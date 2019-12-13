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Ранние каникулы? Цифровое ТВ в Ростове — снова на профилактике
В донской столице продолжаются масштабные технические работы на ретрансляторах первого и второго мультиплексов цифрового ТВ. По данным РТРС, перерывы в вещании телеканалов для Ростова-на-Дону будут наблюдаться до следующего вторника (с 9:30 до 17:00). При этом ожидается, что за период 2-17 декабря сигнал будет отсутствовать не более 5 рабочих дней. Также на следующей неделе профилактика коснётся ещё нескольких ретрансляторов Ростовской области. В частности, 17 декабря без цифрового эфирного телевидения останутся Большая Мартыновка и Сальск. А 18 и 20 декабря технические работы ожидаются в Белой Калитве.
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Периодические отключения цифровых мультиплексов из-за профилактики стали привычными для жителей Ростовской области — и других регионов страны. Одной из причин, по мнению экспертов, является отсутствие резервирования оборудования. Из-за чего нет возможности на время технических работ переключиться на дублирующий вещательный тракт.
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