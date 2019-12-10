Новогоднее предложение ТТК для уютных зимних вечеров

Когда температура за окном стремится к нулю, — а солнце заходит ещё до окончания рабочего дня, — лучшим отдыхом, конечно, является вечер в кругу семьи. Но как сделать этот ежедневный досуг увлекательным, приятным и разнообразным? Свой ответ предлагает компания TTK, объединившая высокоскоростной семейный Интернет и «Интерактивное ТВ» в новом тарифе «Сегодня вечером». Причём для новых абонентов в течение года с момента подключения действует специальная цена — позволяющая наслаждаться 100-мегабитным доступом в Сеть и 115 телеканалами всего за 530 рублей в месяц. И это одновременно с бонусной программой, позволяющей копить дополнительные скидки за пользование услугами ТТК!

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Пакетный тариф «Сегодня вечером» от компании ТТК позволяет собрать набор необходимых услуг в режиме конструктора — и платить за него со скидкой. Более того, в течение первого года использования на выбранный комплект действует специальная сниженная цена. Так, например, доступ в Интернет на скорости до 100 Мбит/с и аренда Wi-Fi роутера обойдутся клиентам ТТК всего в 425 рублей в месяц (с 13-го месяца — 513 руб/мес).



А при желании добавить в набор «Интерактивное телевидение» — с функциями «паузы», перемотки эфира и просмотра на нескольких мобильных устройствах — «доплата» окажется минимальной. В частности, 115 популярных телеканалов и 100-мегабитный «Домашний Интернет» (без Wi-Fi роутера) в первый год будут стоить 530 руб/мес (и далее — по 618 руб/мес).



Если же абонент «Транстелекома» выбирает тариф «Сегодня вечером» в максимальной комплектации — с расширенным ТВ-пакетом из 148 каналов, быстрым Интернетом и арендой Wi-Fi роутера, — ежемесячная абонплата по условиям акции составит всего 629 рублей (и 717 рублей с 13-го месяца пользования услугой).



Отметим также, что подписка на любой пакет каналов «Интерактивного ТВ» открывает абонентам TTK доступ к обширной коллекции фильмов в видеопрокате. Что особенно важно в период длинных новогодних каникул, — когда «вечерний» тариф «Транстелекома» будет уместен в любое время суток.



И наконец, ещё одно приятное дополнение! Несмотря на выгодные цены, для абонентов нового пакетного предложения также действует программа «ТТК Бонус», позволяющая получить дополнительные преимущества от пользования услугами оператора. При регистрации в данной программе через «Личный кабинет» абонент ТТК уже получает приветственные баллы, количество которых будет расти по мере использования услуг компании.



В частности, бонусы начисляются за подписку на «Интерактивное ТВ», внесённые платежи, поддержание положительного баланса счёта, подключение автоплатежа и так далее. А потратить их можно на оплату до 100% от суммы ежемесячного счёта TTK по курсу «1 балл = 1 рубль».