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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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18 декабря 2019, Оптику — в частный дом!

«Ростелеком» и MY.GАMES расширили возможности тарифного плана «Игровой»

Встречайте шутер Cross Fire и Arche Age -- в составе опции MY.GАMESКомпании «Ростелеком» и MY.GАMES договорились о расширении сотрудничества в рамках тарифного плана «Игровой». Ранее абонентам тарифа уже были доступны выгодные игровые преимущества в популярном онлайн-шутере Warface. Сейчас они также могут воспользоваться специальными предложениями в тактическом шутере CrossFire и ролевой игре ArcheAge. Новая опция MY.GАMES и доступна при выборе тарифного плана на сайте провайдера.

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По условиям обновлённого предложения, за каждый день подписки на тариф «Игровой» с активированной опцией MY.GAMES абонент может накапливать «дни РТК». Они дают игрокам новые виды оружия, костюмы персонажей или другие внутриигровые предметы в Warface, CrossFire и Archeage.

В онлайн-шутере Warface пользователь получит четыре единицы огнестрельного оружия, подходящего для PvP, причём оружие можно менять каждый день. Также на счёт будут начисляться по десять игровых кредитов каждый день.

В тактическом сетевом шутере СrossFire доступно три вида бонусов. Абонент может выбрать один из четырёх видов оружия, которое будет начисляться ему ежедневно. Тип оружия можно менять каждый день, а начисление ежедневных бонусов происходит даже без входа в игру. Все игроки получают бонус за подключение — пару кольтов «Красный дракон», отличающихся высокой игровой мощью. Также накопленные «дни РТК» можно обменять на уникальное оружие, которое остаётся у пользователя навсегда.

Игроки фэнтези-MMORPG ArcheAge тоже получают бонус за подключение — костюм лучника Висконии, увеличивающий вероятность уклонения, шанс критического урона, урон при атаке со спины и сопротивление персонажа. В магазине накопленные «дни РТК» можно обменять на расходники, руны, универсальные костюмы и другие предметы. За стаж в размере двух, четырёх и шести месяцев игроку в ArcheAge на тарифе «Игровой» начисляются награды — «Универсальное хранилище», глайдер «Крылья астры» или «Ящик с махадебским тигром».

«Мы стремимся развивать наши предложения так, чтобы геймеры могли добиваться высоких результатов на максимальной скорости — объединяя лучшие сервисы и опции в тарифном плане "Игровой". И сегодня, отвечая на ожидания игроков, мы запускаем новые игры — шутер Cross Fire и MMORPG Arche Age — в составе тарифной опции MY.GАMES», — отметил директор игрового направления «Ростелекома» Алексей Степуро.

«Сотрудничество с компанией "Ростелеком" крайне важно для нас, и мы с большим энтузиазмом относимся к расширению возможностей в рамках этого партнёрства. Появление новой опции MY.GАMES в тарифе "Игровой" позволит пользователям получать приятные бонусы в Warface, CrossFire и Archeage, что сделает игровой процесс ещё более комфортным», — сказал директор по оперированию MY.GAMES Алексей Изотов.

Узнать подробнее об обновлённой опции MY.GAMES и подключить тарифный план «Игровой» можно на gg.rt.ru/my.games.

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Оптику — в частный дом!

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«Дом.ru» проведёт «Гигабит в квартиру» 11 миллионам семей


Высокоскоростной Интернет прочно, — и вполне обоснованно, — занял место среди важнейших коммунальных услуг. Более того, потребность в нём с каждым днём растёт!.. Ведь, помимо домашних компьютеров, доступ к глобальной сети требуется десяткам других устройств — от современных телевизоров и стиральных машин до элементов «умных домов». А стремительно растущий трафик предъявляет всё новые требования к увеличению скорости на «последней миле». Распространённого ныне Fast Ethernet уже начинает не хватать. К счастью, известные телеком-операторы уже занимаются этим вопросом — и готовят свою инфраструктуру к новым потребностям россиян. В частности, «ЭР-Телеком Холдинг», работающий под брендом «Дом.ru» приступил к масштабной модернизации оптической сети ШПД. По данным компании, в ближайшие 7 лет на эти цели будет направлено 7,6 млрд рублей, — что позволит подключить по гигабитным каналам более 11 млн домохозяйств. А также обеспечит скоростным Интернетом десятки тысяч социально значимых объектов России (первые шаги в этом направлении уже отмечены золотой наградой).
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