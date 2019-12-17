Кого оставят работать продавцами: людей или искусственный разум?

Почти треть отечественных компаний в сегменте розничных продаж использует искусственный интеллект или готовится к его внедрению. Такую статистику озвучил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян в рамках «Российской недели Интернета». И в этом случае речь, конечно, идёт о лидерах рынка — или тех, кто вскоре ими станет, в частности, благодаря умелому применению AI. Кстати, удачные примеры такого использования уже можно встретить в Ростове-на-Дону и области, — где искусственный интеллект незримо работает в розничной торговле и сфере услуг.

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«Развитие искусственного интеллекта в России является одной из приоритетных задач федерального проекта "Цифровые технологии". Уже в ближайшие годы именно AI станет драйвером рынка, — где покупатели товаров и пользователи услуг будут чувствовать себя максимально комфортно. Ведь они будут получать именно те предложения, которые им интересны, а привычные сервисы станут ещё быстрее и эффективнее.»



Одним из примеров является формирование персональных предложений, уже реализованное в «Ростелекоме». Благодаря ему, менеджеры компании за минуту могут сформировать для каждого бизнес-клиента уникальный набор услуг, — который будет одновременно выгоден пользователю и оператору. (Это не только увеличивает продажи, но и работает на повышение лояльности клиентов, — в отличие от «обзвонов по базе номеров», которые зачастую достигают противоположного эффекта).



Помимо повышения продаж, искусственный интеллект совершенствует и другие бизнес-процессы. Например, «Почта России» с его помощью планирует улучшить работу сортировочных центров, — а значит, и ускорить доставку отправлений.



А в аэропортах сочетание искусственного интеллекта и биометрических технологий ускорит прохождение предполётных формальностей, с сохранением традиционно высокого уровня безопасности.



Конечно, создать и настроить нейронную сеть весьма непросто, — как и обеспечить её работоспособность в режиме «24x7». Однако, благодаря облачным технологиям, эти инновации доступны не только IT-гигантам, но даже малому бизнесу. Например, ростовский бутик-отель «39» успешно использует AI на базе услуги «Ростелекома».



Кстати, даже крупным «неайтишным» компаниям, — не говоря уже про малый и средний бизнес в любой сфере, — гораздо выгоднее использовать облачные AI-продукты. Ведь гиганты индустрии готовы предложить не только высокий уровень сервиса и надёжности (взяв на себя расходы по обновлению оборудования дата-центров, его обслуживанию и администрированию), — но и безопасность IT-инфраструктуры, которая всё чаще выходит на первое место.



Сегодня подобные услуги предлагают множество отечественных и зарубежных компаний. Помимо упомянутого выше «Ростелекома», облачный AI есть у «Яндекса», «Сбербанка», Orange Business Services, Google, Amazon, Akamai, Alibaba и других ИТ-гигантов. Какой из них выбрать — решать вам!..



При этом стоит учитывать не только гарантированное качество услуг и их стоимость, но и другие менее очевидные, на первый взгляд характеристики, — например, расположение серверов хранения данных (при работе с ПДн россиян дата-центры должны быть локализованы на территории страны) и возможность переноса ИТ-системы на другую платформу с сохранением уже собранной аналитики и бизнес-процессов.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Отвечу на вопрос из заголовка: останутся ли в магазинах продавцы? С точки зрения бизнеса, значительное сокращение рабочих мест влечёт огромную экономию, как на зарплате, так и на НДФЛ со страховыми взносами. Также существует и тариф на травматизм, достигающий, в отдельных отраслях, 8,5% на каждого работника. Вот здесь, как раз, и будут особенно полезны недорогие надёжные роботы.



С другой стороны, человек универсален. К примеру, товаровед может не только выполнять свои штатные обязанности, но легко подменит кассира, охранника, грузчика и даже уборщицу, если таковых не будет на месте.



А вот искусственный интеллект, на мой взгляд, хорош для решения типовых задач. К примеру, видеонаблюдение может регистрировать лица «из чёрного списка» под обезличенными идентификаторами, и делиться данными с другими торговыми сетями.



Это, в принципе, ничем не отличается от того, как крупнейшие поисковики и магазины приложений «дружат обезличенными базами». Вы сменили операционку на ОС «конкурента», но установили любимое приложение под старым логином? Добро пожаловать, вас снова знает каждый сайт с рекламным кодом :-))



Но вернёмся к реальной экономике. Те человеческие функции, которые сможет заменить AI или обычный софт, он заменит, разница в мобильности — лишь в секторах.



С роботами ситуация иная. Там, где пока не придумали трудиться без людей, многие предприятия будут жить на высокой текучке кадров (которой будет управлять, впрочем, AI) — и небольшом «костяке» самых квалифицированных и преданных работников.



UPD: Есть страшилка под названием «налог на роботов». Но до этого далеко, вначале они должны стать очень дешёвыми, быстро окупаемыми и эффективными. Возможно, так гораздо логичнее для государства — не вводить спецналог, а повышать эффективность предприятий РФ в целом.