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«Яндекс.Транспорт» приходит в Новошахтинск
В преддверие Нового года легендарный фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» вспоминается сам собой. Тем более, что IT-новости дают для этого всё новые поводы. «В былые времена, когда человек попадал в какой-нибудь незнакомый город, он чувствовал себя одиноким и потерянным.., — невольно вспоминается рязановский монолог из начала фильма. — Зато теперь совсем иное дело — человек попадает в любой незнакомый город, но чувствует себя в нём, как дома». В далёком 1975 году, когда «Ирония судьбы» вышла на экраны, конечно, ещё не было ни Интернета ни смартфонов — но эти слова в полной мере можно отнести к функционалу приложения «Яндекс.Транспорт», благодаря которому перемещения по незнакомому городу на городских автобусах становятся максимально удобными и понятными. Стоит лишь указать точку назначения (а также разрешить навигатору GPS/ГЛОНАСС определять ваши координаты), — и система подскажет, какой маршрут вам нужен, сколько времени займёт поездка и как скоро подъедет ближайший автобус. Совсем недавно такая возможность появилась у гостей и жителей Новошахтинска.
Подключение Новошахтинска к сервису «Яндекс.Транспорт» осуществила компания Sirius, специализирующаяся на разработке диспетчерских систем. Кстати, эту возможность системный интегратор предлагает бесплатно всем своим клиентам, — администрациям населённых пунктов и транспортным компаниям, использующим «Сириус-Навигатор».
Единственным препятствием для эффективного применения «Яндекс.Транспорта» может стать неуверенное сотовое покрытие пригородных трасс. Однако, благодаря усилиям телеком-операторов, на магистралях Ростовской области становится всё меньше «белых пятен». Причём иногда в локациях, где вообще не было сигнала, появляются базовые станции LTE на М4 «Дон».
Напомним, что для использования всех возможностей сервиса «Яндекс.Транспорт» лучше всего установить одноимённое мобильное приложение из Google Play или App Store.
Также некоторые функции, — например, просмотр текущего местоположения автобусов, — доступны на сайте «Яндекс.Карты».
Если же предложенная поездка на городском транспорте окажется слишком сложной — со многими пересадками, — или ваша цель расположена далеко от автобусных маршрутов, на помощь готово прийти другое приложение из экосистемы ИТ-гиганта.
«Яндекс.Такси» уже давно и эффективно работает во многих городах Ростовской области, — позволяя сразу рассчитать стоимость поездки и, при желании, оплатить её банковской картой (получив дополнительные бонусы).
Кстати, о бонусах — если у вас банковская карта VISA, то вместо «Яндекс.Такси», лучше использовать приложение Uber. Несмотря на то, что с 2018 года для россиян это один и тот же сервис, — а по заказу в «чёрном приложении» скорее всего приедет брендированный автомобиль «Яндекса», — именно в Uber до конца текущего года действует 10% скидка на машины категории
«Комфорт» Select и выше при оплате картами VISA.
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Банки, платежи, кэшбэк
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Биометрии становится всё больше. Уже сегодня с помощью отпечатков пальцев, голоса и собственного лица можно разблокировать смартфон, получить доступ к банкам, мейлу, соцсетям и множеству других элементов «цифрового Я
». Но насколько такие методы надёжны — и защищены от киберпреступников? И что будет, если биометрические идентификаторы перехватить в момент сбора, — например, с помощью трояна? Ответы на эти вопросы касаются, как минимум, защиты информации на этапах её получения, обработки, передачи, хранения и сверки. А между тем, по данным «Лаборатории Касперского
» в третьем квартале 2019 года вредоносное ПО было заблокировано на 37% компьютеров, работающих с биометрией.
При этом, — отметим сразу, — не уточняется, к примеру, вес различных стран в данном вопросе, отраслевая специфика, среднее и пиковое число записей в базах — и инцидентов по локациям. В результате может возникнуть неверное понимание ситуации в целом. Пример? Допустим, в каком-то государстве суперактивно внедряют биометрию, а на ИТ-безопасность смотрят сквозь пальцы. При этом «беспечные разработчики и сисадмины» находятся на другой стороне земного шара, но «портят всю картину», при достаточном количестве используемых ими компьютеров и серверов. А дальше, сколько бы не старались страны с централизованным сбором данных,
«среднюю температуру по больнице» [в отчёте] уже не исправить.
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Налог на профессиональный доход,
введённый в четырёх пилотных регионах России, показал отличные результаты. Всего за год на эту схему перешли более 240 тысяч человек. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Напомним, что речь идёт об упрощённом налоговом режиме, позволяющем россиянам вести свой бизнес без регистрации в качестве ИП, визитов в налоговую — и с минимальной финансовой нагрузкой (4-6% от выручки).
А для регистрации в качестве «самозанятого» гражданину достаточно заполнить онлайн-форму на сайте ФНС России
и установить бесплатное мобильное приложение «Мой налог». И, наконец, самое важное — с 1 января 2020 года данный налоговый режим будет расширен ещё на 19 регионов, включая Ростовскую область.
Где его могут применять, по словам официальных лиц, и программисты-резиденты, работающие в РФ на иностранные компании удалённо.
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Биометрические данные россиян с каждым днём находят всё больше применений. Уже сегодня с их помощью можно дистанционно взять кредит в банке и получить VIP-сервис в аэропорту (для пассажиров бизнес-класса).
А в ближайшем будущем биометрия заменит билеты на транспорт и развлекательные мероприятия, банковские карты, служебные удостоверения, понадобится при регистрации сделок с недвижимостью и так далее. При этом некоторые операторы биометрических данных в России не используют для их хранения защищённую инфраструктуру ЕБС
, а полагаются «на собственные силы» (которых может оказаться недостаточно для качественной защиты столь важной информации).
Наряду с этим, фиксируются случаи сбора биометрических данных в обход закона,
— в частности у детей без письменного согласия родителей. Все эти факты вызывают беспокойство Роскомнадзора и других профильных ведомств. А гражданам в преддверие биометрического будущего стоит быть особенно осторожными, — ведь, при компрометации биометрических отпечатков, злоумышленник сможет выдавать себя за субъекта персональных данных на протяжении всей его жизни.
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Постоянное самообучение
— это не только модный тренд, но и насущная необходимость. Особенно, когда речь идёт о защите собственного имущества и сбережений от мошенников. Здесь хороши все средства самообразования: от регулярного чтения новостей TechnoDrive
до прохождения финансовых онлайн-квестов. Например, бесплатный квест «Финансовый детектив»,
созданный при участии платёжной системы «МИР», в увлекательной игровой форме затрагивает важнейшие вопросы личной ИТ-безопасности. Поэтому он будет не только интересен широкой аудитории (от школьников 5 класса до пенсионеров),
но и весьма полезен в условиях продолжающейся цифровизации банковских услуг.
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Ещё информация !!! Банки, платежи, кэшбэк
Ростовчане привыкли к тому, что у нас всё под рукой. Особенно, в центре города. Но ситуация в сельской местности несколько иная и чтобы снять деньги с карточки, попасть на приём к врачу, получить консультацию юриста или обычный доступ в Интернет, порой приходится прилагать немалые усилия. Но ситуация меняется как с Интернетом, так и с финансовым сектором. На Дону продолжаются перемены к лучшему!
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