«Яндекс.Транспорт» приходит в Новошахтинск

В преддверие Нового года легендарный фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» вспоминается сам собой. Тем более, что IT-новости дают для этого всё новые поводы. «В былые времена, когда человек попадал в какой-нибудь незнакомый город, он чувствовал себя одиноким и потерянным.., — невольно вспоминается рязановский монолог из начала фильма. — Зато теперь совсем иное дело — человек попадает в любой незнакомый город, но чувствует себя в нём, как дома». В далёком 1975 году, когда «Ирония судьбы» вышла на экраны, конечно, ещё не было ни Интернета ни смартфонов — но эти слова в полной мере можно отнести к функционалу приложения «Яндекс.Транспорт», благодаря которому перемещения по незнакомому городу на городских автобусах становятся максимально удобными и понятными. Стоит лишь указать точку назначения (а также разрешить навигатору GPS/ГЛОНАСС определять ваши координаты), — и система подскажет, какой маршрут вам нужен, сколько времени займёт поездка и как скоро подъедет ближайший автобус. Совсем недавно такая возможность появилась у гостей и жителей Новошахтинска.

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Подключение Новошахтинска к сервису «Яндекс.Транспорт» осуществила компания Sirius, специализирующаяся на разработке диспетчерских систем. Кстати, эту возможность системный интегратор предлагает бесплатно всем своим клиентам, — администрациям населённых пунктов и транспортным компаниям, использующим «Сириус-Навигатор».



Единственным препятствием для эффективного применения «Яндекс.Транспорта» может стать неуверенное сотовое покрытие пригородных трасс. Однако, благодаря усилиям телеком-операторов, на магистралях Ростовской области становится всё меньше «белых пятен». Причём иногда в локациях, где вообще не было сигнала, появляются базовые станции LTE на М4 «Дон».



Напомним, что для использования всех возможностей сервиса «Яндекс.Транспорт» лучше всего установить одноимённое мобильное приложение из Google Play или App Store.



Также некоторые функции, — например, просмотр текущего местоположения автобусов, — доступны на сайте «Яндекс.Карты».



Если же предложенная поездка на городском транспорте окажется слишком сложной — со многими пересадками, — или ваша цель расположена далеко от автобусных маршрутов, на помощь готово прийти другое приложение из экосистемы ИТ-гиганта.



«Яндекс.Такси» уже давно и эффективно работает во многих городах Ростовской области, — позволяя сразу рассчитать стоимость поездки и, при желании, оплатить её банковской картой (получив дополнительные бонусы).



Кстати, о бонусах — если у вас банковская карта VISA, то вместо «Яндекс.Такси», лучше использовать приложение Uber. Несмотря на то, что с 2018 года для россиян это один и тот же сервис, — а по заказу в «чёрном приложении» скорее всего приедет брендированный автомобиль «Яндекса», — именно в Uber до конца текущего года действует 10% скидка на машины категории «Комфорт» Select и выше при оплате картами VISA.