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5G решит проблему «последней мили» раз и навсегда. И это только начало!
ПАО «Ростелеком», «МегаФон», «ВымпелКом» и «МТС» подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в России. Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, — включая возможность создания совместного предприятия (СП) с равными акционерными долями каждого оператора.
В случае создания СП будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России. А также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G. При этом совместное предприятие не будет являться телеком-оператором.
Деятельность СП будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Четыре оператора смогут совместно на равных условиях использовать выделенный СП радиочастотный спектр.
Реализация положений соглашения о намерениях, а также создание СП потребуют согласования сторонами юридически обязывающих документов, а также получения корпоративных и регуляторных одобрений.
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Иногда можно услышать мнение, что 5G — лишь маркетинговый приём, что в данной технологии нет реальной необходимости. Но данный пресс-релиз как раз и говорит о том, что даже давние конкуренты объединяют усилия, чтобы всеми силами помочь внедрению проекта.
Если же переходить на глобальный масштаб, то 5G призвана решить «проблему последней мили» раз и навсегда. Более того, 5G предоставит беспроводной доступ к любым объектам, включая быстро движущиеся автомобили. Другое дело, что плотность сот должна быть выше, примерно в 400 раз, чем требуется сейчас для базовых станций 4G.
Но в этом нет непреодолимых препятствий. Наука и инженеры умеют творить чудеса. Связисты «пробрасывали» телевидение по космосу через всю нашу огромную страну; их коллеги прокладывали кабели под водой между материками; а сотовая связь сейчас работает даже в Африке, где намного труднее найти розетку, чем поймать сигнал!
Лично я жажду внедрения 5G на транспорте — и в ЖКХ. Хочется своими глазами увидеть умные дороги будущего с беспилотными авто (и мегаполисы с чистым воздухом). А также города, полностью закрытые сетью датчиков, переводящие проблемы контроля и эффективности исключительно в плоскость ИКТ.
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4G в Ростове
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На этой неделе компания «Ростелеком
» анонсировала приобретение оставшихся 55% долей в ООО «Т2 РТК Холдинг
», работающим под брендом «Tele2 Россия». В результате сделки «Ростелеком» получит полный контроль над самым динамично развивающимся сотовым оператором страны с абонентской базой более 44 млн пользователей. Но главным итогом консолидации станет создание в России крупнейшего интегрированного провайдера цифровых сервисов.
Он объединит преимущества фиксированной связи «Ростелекома» и беспроводных технологий Tele2, — а также позволит в кратчайшие сроки внедрить передовые 5G-решения.
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«Ростелеком
», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, запустил обновлённую линейку корпоративных тарифов мобильной связи «Вызов».
Новые тарифные планы с постоплатной системой отличаются гигабайтами мобильного Интернета, безлимитным трафиком в мессенджерах и соцсетях, — а также обширным набором дополнительных сервисов.
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Мобильный доступ в Интернет становится основным сервисом сотовых сетей, отодвигая на второй план традиционные звонки и SMS. При этом одними лишь мессенджерами
и соцсетями дело не ограничивается — на «среднестатистическом» смартфоне пользователя онлайн-доступом пользуются банковские и платёжные приложения, клиенты электронной почты (включая основной e-mail, на который можно восстановить все пароли),
а также сервисы для быстрого доступа к облачным хранилищам и другой софт. Всё это, безусловно, удобно, если бы ни одно «но» — эксперты по ИТ-безопасности продолжают находить уязвимости в LTE-стандарте,
позволяющие злоумышленникам перехватывать личные данные абонентов, негласно отслеживать их местоположение и даже удалённо вызывать сбои в работе устройств. Понятно, что антивирус в таких случаях не поможет.
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Общение по смартфону стремительно смещается от «классической» связи в сторону мессенджеров. Аналитики Ernst & Young
ещё в прошлом году отметили, что 39% россиян предпочитают мессенджеры обычной телефонии — и данный тренд укрепляется. К безусловным преимуществам нового формата общения относятся отсутствие платы «за межгород»,
возможность узнать статус собеседника до звонка (не занят ли он — и как давно был онлайн)
, — а также масса дополнительных возможностей.
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Ещё информация !!! 4G в Ростове
Основой будущего «Интернета вещей» являются сети 5G.
Не без оснований принято считать, что именно от их повсеместной доступности зависит работа беспилотного транспорта(1)
, уют в «умных домах» и безопасных городах, — а также «Индустрия 4.0»(2)
, элементы которой уже создаются ведущими игроками рынка. Однако развёртывание полноценной инфраструктуры 5G даже в отдельных городах — непростая задача. Так, по оценкам экспертов, для покрытия одного лишь Нью-Йорка необходимо 636890 базовых станций 5G
, — в 500 раз больше, чем имеется в наличии. И, пока AT&T и Verizon подключают «Большое яблоко» (3,4)
, маркетологи сотовых операторов РФ соревнуются в максимальных скоростях загрузки контента на отдельных БС пятого поколения с радиусом обслуживания порядка 34 метров. И «рекорды», конечно, громогласно объявляются.
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