«Сбербанк» организует онлайн-медосмотры водителей в Ростове

«Ежедневно 42 минуты под землёй... я день за днём сложу в года» — поёт Валерий Сюткин в известном шлягере о поездках москвичей на работу. И эта проблема, несмотря на удалённость от столицы и отсутствие метро, также знакома ростовчанам. Более того, для представителей некоторых профессий ежедневная рутина на этом не заканчивается. Например, профессиональным водителям, прежде чем сесть за руль, необходимо пройти обязательный медосмотр, на который уходит до 10 минут, — плюс время на ожидание своей очереди. И так каждый день. К счастью, современные технологии позволяют эффективно решить данную проблему с пользой для водителей и их работодателей. Речь о дистанционных медосмотрах водителей, доступных круглосуточно с гарантированным качеством и достоверностью результатов. Одной из первых компаний, приступивших к внедрению такой системы в Ростове, стала «МРСК Юга» («Россети Юг»), — выбравшая в качестве платформы онлайн-сервис DocDoc из экосистемы «Сбербанка».

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По официальной информации, платформа DocDoc обеспечит обязательное медицинское освидетельствование более 2500 водителей компании «Россети Юг». При этом время ежедневного медосмотра сократится с нынешних 7-10 минут до 1,5-2 минут, — а пройти обследование можно будет в любое время суток. Дополнительно система DocDoc обеспечит документирование результатов медосмотра, — «и полностью исключит человеческий фактор» при принятии решения о допуске водителя к рейсу.



Соглашение о развёртывании системы онлайн-медосмотров, — включая приобретение необходимого оборудования, — было заключено между представителями ПАО «МРСК Юга» («Россети Юг»), платформы DocDoc и «Сбербанка». Торжественное подписание документа состоялось на международном форуме «Электрические сети» в Москве.



«Сервис DocDoc имеет успешный и бесспорный опыт в реализации медицинских проектов, — отметил Борис Эбзеев, генеральный директор компании «Россети Юг». — Цифровизация электросетевого комплекса, которой мы сегодня активно занимаемся, требует применения новых технологий и в области безопасности, здоровья и медицинского обеспечения наших работников. Уверен, что сотрудничество в этом направлении с одной из лучших компаний, работающих на пересечении медицины и интернет-технологий, будет взаимовыгодным и эффективным».



Отметим, что дистанционный медосмотр водителей тестируется и другими крупными компаниями. Например, «Яндекс.Такси» уже запустила сеть автоматизированных терминалов медицинского освидетельствования в Москве и Калуге. Здесь водители проходят обязательный контроль давления, пульса, — а также проверку на алкотестере и удалённый осмотр врачом. Предполагается, что в будущем агрегатор начнёт проверять таким образом всех водителей, прежде чем предоставить им доступ к заказам через сервис (и это очень правильный шаг! — ред.) При этом пока не сообщается, какую именно медицинскую онлайн-платформу использует «Яндекс.Такси». Вполне вероятно, что речь идёт о собственной разработке «Яндекса», имеющего для этого все необходимые ресурсы.



Что же касается проекта, реализуемого «Сбербанком» для «МРСК Юга», то его результаты мы, скорее всего, увидим уже в наступающем году. Причём стороны не планируют останавливаться на онлайн-медосмотрах водителей. В официальном релизе данный проект называется лишь первым шагом масштабного сотрудничества. Ведь в экосистеме «Сбербанка» присутствуют почти все ключевые инновации, — включая анализ big data, биометрию, компьютерное зрение, облачные сервисы, искусственный интеллект и ИТ-аутсорсинг. Потребность в которых всё чаще возникает и у «неайтишных» компаний.