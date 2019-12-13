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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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13 декабря 2019, Цифровое телевидение в Ростовской области

Ранние каникулы? Цифровое ТВ в Ростове — снова на профилактике

Бесплатное цифровое телевидение в Ростове уйдёт на профилактикуВ донской столице продолжаются масштабные технические работы на ретрансляторах первого и второго мультиплексов цифрового ТВ. По данным РТРС, перерывы в вещании телеканалов для Ростова-на-Дону будут наблюдаться до следующего вторника (с 9:30 до 17:00). При этом ожидается, что за период 2-17 декабря сигнал будет отсутствовать не более 5 рабочих дней. Также на следующей неделе профилактика коснётся ещё нескольких ретрансляторов Ростовской области. В частности, 17 декабря без цифрового эфирного телевидения останутся Большая Мартыновка и Сальск. А 18 и 20 декабря технические работы ожидаются в Белой Калитве.

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Периодические отключения цифровых мультиплексов из-за профилактики стали привычными для жителей Ростовской области — и других регионов страны. Одной из причин, по мнению экспертов, является отсутствие резервирования оборудования. Из-за чего нет возможности на время технических работ переключиться на дублирующий вещательный тракт.

«Цифровое эфирное ТВ является бесплатным для всех зрителей, поэтому отсутствие резервирования на ретрансляторах вполне объяснимо. Современное вещательное оборудование, используемое в сети РТРС, достаточно дорогое и его дублирование в масштабах всей страны потребует значительных инвестиций, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Кроме того, некоторые элементы вещательных трактов в любом случае требуют отключения при профилактике. Поэтому даже спутниковые и кабельные операторы иногда прерывают вещание, — хотя и намного реже, чем РТРС».

Минимизировать неудобства призван график плановых отключений цифрового ТВ, который известен заранее. При этом технические работы проводятся в дневное время по рабочим дням, — так что традиционному вечернему отдыху у телеэкранов (а также по праздникам и выходным) ничего не угрожает.

Более того, каналы первого и второго мультиплексов всегда можно смотреть на экране смартфона, — установив ТВ-приложение своего сотового оператора. Для большинства современных тарифов с включёнными пакетами услуг такой просмотр является бесплатным. И, хотя большой экран домашнего телевизора гораздо комфортнее, в качестве запасного варианта мобильное ТВ вполне сгодится — особенно, когда нужно не пропустить очередную серию любимого сериала или узнать свежие новости.

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Цифровое телевидение в Ростовской области

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