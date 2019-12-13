5G решит проблему «последней мили» раз и навсегда. И это только начало!

ПАО «Ростелеком», «МегаФон», «ВымпелКом» и «МТС» подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в России. Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, — включая возможность создания совместного предприятия (СП) с равными акционерными долями каждого оператора.

В случае создания СП будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России. А также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G. При этом совместное предприятие не будет являться телеком-оператором.



Деятельность СП будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Четыре оператора смогут совместно на равных условиях использовать выделенный СП радиочастотный спектр.



Реализация положений соглашения о намерениях, а также создание СП потребуют согласования сторонами юридически обязывающих документов, а также получения корпоративных и регуляторных одобрений.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Иногда можно услышать мнение, что 5G — лишь маркетинговый приём, что в данной технологии нет реальной необходимости. Но данный пресс-релиз как раз и говорит о том, что даже давние конкуренты объединяют усилия, чтобы всеми силами помочь внедрению проекта.



Если же переходить на глобальный масштаб, то 5G призвана решить «проблему последней мили» раз и навсегда. Более того, 5G предоставит беспроводной доступ к любым объектам, включая быстро движущиеся автомобили. Другое дело, что плотность сот должна быть выше, примерно в 400 раз, чем требуется сейчас для базовых станций 4G.



Но в этом нет непреодолимых препятствий. Наука и инженеры умеют творить чудеса. Связисты «пробрасывали» телевидение по космосу через всю нашу огромную страну; их коллеги прокладывали кабели под водой между материками; а сотовая связь сейчас работает даже в Африке, где намного труднее найти розетку, чем поймать сигнал!



Лично я жажду внедрения 5G на транспорте — и в ЖКХ. Хочется своими глазами увидеть умные дороги будущего с беспилотными авто (и мегаполисы с чистым воздухом). А также города, полностью закрытые сетью датчиков, переводящие проблемы контроля и эффективности исключительно в плоскость ИКТ.