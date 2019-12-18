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«Ростелеком» и MY.GАMES расширили возможности тарифного плана «Игровой»
Компании «Ростелеком» и MY.GАMES договорились о расширении сотрудничества в рамках тарифного плана «Игровой». Ранее абонентам тарифа уже были доступны выгодные игровые преимущества в популярном онлайн-шутере Warface. Сейчас они также могут воспользоваться специальными предложениями в тактическом шутере CrossFire и ролевой игре ArcheAge. Новая опция MY.GАMES и доступна при выборе тарифного плана на сайте провайдера.
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По условиям обновлённого предложения, за каждый день подписки на тариф «Игровой» с активированной опцией MY.GAMES абонент может накапливать «дни РТК». Они дают игрокам новые виды оружия, костюмы персонажей или другие внутриигровые предметы в Warface, CrossFire и Archeage.
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