fi роутера обойдутся клиентам ТТК всего в 425 рублей в месяц (с 13-го месяца — 513 руб/мес).
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