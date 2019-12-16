Таганрог наладит «телепатическую связь» между людьми и роботами

Создание универсального интерфейса «мозг-компьютер» является одним из важнейших вызовов XXI века. С одной стороны, в данной технологии остро нуждаются люди с ограниченной подвижностью (и повреждёнными органами чувств), с другой — в цифровом мире «телепатия» между человеком и компьютерами открывает впечатляющие горизонты. И ставит новые задачи! Ведь массовое BCI-устройство должно быть доступным по цене, простым в использовании, — а также иметь общедоступные SDK и API для разработчиков сторонних приложений. Именно таким оказался нейроинтерфейс BrainBit, предложенный таганрогской компанией «Нейротех» и уже воплощённый в серийном электроэнцефалографе с беспроводным интерфейсом.

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Беспроводной 4-канальный электроэнцефалограф BrainBit представляет собой гибкую растягивающуюся ленту с сухими электродами и встроенной электроникой. По утверждению разработчиков, данное устройство обеспечивает точную и надёжную регистрацию электрической активности головного мозга на профессиональном уровне (датчики локализованы для приёма 4 основных типов волн).



При этом стоимость BrainBit в рознице составляет примерно 65000 рублей. Это совсем недорого, учитывая быстродействие ЭЭГ по сравнению с фМРТ. Зато у последних разрешающая способность выше и они реагируют на активность отдельных нейронных ансамблей. Но и стоят очень дорого, так что домой их не возьмёшь.



Электроника BrainBit в процессе работы усиливает и оцифровывает полученный сигнал, — после чего передаёт его по протоколу Bluetooth на компьютер, смартфон или планшет. В отличие от аналогов, положение электродов на ленте BrainBit соответствует международной схеме размещения электродов 10-20. Таким образом, электроды обеспечивают прямой контакт в областях височной доли T3 и T4, а также в затылочной области O1 и O2.



Об одном из возможных направлений использования BrainBit шла речь на всероссийской научно-технической конференции «Медицинские информационные системы — 2019» (ИТА ЮФУ, 10-12 декабря). Здесь директор НМФ «Нейротех» Вадим Сахаров провёл открытый мастер-класс «Нейрогаджеты в медицине» и рассказал о перспективах использования BrainBit в данной сфере.



Конечно, часть потенциала данного электроэнцефалографа пока не доступна, — поскольку BrainBit ещё не считается медицинским изделием (для этого необходимо пройти множество исследований на этапе сертификации). А значит, с помощью этого устройства нельзя, например, проводить диагностику и лечение психических заболеваний. Зато можно осуществлять исследования в области нейромаркетинга, развивать навыки нейроуправления физическими и виртуальными объектами, контролировать состояние сотрудников и решать множество других важных задач.



При этом важно упомянуть ещё одно преимущество таганрогского электроэнцефалографа — открытость интерфейса. Создатели устройства из НМФ «Нейротех» предлагают программистам собственные SDK* и API, позволяющие разрабатывать мобильные приложения для решения широкого круга задач.



А это значит, что софтверные разработчики, — от независимых девелоперов до мировых ИТ-гигантов, — могут использовать BrainBit например, для управления роботами-пылесосами, переключения каналов на «умных телевизорах», в компьютерных играх, соцсетях, сервисах онлайн-знакомств — и тысячах других приложений. И, разумеется, по мере роста популярности BrainBit, его стоимость может ещё снизиться, что сделает новый гаджет столь же популярным и привычным, как смартфон или «умные часы».



* — Устройство обеспечивает три уровня SDK. Первый уровень позволяет предоставить: чистые цифровые данные (могут быть применены фильтры, выделяющие любые частотные ритмы), алгоритмы определения артефактных участков и построение спектра сигнала. Второй уровень позволяет определить некоторые состояния человека на основе анализа его частотных ритмов: расслабление, сильное расслабление, нормальная активация, возбуждение, сильное возбуждение. Третий уровень предполагает более углублённую оценку различных состояний при определённых занятиях: глубину медитации, уровень релаксации, классификацию эмоций.