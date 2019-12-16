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Россия отмечает 10-летие Госуслуг
Единому порталу госуслуг исполнилось 10 лет. 15 декабря 2009 года, в день официального открытия, на портале была размещена информация о 110 услугах федерального и более 200 — регионального и муниципального уровней. Сегодня на портале госуслуг доступно свыше 29 тыс. сервисов в электронном виде.
С июля 2010 года по настоящее время на портале госуслуг зарегистрировалось более 100 млн граждан России. Рекордный показатель по приросту пользователей зафиксирован по итогам 2017 года — 21 млн человек.
По данным на декабрь 2019 года в пятёрку самых популярных услуг по количеству запросов входят: запись на приём к врачу (около 60 млн), получение информации о пенсионных накоплениях (свыше 24 млн), регистрация автотранспортных средств (9 млн), запись в детский сад (более 7 млн), подача заявления на сдачу экзамена и получения водительского удостоверения (6 млн).
Также пользователи часто оформляют на портале российские и заграничные паспорта (1,2 млн и 5 млн соответственно), регистрацию по месту пребывания и по месту жительства (3 млн), запрашивают разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия (1,4 млн).
Всего с 2009 года граждане заполнили и отправили более 325 млн электронных заявлений на получение госуслуг. При этом около 50% от общего количества было подано в 2019 году — свыше 145 млн (по состоянию на декабрь 2019 года).
В топ-10 регионов — лидеров по количеству заказанных услуг входят Москва и Московская область, Тюменская и Свердловская области, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области, Республика Башкортостан и Самарская область.
В Ростовской области на сегодняшний день на портале зарегистрировано более 2,5 млн. человек, от которых поступило свыше 7 млн заявок. Самыми востребованными госуслугами в ЮФО стали: запись на приём к врачу (2,68 млн), информирование о пенсионных накоплениях (1,33 млн), регистрация автотранспортных средств (666 тыс.), проведение экзаменов на получение водительских удостоверений (630 тыс.) и единая запись на прием в подразделения МВД (532 тыс.).
За 10 лет через портал госуслуг граждане провели почти 142 млн платежей на общую сумму свыше 150 млрд рублей. При этом показатели 2019 года уже превысили итоговые результаты прошлых лет — по данным на начало декабря зафиксировано более 56 млн транзакций на общую сумму свыше 58 млрд рублей.
Напомним, пользователи портала госуслуг могут оплачивать госпошлины (с понижающим коэффициентом 0,7), автоштрафы (со скидкой 50%), судебные задолженности, коммунальные услуги и прочие начисления по квитанциям.
Оплата доступна с помощью банковской карты, электронных денег, счёта мобильного телефона, а также сервисов Apple Pay и Google Pay. В декабре 2017 года была реализована возможность оплаты нескольких начислений одной операцией — «Мультиоплата».
Главным трендом 2019 года стала цифровая трансформация госуслуг — создание суперсервисов. Согласно концепции, услуги будут сгруппированы по жизненным ситуациям, и граждане смогут получать их комплексно в автоматическом режиме. Пользователи портала могут принять активное участие в их развитии и тестировании — на странице сайта «Суперсервисы» уже доступно 15 прототипов суперсервисов.
Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператором портала госуслуг выступает ПАО «Ростелеком» при участии АО «РТ Лабс».
HА ПРАBAX PEКЛAMЫ
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Госуслуги по Интернету
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Количество граждан, зарегистрированных на портале госуслуг, превысило отметку 100 млн.
По данным компании «Ростелеком
», в течение 2019 года ежемесячно новыми пользователями становились в среднем 1,4 млн человек.
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Сегодня в Интернете можно купить и продать практически всё — от повседневных мелочей до объектов недвижимости. И этой возможностью пользуются не только добропорядочные граждане, но и преступники, пытающиеся присвоить чужое имущество. И, хотя пока известно лишь о нескольких фактах «цифрового мошенничества»
с недвижимостью, защитные меры не заставили себя ждать!.. С 1 ноября любые дистанционные сделки с недвижимостью должны быть подтверждены на бумаге лично собственником
, а любое внесение изменений в ЕГРН будет сопровождаться обязательным оповещением по e-mail (если соответствующий адрес предоставлен владельцем жилья).
И это только начало! Также рассматриваются предложения о дополнительной аутентификации граждан при онлайн-сделках с недвижимостью, — с помощью биометрических технологий, способных выявить, в частности, даже действие под принуждением
.
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Активный отдых на природе имеет массу преимуществ — от полезных физических нагрузок, в умеренном количестве укрепляющих здоровье, до эстетического удовольствия от живописных ландшафтов. Однако у экологического туризма есть и минусы — например, повышенный риск травматизма или потери пространственной ориентировки. Причём от таких нюансов не застрахованы даже опытные путешественники, которые тоже могут оказаться «в плену обстоятельств». К счастью, на помощь в таких ситуациях всегда готово прийти МЧС России, — на сайте которого открылась онлайн-регистрация туристских групп.
Здесь организации и самостоятельные туристы могут (и, согласно действующему законодательству, должны)
сообщить о предстоящем походе за 10 дней до его начала. А по возвращении домой таким же образом необходимо уведомить МЧС об успешном завершении путешествия.
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Как известно, основным документом гражданина является паспорт. Однако, помимо этого, можно насчитать не менее десятка других важных документов — полис ОМС, военный билет, СНИЛС, ИНН, трудовая книжка, а ещё документы об образовании, водительское удостоверение и так далее. Все они хранятся, предъявляются по необходимости, — и иногда теряются, доставляя владельцу немало хлопот по восстановлению. Но ситуация меняется к лучшему!.. И документы россиян постепенно становятся цифровыми. Так, например, уже второй месяц в России не выдаются и не восстанавливаются карточки СНИЛС, — на смену которым пришли электронные уведомления из ПФР. А в следующем году цифровую форму обретут трудовые книжки. И это только начало масштабной цифровизации документов россиян!
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Ещё информация !!! Госуслуги по Интернету
Городской транспорт Ростова продолжает развивать программу «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлых выпусках TechnoDrive мы рассказывали о проекте «Говорящий город
» для слабовидящих пассажиров, — а также о закупке низкопольного транспорта
для маломобильных граждан. И это далеко не всё! Наряду с развитием инфраструктуры, совершенствуются и информационные сервисы. В частности, мобильное приложение ROSTOV2018 для Android
и iOS
теперь позволяет отслеживать низкопольный транспорт на интерактивной карте города
— и оценивать время его ожидания на каждой из остановок.
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