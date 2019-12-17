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Кого оставят работать продавцами: людей или искусственный разум?
Почти треть отечественных компаний в сегменте розничных продаж использует искусственный интеллект или готовится к его внедрению. Такую статистику озвучил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян в рамках «Российской недели Интернета». И в этом случае речь, конечно, идёт о лидерах рынка — или тех, кто вскоре ими станет, в частности, благодаря умелому применению AI. Кстати, удачные примеры такого использования уже можно встретить в Ростове-на-Дону и области, — где искусственный интеллект незримо работает в розничной торговле и сфере услуг.
«Развитие искусственного интеллекта в России является одной из приоритетных задач федерального проекта "Цифровые технологии". Уже в ближайшие годы именно AI станет драйвером рынка, — где покупатели товаров и пользователи услуг будут чувствовать себя максимально комфортно. Ведь они будут получать именно те предложения, которые им интересны, а привычные сервисы станут ещё быстрее и эффективнее.»
Одним из примеров является формирование персональных предложений, уже реализованное в «Ростелекоме». Благодаря ему, менеджеры компании за минуту могут сформировать для каждого бизнес-клиента уникальный набор услуг, — который будет одновременно выгоден пользователю и оператору. (Это не только увеличивает продажи, но и работает на повышение лояльности клиентов, — в отличие от «обзвонов по базе номеров», которые зачастую достигают противоположного эффекта).
Помимо повышения продаж, искусственный интеллект совершенствует и другие бизнес-процессы. Например, «Почта России» с его помощью планирует улучшить работу сортировочных центров, — а значит, и ускорить доставку отправлений.
А в аэропортах сочетание искусственного интеллекта и биометрических технологий ускорит прохождение предполётных формальностей, с сохранением традиционно высокого уровня безопасности.
Конечно, создать и настроить нейронную сеть весьма непросто, — как и обеспечить её работоспособность в режиме «24x7». Однако, благодаря облачным технологиям, эти инновации доступны не только IT-гигантам, но даже малому бизнесу. Например, ростовский бутик-отель «39» успешно использует AI на базе услуги «Ростелекома».
Кстати, даже крупным «неайтишным» компаниям, — не говоря уже про малый и средний бизнес в любой сфере, — гораздо выгоднее использовать облачные AI-продукты. Ведь гиганты индустрии готовы предложить не только высокий уровень сервиса и надёжности (взяв на себя расходы по обновлению оборудования дата-центров, его обслуживанию и администрированию), — но и безопасность IT-инфраструктуры, которая всё чаще выходит на первое место.
Сегодня подобные услуги предлагают множество отечественных и зарубежных компаний. Помимо упомянутого выше «Ростелекома», облачный AI есть у «Яндекса», «Сбербанка», Orange Business Services, Google, Amazon, Akamai, Alibaba и других ИТ-гигантов. Какой из них выбрать — решать вам!..
При этом стоит учитывать не только гарантированное качество услуг и их стоимость, но и другие менее очевидные, на первый взгляд характеристики, — например, расположение серверов хранения данных (при работе с ПДн россиян дата-центры должны быть локализованы на территории страны) и возможность переноса ИТ-системы на другую платформу с сохранением уже собранной аналитики и бизнес-процессов.
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Отвечу на вопрос из заголовка: останутся ли в магазинах продавцы? С точки зрения бизнеса, значительное сокращение рабочих мест влечёт огромную экономию, как на зарплате, так и на НДФЛ со страховыми взносами. Также существует и тариф на травматизм, достигающий, в отдельных отраслях, 8,5% на каждого работника. Вот здесь, как раз, и будут особенно полезны недорогие надёжные роботы.
С другой стороны, человек универсален. К примеру, товаровед может не только выполнять свои штатные обязанности, но легко подменит кассира, охранника, грузчика и даже уборщицу, если таковых не будет на месте.
А вот искусственный интеллект, на мой взгляд, хорош для решения типовых задач. К примеру, видеонаблюдение может регистрировать лица «из чёрного списка» под обезличенными идентификаторами, и делиться данными с другими торговыми сетями.
Это, в принципе, ничем не отличается от того, как крупнейшие поисковики и магазины приложений «дружат обезличенными базами». Вы сменили операционку на ОС «конкурента», но установили любимое приложение под старым логином? Добро пожаловать, вас снова знает каждый сайт с рекламным кодом :-))
Но вернёмся к реальной экономике. Те человеческие функции, которые сможет заменить AI или обычный софт, он заменит, разница в мобильности — лишь в секторах.
С роботами ситуация иная. Там, где пока не придумали трудиться без людей, многие предприятия будут жить на высокой текучке кадров (которой будет управлять, впрочем, AI) — и небольшом «костяке» самых квалифицированных и преданных работников.
UPD: Есть страшилка под названием «налог на роботов». Но до этого далеко, вначале они должны стать очень дешёвыми, быстро окупаемыми и эффективными. Возможно, так гораздо логичнее для государства — не вводить спецналог, а повышать эффективность предприятий РФ в целом.
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Автоматизация бизнеса
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Компании «Ростелеком
» и Softline завершили внедрение системы позиционирования «Умная каска»
на Источном месторождении АРМЗ «Хиагда» (входит в контур управления уранового холдинга «АРМЗ» / Горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом»),
которое находится в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия. В ходе проекта в эксплуатацию были запущены 150 цифровых устройств, позволяющих удалённо контролировать соблюдение правил техники безопасности на производстве.
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«Ежедневно 42 минуты под землёй... я день за днём сложу в года» — поёт Валерий Сюткин в известном шлягере о поездках москвичей на работу. И эта проблема, несмотря на удалённость от столицы и отсутствие метро, также знакома ростовчанам. Более того, для представителей некоторых профессий ежедневная рутина на этом не заканчивается. Например, профессиональным водителям, прежде чем сесть за руль, необходимо пройти обязательный медосмотр, на который уходит до 10 минут, — плюс время на ожидание своей очереди. И так каждый день. К счастью, современные технологии позволяют эффективно решить данную проблему с пользой для водителей и их работодателей. Речь о дистанционных медосмотрах водителей,
доступных круглосуточно с гарантированным качеством и достоверностью результатов. Одной из первых компаний, приступивших к внедрению такой системы в Ростове, стала «МРСК Юга» («Россети Юг»), — выбравшая в качестве платформы онлайн-сервис DocDoc из экосистемы «Сбербанка
».
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Основой развития современной цивилизации, безусловно, являются новые технологии. Искусственный интеллект, промышленный «Интернет вещей», роботы и дополненная реальность, грядущий запуск 5G, цифровизация госуслуг и коммерческого сектора — всё это «штрихи на холсте, изображающем мир будущего». А рисуют эту картину талантливые инженеры, посвятившие жизнь техническому творчеству и изобретательству. Одним из способов отметить их вклад в развитие ИТ-инноваций является конкурс «Лучший инженер Дона» ,
ежегодно проводимый правительством Ростовской области. И в этом году список его лауреатов пополнили ещё 11 достойных специалистов.
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Лидирующими отраслями донской экономики традиционно являются сельское хозяйство и транспорт. Которые, благодаря научному и производственному потенциалу региона, с каждым днём становятся всё более технологичными. Об этом шла речь на завершившемся недавно международном форуме «Транспорт России — 2019
». Здесь экспозиция Ростовской области оказалась одной из наиболее инновационных, — ведь основной акцент стендов был сделан на беспилотниках местного производства.
И здесь нашему региону действительно есть что показать: от «умных» комбайнов и электровозов — до беспилотных авиакомплексов (включая гидросамолёты)
и оборудования для автомобилей будущего.
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Ещё информация !!! Автоматизация бизнеса
«Ростелеком
» второй год подряд провёл в Ростове-на-Дону конференцию для предпринимателей «Бизнес-драйв». Послушать лучших российских экспертов-практиков в этом году собралось более 700 ростовчан, вдвое больше, чем в прошлом году.
На протяжении всего дня спикеры конференции рассказывали гостям о трендах современного бизнеса и на практике показывали, как цифровые сервисы могут помочь в достижении целей.
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